«Quesos, yogures, tomates... Me llevo de todo, es difícil resistirse». Manuel Vidal repasa a bote pronto las compras realizadas en la XIV Feria del Producto de Cantabria. Sus dos hijos le ayudan en la tarea. «También caricos», le recuerdan. Eran casi las dos de la tarde y había ganas de llegar a casa a poner sobre la mesa algunas de las viandas. «Hay mucha variedad, muy buena calidad y productos sorprendentes, como cerveza negra hecha aquí, no la conocía. La feria está muy bien», resumía Vidal sobre un evento que reunió ayer, de nuevo, a varios miles de visitantes en el Palacio de Exposiciones de Santander.

«Nos hemos hinchado a comprar quesos y anchoas para regalar estas Navidades», comentaban por su parte Violeta Ordóñez y Ernesto Orozco. «Como no baje anchoas a mi familia, no me dejan entrar en casa», resumía ella, cordobesa de nacimiento y cántabra de adopción.

Las anchoas y los quesos son dos de los productos estrellas de este gran mercado agroalimentario en el que producto y productor se muestran al público cara a cara, sin intermediarios. Ver, probar, decidir y comprar. Y a precios más que razonables. Pero hay mucho más: carnes, caracoles, vinos, orujos, cervezas artesanas, sidras, sobaos, quesadas, yogures... La variedad es la principal seña de identidad de la feria, que permite realizar un completo recorrido –de norte a sur y de este a oeste– por todos los rincones de la gastronomía de Cantabria a través de noventa productores.

«Los premios a la gastronomía sirven para que los cántabros nos demos cuenta de lo que tenemos»

Según accedes a la planta superior del Palacio, el stand de Conservas Emilia ya anuncia al visitante lo que le espera: anchoas, bonito del norte, boquerones... Una buena forma de abrir el apetito. «En nuestra tierra se producen muchos artículos de calidad, empezando por la anchoa, cuyo tirón nacional e internacional cada año va a más», destaca Nicolás Escobedo desde el otro lado del mostrador. Más conservas. Las que ofrece Ibán Ortiz desde el expositor de la firma Montebuciero, tres generaciones ya trabajando en el sector con métodos tradicionales y artesanos. «Nuestras anchoas y bonito están premiados por los ‘Taste Awards’, somos los únicos con ambos reconocimientos», presume.

Para acompañar las conservas, los asistentes pueden optar por un sector emergente, el del vino cántabro, que se está haciendo hueco –y nombre– en un mercado extremadamente competitivo. «Vamos avanzando, paso a paso, y creo que hay razones para el optimismo: se están haciendo vinos de alta calidad, cuidando muy bien la materia prima y el proceso, y eso se nota en el producto final», relata Jon Durán, de Bodegas Vidular. El blanco Ribera del Asón y un brut de Albariño –Cantabricus– son sus apuestas de esta feria. «Ambos maridan muy bien con pescados, anchoas y quesos suaves», aconseja.

Daniel Pedriza

De la atracción de la feria y de la masiva respuesta del público dan fe los pasillos llenos y las colas ante los expositores: para probar por ejemplo las anchoas recién sobadas de Catalina o la deliciosa morcilla al estilo Valderredible de La Valluca. Pero también las impresiones de los productores participantes. «Está viniendo mucha gente, estamos muy contentos», plasma César Ruiz al frente del stand de la quesería La Pasiega de Peña Pelada. ¿Sus recomendaciones? «El queso de nata, el cremosuco a la cerveza y el ahumado», responde. Tres especialidades reconocidas en certámenes internacionales. «Los premios a la gastronomía de Cantabria sirven para consolidar nuestros productos y, sobre todo, para que los cántabros nos demos cuenta de lo que tenemos», destaca Ruiz.

«¡Mira que tamaño de nécora!», enseñaba Elena Herrera tras dejarse seducir por el catálogo de Pescados y Mariscos de Anamar, una de las novedades de este año. Del mostrador a la cazuela, porque «nos la vamos a comer hoy mismo», anuncia. Unas Navidades adelantadas.

Llega la hora del postre, que para el dulce siempre se dejaba un hueco en el estómago. Y la feria te pone al alcance de la mano sobaos y quesadas pasiegas, corbatas de Unquera, las cascadas del Alto Asón o chocolate de la tierra. El café de Dromedario y la ginebra de Siderit pueden ser dos valiosas opciones para cerrar el homenaje sensorial que posibilita este evento.

Horario de mañana y tarde

La decimocuarta edición de la Feria del Producto de Cantabria, organizada por El Diario Montañés y Cantabria en la Mesa con el patrocinio de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación y la Oficina de Calidad Alimentaria, celebra hoy su última jornada, en la que el Palacio de Exposiciones volverá a abrir sus puertas de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además, se premiará a los expositores más destacados en tres facetas: trayectoria, mejor stand y novedad agroalimentaria.