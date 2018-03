mujer y además periodista

La crisis económica ha golpeado a todos los españoles con una intensidad desconocida. Y entre los muchos colectivos afectados, el de los periodistas encabeza todas las estadísticas de paro, precariedad y falta de oportunidades. En este caso, la crisis general vino para los periodistas con un pan duro debajo de brazo: el hundimiento de los modelos de negocio tradicionales en el sector de la información.

En este tsunami, el último eslabón carga con la cruz más pesada. Y quienes están sufriendo los peores efectos son, como no, las periodistas. Es la ecuación perfecta y perversa: mujer y periodista. Según el último informe de la Asociación de la Prensa de Madrid, el 64% de los periodistas en paro son mujeres y ellas ejercen su trabajo de manera mayoritaria en los puestos con salarios más bajos.

El número de alumnas en las facultades de Información y Comunicación es superior al de los alumnos; la presencia en las redacciones es prácticamente paritaria y, sin embargo, los cargos directivos están ocupados fundamentalmente por hombres, al igual que los consejos de administración de las grandes empresas periodísticas. El modelo absurdo de gestión laboral en España con jornadas y horarios interminables hace imposible la conciliación de la vida laboral y familiar. El mismo modelo que atrapa a las mujeres periodistas, limita sus aspiraciones y desarrollo profesional con asfixiantes techos insalvables.

Como presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria (APC), mi labor es la de exigir y reivindicar sin desaliento el máximo respeto profesional y laboral hacia los profesionales de la información. Pero en esta ocasión, como presidenta de la APC y también como mujer, apoyo el movimiento de #LasPeriodistasParamos que agrupa a miles de mujeres periodistas de todo el mundo.

Las periodistas sufrimos como colectivo la precariedad, la inseguridad laboral, la brecha salarial, el techo de cristal, el acoso sexual o los ninguneos; y en muchos casos con el riesgo añadido que conlleva la exposición pública de nuestra profesión. Entre nuestras demandas figura la transparencia salarial y la revisión de categorías y criterios profesionales para eliminar la brecha salarial. Asimismo, reclamamos la eliminación del conocido como techo de cristal y que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Creemos justa la reivindicación de ocupar puestos de poder y responsabilidad.

Como presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria creo que no es mi papel hacer un llamamiento a secundar unas u otras de las diversas acciones reivindicativas convocadas para el 8 de marzo en defensa de la mujer y de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Cada persona, hombre o mujer, deberá definir su papel ese día, en total libertad, en conciencia y según sus circunstancias personales y laborales; pero como mujer y como periodista no renuncio a mi responsabilidad de denunciar que la igualdad de oportunidades no es solo una reivindicación de justicia, sino que también es una oportunidad para enriquecer con el despreciado talento femenino una sociedad que busca nuevos referentes en un mundo tan injusto como trepidante.