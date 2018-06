Del Ministerio al 'paro parlamentario' La llegada de Sánchez a la Moncloa provocará el cese de Íñigo de la Serna, del secretario de Estado de Agenda Digital, José María Lassalle; y del delegado del Gobierno, Samuel Ruiz Íñigo de la Serna (izquierda), José María Lassalle (arriba) y Samuel Ruiz. (abajo). / DM . ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Domingo, 3 junio 2018, 14:00

Íñigo de la Serna recibió el 3 de noviembre de 2016 una llamada de Mariano Rajoy que le cambiaría la vida. El presidente del Gobierno le comunicó que contaba con él para relevar a Ana Pastor al frente del Ministerio de Fomento. El entonces alcalde de Santander y diputado del Parlamento de Cantabria aceptó y al día siguiente se hizo la foto oficial con la cartera de ministro. Pasó entonces a manejar el mayor presupuesto del Estado y a convertirse en una máquina de anunciar proyectos por todo el país. Nadie podía presagiar que a Rajoy le quedaban 575 días en la Presidencia y que en su caída arrastraría a todos los miembros del Ejecutivo, empezando por el propio De la Serna.

Junto con los ministros de Exteriores, Alfonso Dastis, y el de Economía, Román Escolano, es uno de los tres miembros del gabinete de Mariano Rajoy que se irá al 'paro parlamentario' al no tener un escaño en el Congreso de los Diputados para pasar a la bancada de la oposición. De la Serna saltó directamente del Ayuntamiento al Ministerio sin concurrir en las listas del PP a las últimas elecciones generales. Al entrar en el Ejecutivo tuvo que renunciar al bastón de mando y al acta de diputado autonómico en el Parlamento de Cantabria por lo que, a día de hoy, no tiene donde regresar.

Tras unos primeros años centrado en su actividad profesional, dio el salto a la política apadrinado por un histórico dirigente del PP cántabro, José Luis Gil. Durante los cuatro años (1999-2003) en los que ejerció como jefe de gabinete del entonces consejero de Medio Ambiente, De la Serna ayudó a gestionar los coletazos de la crisis del Prestige en la costa cántabra. Una labor que le colocó en primera línea e influyó en que el entonces alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro, pensara en él para dirigir la Concejalía de Medio Ambiente, Aguas y Playas en el Ayuntamiento. Cinco años en el cargo le sirvieron para ganarse la confianza del PP cántabro y que le pusieran al frente del Ayuntamiento de la capital cántabra.

De la Serna y Lassalle tienen derecho a cobrar dos años de sueldo por las incompatibilidades

Hasta hace una semana, cuando estalló la sentencia del 'caso Gürtel', vislumbraba en el horizonte dos años hasta el fin de la legislatura. Su cometido consistía en continuar la labor de potenciar las infraestructuras como una herramienta vertebradora y, según repetía, para afianzar la recuperación económica. No se le pasaba por la cabeza salir tan pronto del Ejecutivo, a pesar de los intensos rumores sobre un posible su regreso a Cantabria para liderar la candidatura del PP a la Presidencia de Cantabria que le acompañan desde hace meses. Él siempre se ha desvinculado de esta posición y decía que su cometido era estar a las órdenes de Rajoy. Sin embargo, ahora se abre un nuevo escenario que puede encajar en sus planes: no tiene otro puesto político al que volver en la actualidad y debe aceptar la incompatibilidad que impone la ley a quienes han pasado por un cargo público de tal calado. En concreto, la legislación española obliga a un ministro a rechazar durante dos años cualquier puesto que tenga que ver con decisiones que se hayan podido tomar desde el Gobierno. En el caso del ministro de Fomento, por el amplio abanico de asuntos que trata, la lista de incompatibilidades es enorme y le deja las manos atadas a la hora de aceptar multitud de responsabilidades. Sin embargo, tiene derecho a cobrar un sueldo como exministro por un periodo máximo de dos años al no tener ninguna otra actividad remunerada, salvo que renuncie o inicie un nuevo empleo.

Íñigo de la Serna, ministro de Fomento. 1 año y 6 meses en el cargo / DM .

Sin querer desvelar su futuro, De la Serna explicó el viernes, durante su último día en el Congreso, que se va «con la cabeza muy alta» y lamentó la forma en que «algunos» van a llegar a la Presidencia del Gobierno. Sobre su futuro explicó que «ahora se abre un nuevo periodo» y que «las decisiones que vaya a tomar sobre mi futuro las tomaré sin prisa y de forma sosegada». «Ahora corresponde levantar el pie después de una etapa frenética e intensa y tomar decisiones reflexivamente».

Samuel Ruiz, delegado del Gobierno en Cantabria. 7 años en el cargo / Javier Cotera

Pero De la Serna no es el único que tendrá que abandonar de forma inminente su cargo en el Gobierno central. La misma suerte correrá el secretario de Estado de Agenda Digital, José María Lassalle, a las órdenes de Álvaro Nadal en el Ministerio de Industria y Turismo. El político santanderino concurrió como número dos de la lista del PP cántabro al Congreso de los Diputados y consiguió su escaño, pero renunció a él para volver al Gobierno y dejó su plaza al exalcalde de Camargo Diego Movellán. Lassalle es doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria desde 1999 así que no tendría problema por volver a la docencia, aunque tiene también dos años de sueldo garantizado. Puede que aproveche este tiempo para escribir y revisar sus trabajos académicos.

José María Lassalle, secretario de Estado de Agenda Digital. 1 año y 6 meses en el cargo / Javier Cotera

Lassalle ha sido desde 2004 diputado por Cantabria del Partido Popular y entre 2011 y 2016 ocupó el cargo de secretario de Estado de Cultura. El aún responsable de Agenda Digital es considerado del grupo afín a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y estará a su lado siempre que se lo pida.

El último en salir, ya que no hay una fecha fijada, será el delegado del Gobierno, un cargo adscrito al Ministerio de Presidencia. Samuel Ruiz tomó posesión en 2011, hace ahora siete años, y tiene su plaza en Telefónica. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Santander desde 1999 ocupando las Concejalías de Juventud, Empleo y Desarrollo Empresarial, Nuevas Tecnologías, además de primer teniente de Alcalde.