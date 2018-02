Maíllo: «Cuando Revilla aprueba el Presupuesto con un tránsfuga es que algo oscuro hay» Buruaga, Maíllo, Gónzález Revuelta, Igual y Movellán, hoy, en Santander. / Celedonio El coordinador general del PP asegura en Santander que el Gobierno de Rajoy «agotará la legislatura porque España no necesita unas elecciones» GONZALO SELLERS Santander Sábado, 10 febrero 2018, 15:17

Dos veces había anulado Fernando Martínez Maíllo su viaje a Cantabria este año. Una visita que los populares regionales esperaban ansiosos, muy necesitados de un apoyo público, directo y en persona de Génova ante esa crisis interna que no acaba de diluirse. El coordinador nacional del PP dio, una vez más, todo su respaldo a María José Sáenz de Buruaga como presidenta de la dirección autonómica y alabó su «serenidad, firmeza y tranquilidad» ante los ataques del sector crítico y del anterior presidente del PP cántabro, Ignacio Diego.

Maíllo se limitó a reconocer que la nueva dirección regional «no ha pasado buenos momentos» -hay pendiente una denuncia en los tribunales por presuntas irregularidades en el Congreso-, pero lo achacó a que «la política no es fácil». Y no se explayó mucho más en el presente y pasado reciente de su partido. Miguel Ángel Revilla, Ciudadanos y las elecciones de 2019 monopolizaron su intervención ante los 300 afiliados (el término 'militante' ya no se usa en el PP desde el Congreso nacional de hace un año) que se dieron cita en el Hotel Santemar. Entre ellos, los pesos pesados del partido en Cantabria, como el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; la alcaldesa de Santander, Gema Igual y los diputados autonómicos y nacionales, además de la propia Buruaga.

«Cuando Miguel Ángel Revilla aprueba el Presupuesto con un tránsfuga (de Ciudadanos) es que algo oscuro hay», denunció el dirigente popular, que está informado de los continuos ataques del líder del PRC a su partido tanto en redes sociales, como en los platós o el Parlamento. «Como locutor de televisión puedo hablar de él, como presidente poco balance puedo hacer», criticó Maíllo, que le instó «a aprender de las políticas de empleo del Gobierno de Rajoy para sacar a Cantabria del furgón de cola de España».

El coordinador del PP se ha desayunado esta mañana una encuesta de Metroscopia nada favorable a su partido. El 62% de los votantes populares quieren que Rajoy no vuelva a presentarse, al mismo tiempo que Ciudadanos se coloca como primera fuerza política en todo el país. Quizás por eso, y por el batacazo electoral en Cataluña -con solo cuatro escaños no podrá formar grupo propio-, Maíllo descartó tajantemente la posibilidad de un adelanto electoral. «España no necesita elecciones, por eso agotaremos la legislatura hasta 2020. No tenemos miedo a gobernar. No hay que mirar las encuestas, sino la realidad», aseguró.

En relación a Cataluña, insistió en que el Gobierno seguirá interponiendo los recursos que sean necesarios para garantizar la unidad de España, y aseguró que «la cabezonería de los nacionalistas no llega ni de lejos al empecinamiento del Gobierno en defender las leyes». «El único destino de Puigdemont es fugado o la cárcel, nunca presidente de Cataluña», subrayó.