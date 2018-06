Medio Rural concederá ayudas para el pago del veterinario de explotación El objetivo es ayudar a las explotaciones ganaderas a alcanzar «los altos niveles sanitarios que exige el mercado, ofreciéndole las garantías del servicio más experto y profesional» Jueves, 14 junio 2018, 08:22

La Consejería de Medio Rural publica en el Boletín Oficial de Cantabria la orden que regula las ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas que realicen las pruebas diagnósticas de los programas de sanidad animal de erradicación obligatoria y otras enfermedades con un veterinario de explotación autorizado.

Según Medio Rural, el objetivo es mejorar el nivel sanitario de las explotaciones ganaderas de Cantabria habilitando al veterinario de explotación autorizado como alternativa para el control de estas enfermedades.

Esta convocatoria complementa la orden por la que se regula la campaña de saneamiento ganadero en la comunidad autónoma.

En esa orden, que fue publicada en febrero, se reconoce el derecho de los ganaderos a realizar la campaña de saneamiento obligatoria mediante un veterinario de explotación autorizado, siempre que sus explotaciones cumplen determinadas exigencias.

Con estas ayudas, el Gobierno subvencionará los gastos veterinarios del ganadero que elija esta opción, mediante un pago unitario de 4,4 euros por cabeza (IVA no incluido) que, en condiciones ordinarias, cubre los costes, señala en una nota.

También se subvenciona el control de las enfermedades de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria( ADS, neospora, paratuberculosis, IBR-BVD) mediante un segundo tramo adicional destinado a las ganaderías que voluntariamente opten por realizar el control con el veterinario de explotación.

El veterinario propuesto por el ganadero debe ser validado por el Colegio Oficial Veterinario mediante la comprobación de su vínculo profesional con la ganadería, ya que debe haber prescrito un porcentaje mínimo de las recetas veterinarias de la explotación.

También debe obtener el visto bueno de una comisión deontológica integrada por representantes de la administración y del colegio profesional.

La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación explica que su objetivo es ayudar a las explotaciones ganaderas a alcanzar «los altos niveles sanitarios que exige el mercado, ofreciéndole las garantías del servicio más experto y profesional».

Podrán solicitar las ayudas del primer tramo (campaña obligatoria de erradicación) los titulares de explotación que hayan sido autorizados a realizar la campaña de saneamiento ganadero con un veterinario de explotación.

Podrá incluirse en la solicitud de ayuda las actuaciones llevadas a cabo desde el 1 de septiembre del año anterior.

En el caso del segundo tramo, para el control voluntario de las enfermedades de las ADS, no podrán ser beneficiarias las explotaciones ganaderas que aprovechen pastos comunales si no participan del programa sanitario todos los titulares adjudicatarios del mismo y no están bien definidas las condiciones de bioseguridad del pasto comunal.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC y hasta el 31 de agosto en el registro de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación

Debido al carácter anual e ininterrumpido de la campaña de saneamiento ganadero y de las actuaciones de los programas sanitarios voluntarios, podrá incluirse en la solicitud de ayuda las actuaciones llevadas a cabo desde el 1 de septiembre del año anterior.

El Gobierno calculará la cuantía máxima que percibirá cada solicitante en función del número de animales saneados que figuren en los registros del Servicio de Sanidad y Bienestar Animal, así como del número de muestras que se entreguen en el Servicio de Laboratorio y Control de la Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural, si se trata del programa sanitario voluntario (segundo tramo de la ayuda) desarrollado por el veterinario de explotación autorizado.