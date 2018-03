«Necesitamos una revolución, un nuevo paradigma que nos explique el Universo»

Juega en la Primera División de la Física. Participó en los últimos y más trascendentales descubrimientos científicos, como el bosón de Higgs, 'la partícula de Dios', bautizada así por un editor avispado a quien no le sonaba bien para las ventas de un libro el título de 'partícula endiablada' que le había dado un premio Nobel. Busca la materia oscura, esa que ni se ve ni puede verse ni nadie sabe lo que es, pero que, junto a la energía oscura, domina y da forma al Universo, dejando apenas un ridículo cuatro por ciento para la existencia de todo lo demás, las galaxias, las estrellas, los agujeros negros, los planetas, nosotros mismos.

Es uno de los científicos más citados por sus publicaciones, fue miembro de la selección española de la ciencia y trabaja actualmente en el desarrollo del futuro acelerador lineal de partículas, con el que se espera alcanzar la última frontera del conocimiento. Convencido divulgador, cree que la ciencia es divertida también para el gran público siempre que se explique con claridad, aunque para ello deba prescindir del lenguaje matemático y recurrir a la metáfora. La alta asistencia a las conferencias que programa parecen darle la razón. Alberto Ruiz Jimeno (Logroño, 1952), a quien las circunstancias inclinaron hacia la Física cuando iba para biólogo, es vicerrector de la Universidad de Cantabria (UC) y el creador del Grupo de Altas Energías del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), en el que «éramos dos monos» y ahora goza de reconocimiento mundial.

-Explíqueme qué es el IFCA, este instituto que está tan de moda últimamente, y qué hacen ustedes.

-El Instituto de Física de Cantabria es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Cantabria, tiene personal de ambas instituciones y desarrolla sus investigaciones en tres ramas fundamentales: la astrofísica, en la que se integran varios equipos; la física de partículas elementales o física de aceleradores, que es a lo que yo me dedico, y existe una tercera línea de actuación más multidisciplinar.

-¿Cuáles son los trabajos más relevantes en los que han participado?

-Trabajamos en grupos y a través de grandes colaboraciones internacionales. En mi campo, el hallazgo del bosón de Higgs es el que ha tenido mayor impacto científico, popular y mediático, pero también en la astrofísica han hecho descubrimientos en relación a la radiación cósmica de fondo, es decir, de cómo el Universo está constituido, y también en objetos galácticos lejanos activos que tienen agujeros negros.

-El Universo, por lo tanto, también se estudia desde Cantabria.

-Sí, y desde los aspectos más importantes. Los astrofísicos lo observan directamente, pueden estudiarlo desde que tenía 300.000 años en adelante y extrapolar cómo era en sus inicios a través de la radiación cósmica de fondo. Lo que nosotros hacemos, por medio de los aceleradores de partículas, es analizar el Universo recién nacido, cuando su edad era del orden de una diezmilmillonésima de segundo.

-¿Es el IFCA, como se ha dicho, la joya, un lujo para Cantabria?

-Aunque yo no soy el más indicado para decirlo, es innegable que el instituto ha conseguido alcanzar un notable prestigio nacional y el reconocimiento internacional. Esto se comprueba por el valor y la cantidad de sus publicaciones por profesor.

-Lo de ustedes tiene mérito.

-¿Por qué lo dice?

-Supongo que no será fácil exponerle a un político la necesidad de que financie el estudio de algo que está a 13.500 millones de años luz.

-El conocimiento básico es lo más trascendente que tiene la Humanidad y sólo por esto merece la pena la investigación. Pero, además, el conocimiento básico es la semilla de la Física y del conocimiento aplicado. Internet, los teléfonos móviles, todo lo que mueve el mundo es consecuencia de la investigación básica que se hizo en nuestro campo hace unos años. La misma electricidad era investigación básica en el siglo XVIII y ahora todo el mundo la usa. La física cuántica nació en el siglo XX y la electrónica actual está basada en ella. Por otra parte, dada la complejidad de los experimentos en los que participamos, constantemente nos vemos en la necesidad de desarrollar tecnologías que no existen y que después aplican las empresas, siempre pendientes de lo que hacemos.

-Casi me ha convencido.

-Le diré más. La ciencia siempre devuelve ciento por uno. Nuestras investigaciones han conseguido mejorar los tratamientos hospitalarios haciéndolos más exactos y menos invasivos. Los antiguos rayos X de los médicos han dado paso a la utilización de métodos precisos y que emiten menos radiación. La terapia hadrónica permite la penetración directa en la parte dañada, es decir, actúa principalmente sobre las células tumorales y apenas afecta a las sanas.

-La búsqueda del bosón de Higgs se ha prolongado durante décadas. Ya han encontrado la llamada partícula de Dios. Y ahora, ¿qué?

