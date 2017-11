Intensas lluvias dejan más de 45 litros en Santander y 30 en Torrelavega 01:09 Se eleva a naranja la alerta por nevadas y la Demarcación de Carreteras avisa de que es necesario el uso de cadenas en cuatro puertos PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Miércoles, 29 noviembre 2017, 13:49

Llueve. Mucho. Cualquiera que haya echado un vistazo a la calle desde las siete de la mañana, habrá visto que Cantabria está pasada por agua este miércoles. Esto, de por sí, no sería noticia, pero la cantidad de lluvia que se está recogiendo, sí lo es.

Más de 45 litros por metro cuadrado habían caído hasta la una de la tarde en Santander. La capital se lleva la palma en cuanto al nivel de precipitaciones recogido. Le sigue Torrelavega, con 30,2 y Santillana del Mar con 28,4 litros. Por comparar, en Asturias la máxima es de 15 litros y en País Vasco de 17.

En el sur de Cantabria y la comarca de Liébana se han registrado cantidades menores que no pasan de los dos litros.

A pesar de la intensidad de la lluvia, no se han producido incidentes en las carreteras y desde la Guardia Civil de Tráfico califican la mañana como «tranquila». Lo mismo que el parque de Bomberos de Santander. Sin actuaciones a causa de la lluvia.

La alerta nevadas está activada en Cantabria desde la medianoche y se ha elevado de amarilla a naranja. A partir de las 15.00 horas, se esperan que nieve en Liébana por encima de los 700 metros. Podrían caer hasta 15 centímetros. En el centro, la Cantabria del Ebro y el Valle de Villaverde, con la misma cota, el espesor previsto es menor, rondando los 15 centímetros.

En los próximos días, especialmente viernes y sábado, se espera que las temperaturas bajen. También la cota de nieve, que estará entre 800 y 1.000 metros.

43 quitanieves Los 621 kilómetros de carreteras de Cantabria estarán libres de nieve gracias a un amplio parque de prevención y actuación. 43 máquinas quitanieves (38 de empuje y 5 dinámicas) es el equipamiento listo para actuar. Para complementar su acción, hay además 16.000 toneladas de fundentes y 822.000 litros de salmuera. Y, sobre todo, 130 personas, trabajando en el operativo invernal.

La Dirección General de Protección Civil no tiene ningún dispositivo activado. Están en «fase previa». Lo pondrán en marcha si la alerta se eleva a roja, un aviso que depende de la Delegación de Gobierno. Tanto el personal de sala como los efectivos de los seis parque de Bomberos están listos para actuar llegado el momento. Las prevenciones afectan a la zona de Liébana, el Valle de Villaverde y el centro de Cantabria.

Respecto a las carreteras, en el Puerto de la Sía eran necesarias las cadenas desde primera hora de la mañana. A mediodía se han unido a esta situación los de La Matanela, Estacas de Trueba, Palombera y Lunada y hay que circular con precaución en la zona de Vega de Pas.

Nieve bienvenida

Para Francisco Javier Gómez, alcalde de Potes, no hay alarma sino incidencias propias del tiempo. Tanto es así que a pesar de haber tenido que echar sal en las calles «dos o tres veces» la semana pasada debido a las heladas, se muestra «contento» por la falta que hace la lluvia. Potes, en el centro del valle de Liébana no está a demasiada altitud y son los ayuntamientos limítrofes los que más sufren las olas de frío, que como insiste Gómez, no tienen nada de extraordinario. «Y si nieva, que nieve»

Algo parecido piensa Óscar Casares, alcalde de Camaleño, municipio que tiene pueblos a 400 metros o a casi mil, como Pido. Para solucionar las incidencias invernales cuentan con un tractor con cuña quitanieves que está preparado para actuar, pero que aún no han utilizado. No ha sido necesario. «Está nevando en Fuente Dé, pero aquí de momento no», explica Casares, «lo normal en un año normal». En cualquier caso, «no nos vamos a asustar ahora porque nieve un poco», concluye.

Que Valderredible se quede aislado por la nieve parece, a priori, complicado. El Ayuntamiento cuenta con cinco máquinas (2 tractores y 3 camiones) de forma permanente para acceder hasta cualquiera de los diseminados pueblos que forman este amplio municipio, una de sus características demográficas más reconocibles. Su alcalde, Fernando Fernández, dice estar «deseando que nieve», porque el verdadero problema sería el contrario. «Nos estamos acostumbrando a que no nieve y a un copito que se ve, da sensación de anormalidad», explica. Pone el foco, además, fuera del valle y lo extiende hasta la estación de esquí de Alto Campoo. Espera que pueda abrir en los próximos días «porque es un beneficio para toda la región».