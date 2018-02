«MARE está hoy saneado y tiene garantizados sus 283 empleos»

-Si mira hacia atrás, ¿considera que ha sido buena directora de MARE?

-El mejor patrimonio de MARE son sus profesionales. He gestionado y liderado los conocimientos de otros para desarrollar el proyecto de Díaz Tezanos, marcándonos objetivos y el camino a seguir. Dirigir esta empresa me ha permitido devolver a la sociedad lo que primero me dio, ya que yo siempre estudié con beca, y demostrar que lo público puede gestionarse obteniendo beneficios.

-¿Cuáles han sido las claves de su gestión?

-Conocer el trabajo desde dentro. He llegado a ponerme las botas a las cuatro de la mañana, subir al camión e irme a recoger residuos. Tenía que ver qué hace MARE para saber si podíamos hacerlo mejor. Hoy en la compañía se está estudiando la optimización de rutas de recogida para dar mejor servicio y ahorrar costes.

-Cuando entró en MARE había un ERE sobre la mesa y ahora deja las cuentas saneadas. ¿Está garantizado su futuro?

-MARE es hoy una compañía en la senda de los beneficios. Cerramos el año pasado con nueve millones de ingresos. Esto permitirá meter más saneamientos, hacer más depuradoras, construir más puntos limpios... Tambien hemos aprobado un nuevo protocolo de contratación que garantiza la transparencia y frena en seco las malas tentaciones. Ha aumentado la calidad de sus servicios y, lo más importante, están garantizados sus 283 puestos de trabajo directos y más de 400 indirectos. Todo ello con el mismo equipo técnico-directivo que existía antes.

-Uno de los principales hitos es el pistoletazo a la ampliación del vertedero de Meruelo.

-MARE es un instrumento esencial para prestar el servicio de recogida de residuos y TIRCantabria, la concesionaria del complejo medioambiental, un modelo de profesionalidad cualificada para el tratamiento de residuos. La ampliación del vertedero hasta 2043 será un modelo de colaboración público-privada con toda seguridad.

-¿Y qué va a hacer ahora? ¿Ha recibido alguna oferta? ¿Teme que la oposición le acuse como a Blanco de usar puertas giratorias?

-He vuelto a mi puesto como funcionaria en Valdecilla. Soy muy escrupulosa con las puertas giratorias. Tras mi dimisión en MARE tuve dos ofertas de empresas importantes que he rechazado. Hay que ser autónoma económicamente para decir con libertad lo que piensas.