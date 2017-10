«Ha sido un milagro probar mis raíces por el ADN de una carta escrita hace 12 años» Verónica Pinillos, a las puertas de los juzgados de Santander, con la carta que le envió su padre biológico en 2004. / Roberto Ruiz Dos pruebas científicas «irrefutables» avalan que Verónica Pinillos era hija de un marino mercante de Santander, fallecido en 2005, y la sitúan a un paso de una herencia de unos 2 millones de euros ANA R. GARCÍA SANTANDER. Miércoles, 25 octubre 2017, 12:31

A Verónica le puede la emoción cuando recuerda la vida «de película» de su madre, una mujer de familia modesta que «no lo tuvo nada fácil», que se quedó embarazada muy joven de un hombre adinerado de Santander -marino mercante de profesión- y que se vio obligada a escaparse a dar a luz a Madrid, sola y lejos de su Solares natal. «Eran otros tiempos», justifica. Finales de los años 60. Sin dinero ni apoyo familiar, no le quedó más remedio que regresar a Cantabria con su pequeña. «Siempre me contaba que se subió al tren y me metió dentro de su abrigo, cuando el revisor la pidió el billete, ella me mostró y el hombre, conmovido por la escena, hizo la vista gorda». De aquello han pasado 54 años, los que ha tardado Verónica Pinillos en ganarse los apellidos (prefiere no decir cuáles) de su padre biológico, «un solterón empedernido que siempre vivió como un señor, pero que era muy desconfiado y nunca quiso saber nada de mí, imagino que también estaba influido por su entorno, que tenía otros planes para él, incluido un noviazgo con una joven ricachona con la que al final no llegó a casarse». Ahora esta mujer, que reside en Madrid, está a punto de lograr «que se haga justicia».

El juicio quedó ayer visto para sentencia en Santander con el respaldo sin ambages del fiscal, lo que la sitúa a un paso de convertirse en la principal destinataria de la herencia de su padre, fallecido en 2005. Aunque ella no habla del montante, «la fortuna estimada es de unos dos millones de euros», como apunta su abogado, Fernando Osuna, responsable del bufete sevillano especializado en demostrar paternidades controvertidas, rechazadas y ocultas, con casos tan mediáticos como el de Manuel Benítez 'El Cordobés' o el del presunto hijo no reconocido de Julio Iglesias. «Esto lo hago lo primero por mi dignidad. Ni siquiera sé si la herencia que pudo dejar mi padre se mantiene o se la han gastado. Lucho por mis raíces, tengo todo el derecho», declaraba antes de entrar a los juzgados.

Lo insólito y pintoresco de su historia es cómo se ha llegado a probar esa filiación. «Es lo más bonito de todo, que haya sido gracias a la única carta que recibí de mi padre. La saliva con la que cerró aquel sobre ha permitido realizar la prueba del ADN», explica. Con un resultado de coincidencia del 99,99%, ratificado por un laboratorio acreditado de Zaragoza. «Mi madre no me contó la verdad hasta que tuve 18 años. Ella se había casado, siendo yo pequeña, y nos fuimos a vivir a Madrid. Al principio todo iba bien, tuve tres hermanas, pero mi padrastro nos dio muy mala vida por culpa del alcohol. Mi madre se separó y yo acabé en un internado hasta los 16 años».

«Mi padre fue un solterón empedernido que siempre vivió como un señor y que nunca quiso saber de mí»

El único contacto

Después de darle muchas vueltas, en 2004 se decidió a escribir a su padre. «Confiaba en que él quisiera conocerme, nunca nos habíamos visto y me constaba que físicamente nos parecíamos. De hecho, hoy veo los ojos de mi hijo y le veo a él», dice sin poder reprimir las lágrimas. En aquella misiva «le expresaba mis sentimientos. Por eso cuando recibí la carta de contestación, de su puño y letra, fue como si me hubiera tocado la lotería, una alegría tremenda». Pero al leerla se tornó en «decepción». «Él reconocía que había mantenido encuentros esporádicos con mi madre, pero me decía también que tenía serias dudas de que yo fuera su hija», afirma. Fue tal la frustración que optó «por no seguir adelante. Mi marido me decía 'olvídalo, no merece la pena'. Sin embargo, un buen día mi hijo me animó a pelearlo». Supuso el empujón definitivo para iniciar el proceso hacia su verdadera identidad. Así fue como en 2016 su caso llegó a manos de Fernando Osuna. Ella admite que «la pena es que no lo hice a tiempo, para habernos visto cara a cara. Porque la carta me la escribió en 2004 y al año siguiente él falleció», añade.

La prueba de ADN del sobre era determinante, pero hacía falta más para convencer al juez. «Como él había sido incinerado, la primera opción fue recurrir a sus hermanas (de las seis que tuvo, cuatro viven aún) para cotejar su ADN con el mío, pero ellas no accedieron». La doctora que recibió el encargo del peritaje cayó en la cuenta de que el servicio de Anatomía Patológica de Valdecilla podía tener restos biológicos de la autopsia del finado, ya que la causa fue un cáncer de estómago. Y así llegó la confirmación de la paternidad.

«Me decidí a escribirle en 2004 para expresarle mis sentimientos y la sorpresa fue que me contestó»

Como con la saliva del sobre, la coincidencia genética fue contundente. Las dos pruebas periciales fueron ayer expuestas y defendidas en el juicio. «No le guardo rencor a mi padre, aunque a veces me pregunto por qué no tuvo curiosidad por conocerme, siendo su única hija. Y me consta que tenía su corazoncito, porque conservaba las fotos que mi madre le enviaba. Cuando él murió encontraron en su casa una foto de una joven con un niño, era yo con mi hijo», señala Verónica. Sabe que el broche «feliz» de esta historia le puede suponer enemistades entre su familia paterna, pero «no quiero enemigos. A mí me gustaría reencontrarme con mis tías y mis primos, que son muchos, y que me aceptaran como una más. Espero que esto me cambie la vida para bien. De entrada me va a servir para ir con la cabeza muy alta, porque no quiero seguir llevando el apellido de mi padrastro, que tanto nos hizo sufrir».

«Me gustaría mantener contacto con su familia, no quiero que esto suponga crearme enemigos»

En el fondo, sostiene, «me parece mentira haber llegado hasta aquí, ha sido un milagro poder probar mis raíces por el ADN de una carta escrita hace 12 años, pero la vida a veces te hace encontrar tu camino, y al final, aunque lo pases mal, te regala recompensas como esta». Tan satisfecho como ella salía del juzgado su abogado, que lleva otros tres casos de paternidad en Santander. «El ADN es una prueba irrefutable, no hay nada que alegar cuando la ciencia manda. Y este caso resulta especialmente interesante porque es la primera vez que se consigue probar la paternidad a partir de la muestra de saliva de un sobre, ratificada después con los restos orgánicos conservados en el hospital», explica Osuna. Verónica no dudó en sacar a la luz su experiencia «para ayudar a la gente que aún lo tiene callado porque se avergüenza, que tenga valor y luche por sus raíces».