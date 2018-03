«Los médicos de la UCI debemos cuidar a las familias y ser sensibles a su dolor» El médico intensivista Antonio Quesada, en uno de sus últimos días en activo en el Hospital Valdecilla. / Alberto Aja Después de 40 años de trayectoria, la jubilación obliga al médico Antonio Quesada, hasta ahora jefe de servicio de Medicina Interna, a decir adiós a Valdecilla, convencido de que deja el servicio «en las mejores manos» ANA ROSA GARCÍA SANTANDER. Lunes, 12 marzo 2018, 07:32

Antonio Quesada se ha preocupado de plasmar por escrito la memoria de actividad de Medicina Intensiva de Valdecilla, con los proyectos encauzados y la lista de necesidades más apremiantes, antes de despedirse del hospital, empujado por la jubilación forzosa. Desde la jefatura de un servicio que dirige desde 2015 y que acaba de ser reconocido con la acreditación ISO 9001:2015, pone fin a una trayectoria de 40 años con un mensaje hacia las generaciones que toman el relevo: «Nos debemos a nuestros pacientes. En la UCI tenemos que cuidar la comunicación con las familias y ser sensibles a su dolor, porque a veces se nos olvida que detrás de los números hay personas». Se va convencido de que deja el servicio en «las mejores manos», las de «un equipo de profesionales motivados y con gran experiencia». Y no quería cerrar esta etapa sin trasladar a la Consejería de Sanidad su queja por «el escaso reconocimiento» de esta especialidad de cara a acceder a plazas de profesor titular o asociado en la Universidad de Cantabria. «Se debería poner fin a este anacronismo», reivindica.

-¿Qué pasos ha dado Valdecilla para humanizar los Cuidados Intensivos?

-Lo que ha cambiado ha sido el desarrollo de la Unidad de Cuidados Intermedios, que está ligada funcionalmente al Servicio Extendido de Cuidados Intensivos (SECI), que busca la mejora de la atención al paciente, dándole más seguridad y evitando que haya reingresos. Esta unidad nueva, de cuatro camas, presta servicio a pacientes que no están tan graves como para estar en la UCI, pero tampoco estables para pasar a planta. El SECI hace seguimiento de los pacientes de UCI una vez suben a planta -el año pasado realizó 4.100 visitas a 1.838 pacientes-. Se trata de ir destetando de los cuidados, acomodarse a la situación clínica de forma progresiva.

-¿Se ha planteado flexibilizar el horario de visitas de la UCI?

-En la unidad materno-infantil se ha empezado ya, ampliando el régimen de visitas. Ahora están los padres con los niños en boxes, una directriz muy bien aceptada tanto por familias como por profesionales. También se han decorado boxes para poner un entorno más amable para los niños, que tengan la menor hostilidad posible, que se sientan lo más humanamente acogidos. La idea es que esta filosofía se amplíe al resto de unidades de agudos. Es un camino que hay que recorrer y espero que mis compañeros lo desarrollen así.

-¿Medicina Intensiva es una de las especialidades más atractivas para los médicos residentes (MIR)?

-No sé si es de las más atractivas, pero es de las demandadas. Quizá, además del poder de atracción de Valdecilla y de la ciudad, que es muy cómoda para vivir, el hospital ofrece al residente las posibilidades de formación en prácticamente todos los campos de la medicina intensiva. También en terapia hiperbárica, en la que somos referencia en el Norte. Es una especialidad transversal, una especie de 'internista' del estado crítico. Sabes un poco de todo y estás preparado para atender la urgencia vital, que es lo que te pone los pelos de punta.

-¿A nivel personal cómo afecta ese día a día marcado por la toma de decisiones rápidas en pacientes que están en estado crítico?

-Es una curva de aprendizaje. Es verdad que estás preparado para ello, el profesional tiene unas herramientas que le facilitan esa labor, pero se viven situaciones a las que no te llegas a acostumbrar. Trabajé tres años en la UCI pediátrica y la muerte de un niño es algo que siempre marca.

-¿Cuál es la tasa del supervivencia en UCI?

-El 85% de los pacientes sobreviven o, lo que es lo mismo, tenemos una mortalidad global del 15%, que es mucho menor en el área pediátrica.

-¿Se aprende a dar malas noticias?

-Desgraciadamente tenemos que hacerlo todos los días. Por eso, la entrevista familiar es una de las facetas de nuestra actividad más importante, ahí es cuando empatizas con la familia, te tienes que poner en su lugar y escuchar. Cómo transmites a unos padres que su hijo está en una situación crítica que no va a superar. Y cómo les planteas la donación de órganos en ese momento. Son situaciones durísimas. Y nosotros estamos para servir, atender sus dudas, su necesidad de información.

-¿Cuáles son las pautas que se deben seguir en esa comunicación?

-Hay que informar de la forma más sencilla posible en la intimidad de un despacho, no en un pasillo, para darle la intimidad que tiene que tener y que la familia se sienta acogida, se genere empatía y confianza en el médico. Con un lenguaje sencillo, no con términos técnicos que no entiendan, y mirando a los ojos.

-¿Y en general se hace bien?

-La comunicación a las familias es un capítulo esencial y muy humano, uno de los temas que solemos cuidar mucho, aunque los médicos más jóvenes lo valoran menos. Ellos aún tienen que acumular esta experiencia. Con el tiempo te das cuenta de que lo que quiere la familia es ponerte cara, saber que eres una persona sensible a su angustia, a su dolor, que le transmitas confianza y que no le mientas. Puedes maquillar la situación, es más, se debe en algunas situaciones, porque no todo el mundo reacciona igual, hay gente a la que le da un ataque de ansiedad, un derrumbe psicológico, llanto... Por eso a veces hay que fraccionar las entrevistas. Pero nunca mentir.

-¿El intensivista extiende los cuidados a la familia del paciente?

-Efectivamente, porque la relación médico-paciente a veces es difícil o inexistente, porque están sedoanalgesiados muchas veces, por lo que la comunicación con ellos es imposible, por eso paliamos ese déficit con la relación médico-familia.

-¿Qué necesidades tiene por delante el servicio de Medicina Intensiva?

-Lo que más necesita es un sistema de información y gestión clínica, que permitirá digitalizar toda la monitorización y dirigirnos hacia la UCI sin papel. El proyecto se paró con la crisis y ahora la Dirección del hospital está interesado en retomarlo.