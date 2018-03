«La moda vive tiempos extraños, sin el apoyo de una 'celebrity' no existes» Trinidad Castillo / Daniel Pedriza Trinidad Castillo es la creadora del «top que todas querrán llevar esta primavera», según la revista 'InStyle', tras lucirlo la actriz Marta Hazas en 'El Hormiguero' MARÍA DE LAS CUEVAS SANTANDER. Viernes, 30 marzo 2018, 07:53

Marta Hazas, actriz de moda, apareció el pasado martes en 'El Hormiguero' con un atuendo que no pasó desapercibido. Se trataba de una propuesta de la diseñadora Trinidad Castillo (Madrid, 1982) de pantalón y top, luciendo ombligo, anudado atrás, con la espalda al descubierto, que juega con rayas verticales y horizontales. La repercusión mediática fue tan amplia que la revista de moda 'InStyle' lo ha catalogado como «el top que todas querrán llevar esta primavera». El diseño ha sido confeccionado en su taller de Loredo.

-¿Se esperaba tanta repercusión?

-Sabía que Marta Hazas había estado en Santander y había elegido ese modelo en la tienda El Gato en el Balcón, que vende en exclusiva mis colecciones. Que ella lo luzca en 'El Hormiguero' es una forma de darle una gran visibilidad a mi trabajo y le estoy muy agradecida. Marta es encantadora y siempre apoya el diseño cántabro. Gracias a eso, el trabajo de hormiguita que hacemos en el taller desde hace muchos años se aprecia. Hoy en día, el mundo de la moda es así. Vivimos tiempos extraños y si no te promocionan las actrices o 'celebrities' (famosas) no existes, es así de cruel.

-En los 18 años que lleva en la moda, ¿ha cambiado mucho?

-Completamente. Ahora todo se mueve en las redes sociales e internet y va muy rápido. Los diseñadores que están empezando necesitan un colchón económico para tener visibilidad, mientras que cuando yo empecé, no hacía falta, podías arrancar con poco presupuesto e ir creciendo.

-¿Instalarse en Loredo ha sido un límite para su negocio?

-Al principio pensé que sería un límite muy grande, pero ahora lo veo como una ventaja. Empecé aquí para estar cerca del negocio familiar -una gasolinera- y con idea de moverme a un núcleo más importante. Pero hoy, estar aquí es una suerte. Me permite inspirarme sin tener estrés. Cuando lo necesito, voy a Madrid a un desfile, ferias o viajo a París a comprar telas. Mis proveedores no se estresan, ya que pueden aparcar bien y mis clientas vienen de vacaciones, son de Madrid, donde tengo a muchas novias, y País Vasco; también Alemania o Suiza. Es un remanso de paz poder trabajar disfrutando de las montañas.

-¿Cuál es su prenda fetiche?

-La gabardina. Siempre me han gustado mucho los cortes y patrones de las prendas de cobertura y abrigos por su binomio de prenda para hombre y mujer.

-¿Qué se llevará este verano?

-Estoy alejada de las pasarelas, ya que ahora estoy centrada casi en exclusiva en mi faceta de modista para hacer ropa a medida y novias. Mi sello de identidad es cuidar el detalle, desde el tú a tú con la clienta, conocer sus gustos, lo que quiere y lo que le sienta bien y le favorece. Cuido al máximo la calidad de los tejidos, hasta de los hilos. Desde que me siento hasta que se materializa la prenda, le dedico todo mi tiempo. Es raro el día que no paso por el taller. Me apasiona mi trabajo. Mantengo pequeñas colecciones para las tiendas que siempre han confiado en mí. Algún día volveré a las colecciones, pero compaginar los dos cosas es difícil.

-¿Está muy lejos el día de su regreso a los desfiles?

-Va a ser muy pronto. Tengo un proyecto entre manos que verá la luz en año y medio, conjunto con dos amigas, una ilustradora y una pintora. Trabajamos las distintas disciplinas con un hilo conductor que será pro mujer. Cuando esté listo, la presentación no será un desfile al uso, sino un evento en una galería de arte, ya que la moda cada vez se acerca más a los museos y galerías; la ropa estará colgada en ganchos y la gente podrá pasear entremedias. Será algo innovador. La parte creativa del negocio es la que más me gusta, donde pones todo tu ser y eres plenamente libre, pero se necesita mucho tiempo para compaginarlo con la ropa a medida.

-¿La moda tiene más de negocio que de arte?

-La creatividad sin una mente empresarial detrás te lleva a la quiebra, las dos partes tienen que ir muy ligadas. La parte empresarial te absorbe y te deja menos tiempo para dibujar y crear que es lo más bonito. Pero tiene que ser al 50% para durar muchos años, continuar como hasta ahora e incluso ir creciendo un poco.

-¿Qué supuso para su carrera ganar el Certamen Jóvenes Diseñadores de Moda de Cantabria?

-Supuso un gran apoyo. Me dio a conocer en los medios de comunicación, sirvió para que la gente me valorase y para valorarme yo a mí misma. A raíz del certamen recibí un impulso importante en mi trayectoria, además de la parte económica del premio que me ayudó a seguir. Justo hacía un año que había empezado con mi taller y me reforzó. Me da pena que este certamen ya no exista. No se está apostando en Cantabria por este tipo de plataformas que son necesarias para apoyar el talento, que hay mucho en la región. Algunos de los jóvenes diseñadores finalistas en este certamen han estado en Cibeles.

-¿Qué mensaje le daría a alguien que está empezando?

-Que se puede. Siempre insisto en este mensaje a mis alumnos de las 'masterclass' que doy en Cesine. Percibo en los estudiantes de moda una visión pesimista de su futuro, pero yo les digo que fui como ellos y ahora aquí estoy. Al que realmente le guste, lo logrará. Estoy orgullosa de hasta dónde he llegado gracias a mi pasión.