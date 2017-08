Los municipios de Cantabria cumplen con los requisitos financieros de Montoro El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. / EFE Al cierre de 2016, solo cuatro (Guriezo, Vega de Pas, Voto y Lamasón) no pasan la prueba. Los alcaldes defienden que la foto fija de Hacienda no refleja su situación económica real VIOLETA SANTIAGO Viernes, 11 agosto 2017, 20:27

Solo cuatro ayuntamientos de Cantabria (Guriezo, Vega de Pas, Voto y Lamasón) no cumplieron en 2016 con los requisitos que marca el Ministerio de Hacienda para pasar a fecha fija la prueba de la estabilidad presupuestaria, un test que solo se salva si uno tiene en orden su balance presupuestario no financiero y los pagos a proveedores. Otros diez municipios no han presentado la documentación para lograr la etiqueta del 'cumple' (Alfoz de Lloredo, Arnuero, Cartes, Castro Urdiales, Cieza, Miengo, Noja, Santoña, Solórzano y Valdáliga), mientras que el resto, hasta 102, está en regla. Los citados estarán bajo la lupa del Ministerio hasta que satisfagan los requerimientos que se les plantean cada año.

La foto que hace anualmente la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local para controlar que las entidades locales no se desmandan en el gasto no preocupa prácticamente nada a los alcaldes de los Ayuntamientos citados, que defienden la salud de sus cuentas (no en vano llevan ya cinco años bajo la disciplina ministerial). Los cuatro aseguran que sus cifras no adolecen de «problemas graves».

«El Gobierno regional no nos dio una ayuda prometida, pero el problema no es grave» Narciso Ibarra (alcalde de Guriezo)

Así lo afirma Narciso Ibarra, alcalde de Guriezo, que aparece en el listado oficial con un desequilibrio de más de 409.000 euros. El municipio tiene un presupuesto de 2,2 millones de euros y «los ingresos previstos superan a los gastos», explica Ibarra, que no está inquieto por el 'no cumple'.

El alcalde reconoce que hay una discordancia presupuestaria que atribuye a dos factores. De un lado, a que el ayuntamiento no adjudicó el año pasado la subasta de pinos de sus montes porque mantiene un conflicto por esta cuestión con el Gobierno de Cantabria. De otro, que el mismo Ejecutivo regional le negó a Guriezo una subvención que previamente le había concedido para la construcción del polideportivo, que ya está terminado. «Con esta ayuda, el Ayuntamiento estaría boyante». El regidor asegura que este mismo ejercicio se solventará el 'agujero', ya que «seis madereros están interesados» en la tala de pinos.

«Las cuentas municipales están supersaneadas. Lo que aparece no es una deuda real» Juan Carlos García (Alcalde de Vega de Pas)

Tampoco a Juan Carlos García, alcalde de Vega de Pas, le quita el sueño aparecer ante Hacienda con un

-237.000 euros «porque tenemos los números supersaneados. Estamos entre los cinco primeros municipios de Cantabria en el pago a proveedores e invertimos con dinero propio, sin depender de nadie».

No fue así a la hora de pedir un crédito puente para acometer obras de asfaltado en colaboración con la Administración autonómica. El crédito «fue autorizado por el Ministerio y el Ayuntamiento ha pagado su parte, pero queda por cobrar la parte correspondiente al Gobierno regional». A García solo se le ocurre que pueda ser esta cantidad que adeuda la autonomía la que coloca a Vega de Pas en el punto de mira de Hacienda, «porque se está gestionando bien toda el área económica».

«Tenemos la deuda a cero, no debemos a nadie y seguimos toda la normativa» José Luis Trueba (Alcalde de Voto)

En Voto -cuyo ayuntamiento se significa con 184.000 euros en desequilibrio al cierre de 2016-, otra ración de tranquilidad. El alcalde (José Luis Trueba) considera que el Ministerio solo pueda discutir una incorporación de remanentes para proyectos ya ejecutados de pavimentación y arreglo de caminos en los pueblos, «una incorporación que se ha realizado con el correspondiente estudio económico-financiero. Todo está justificado. Si el incumplimiento es gastar dinero que tenemos...». Voto no tiene problemas financieros: «No debemos a nadie», insiste.

«Es una situación puntual de falta de liquidez por lo que tardan Estado y autonomía en pagar» Luis Ángel Agüeros (Alcalde de Lamasón)

Y parecido relato en Lamasón. Su alcalde (Luis Ángel Agüeros) tiene claro que aparecer con un 'no' en el listado de Hacienda se debe a que el Ayuntamiento «empieza a tener gastos el 1 de enero y no recibe ingresos del Estado hasta marzo y de la Administración regional, hasta agosto. Esto genera un desfase y nos hace retrasarnos en el pago de facturas, pero no somos morosos».

Agüeros agrega que Hacienda «hace la foto en un momento determinado» y entonces se revela una falta de liquidez puntual «que no es insolvencia, porque dentro de tres meses estaremos a cero».