-Lo de la partícula de Dios fue idea de un editor, no una denominación científica. Una vez descubierta, lo que toca ahora es fijar sus propiedades. Tenemos que obtener muchos miles de partículas para saber si realmente se corresponde con nuestro modelo teórico o no. Hay que estudiar todas las propiedades del bosón de Higgs y cómo interactúa con el resto de las partículas. Posiblemente tengamos que esperar para saberlo al desarrollo de aceleradores más potentes.

-Usted fue miembro de la selección española de la ciencia. ¿Es algo así como el Messi o el Cristiano Ronaldo de la Física?

-Hombre, no. El CSIC y la revista Quo tuvieron la idea de formar una selección de destacados científicos españoles en distintas áreas, del mismo modo que existe una selección de fútbol. No sé porqué me eligieron a mí. En cualquier caso, aunque no entiendo mucho de fútbol, no soy ni Messi ni Ronaldo. Más bien, alguien que coordine u organice.

-¿Iniesta, por ejemplo?

-Bueno, digamos Iniesta.

-También es uno de los científicos españoles cuyas publicaciones son más citadas por otros científicos.

-Es importante resaltar que el trabajo no es solo mío sino del grupo al que pertenezco. Si yo tengo más citas será simplemente porque soy más viejo, he intervenido en más experimentos y las publicaciones se van acumulando. Es verdad que las colaboraciones en las que participo tienen mucho impacto científico.

-¿Qué publicación suya o de su equipo es la más citada?

-Sin duda, la relativa al descubrimiento del bosón de Higgs. Creo que andamos por unas quince mil citas, aunque no conozco el dato exacto. Pero también me siento satisfecho de la realización de algunas otras cosas de menor repercusión, más pequeñitas, en las que tuve algo que ver.

Materia oscura y antimateria

-La existencia de la materia oscura es uno de los asuntos recurrentes de los últimos tiempos. ¿Qué es o qué se supone que es?

-Sabemos lo que hace, pero no tenemos ni idea de lo que es. El Universo está compuesto principalmente por energía y materia oscura, mientras la materia ordinaria, todo lo que conocemos, ocupa solamente el cuatro por ciento del total. La materia oscura es el veintiséis por ciento y se comporta de forma parecida a la materia ordinaria en el sentido de que aporta atracción gravitatoria, pero no sabemos más. Una de las posibilidades apunta a que pudieran formarla partículas supersimétricas, pero solo es una teoría. El resto, la energía oscura que forma el setenta por ciento del Universo, hace justamente lo contrario, produce repulsión gravitatoria.

-Si Newton y Einstein, los grandes referentes, sólo nos explican el cuatro por ciento del Universo, ¿pierde valor su contribución a la ciencia?

-No. La conocida frase de que somos enanos a hombros de gigantes sigue vigente. Nosotros somos los enanos y Einstein y Newton los gigantes. La razón es que cuando evolucionan los modelos generalmente no destruyen la teoría anterior sino que la cambian y la amplían. Una de las grandes contribuciones de Newton fue la Teoría de la Gravitación y Einstein la modificó y mejoró con la Teoría de la Relatividad General, pero no la invalidó. Lo mismo ocurrió con la física cuántica con respecto a la física clásica.

-¿Necesitamos un nuevo Einstein para responder a los grandes retos?

-Lo que nos hace falta es una revolución. Ahora ya no pensamos tanto en grandes mentes individuales, aunque también, sino en la cooperación de la industria de la ciencia. Pero probablemente tenga que haber un nuevo paradigma que nos permita explicar el Universo en su conjunto.

-¿A qué se dedica últimamente?

-Más a la política científica que a la ciencia básica, que es lo que hacía cuando era más joven. Trabajo en la coordinación de una red nacional, dentro de un proyecto mundial, para el desarrollo de un nuevo acelerador de partículas de mayor potencia, un acelerador lineal en el que haremos colisionar electrones contra sus antipartículas, los positrones. Podremos analizar mejor, entonces, las propiedades del bosón de Higgs y estudiar física fuera del modelo estándar. Por ejemplo, la materia oscura.

-Una curiosidad, profesor, ¿dónde está la antimateria?

-En el Universo original había tanta materia como antimateria, aunque los nombres son convencionales, podríamos intercambiarlos perfectamente. Sin embargo, por lo que sabemos, no existen antigalaxias ni antiestrellas ni antiplanetas, aunque no podemos asegurarlo. Pero la antimateria, que tiene las mismas propiedades que la materia, aunque con las cargas opuestas, no es ningún misterio. La producimos nosotros, se produce en los hospitales, la produce usted mismo al introducir potasio cuando come un plátano o ciertas verduras, porque emiten antipartículas.

-Hábleme del Grupo de Altas Energías del IFCA, su niña bonita.

-Creí que no me lo iba a preguntar. Del mismo modo que le dije que los trabajos en nuestro campo los hacen los grupos y las colaboraciones, me adjudico como mérito la creación de este grupo. Lo hicimos entre muy pocos, con escasos medios, y ha evolucionado hasta el punto de que goza de prestigio mundial. Ahí sí me reconozco como fundador.