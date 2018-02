Mañanes advierte de que «negociar el calendario sin evaluarlo es poco pedagógico» Javier Rosendo El consejero de Educación asegura que la encuesta es «indispensable» antes de tomar decisiones y pide a los sindicatos «no generar tensiones que no benefician a nadie» JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Jueves, 22 febrero 2018, 09:35

No hay día en que el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, no sea cuestionado por el calendario escolar. La encuesta que realizará la Administración entre toda la comunidad educativa ha reabierto el debate sobre el novedoso modelo implantado el pasado curso, algo que no ha gustado a la mayoría de los sindicatos docentes, que la ven innecesaria porque el calendario ya ha sido «fundamentado» en el seno del Consejo Escolar y consideran que alimenta una polémica «ya cerrada».

El último capítulo lo abrió el martes ANPE que, «en vista de las últimas noticias sobre este tema», registró un escrito en la Consejería para reclamar la convocatoria «urgente» de la Mesa Sectorial de Educación para negociar el calendario del curso 2018/19. Y recordó, tal y como hicieron con anterioridad STEC, UGT y CC OO, que es en este foro, del que forman parte la propia Administración y los sindicatos de la Junta de Personal Docente, donde debe negociarse -y decidirse- cualquier aspecto «referido al calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones (...) de los trabajadores».

Ayer, Mañanes fue contundente en su respuesta, asegurando que tomar decisiones sobre el calendario escolar antes de evaluarlo es una «forma poco pedagógica de actuar». «Primero viene la valoración y después llegarán las decisiones», insistió el consejero, que también tiró de memoria para recordar que el informe sobre el calendario realizado el pasado curso por el Consejo Escolar «recogía entre sus principales conclusiones la recomendación a la Consejería de seguir evaluándolo». Una consulta que calificó de «indispensable» porque se pedirá opinión a «quienes tienen algo que decir», como son los profesores, los alumnos y las familias, con el fin de conocer los «problemas» o «desajustes» que se puedan estar dando.

Mañanes dice que el debate está en «cómo intercalar» los descansos en realidades «muy distintas» de alumnos

De esta manera, Mañanes destacó que el objetivo de la encuesta es comprobar si el calendario «cumple» con los fundamentos pedagógicos que los promovieron antes de tomar ninguna decisión sobre cambios en los descansos lectivos, que es donde más opciones abre a posibles «ajustes». Así, aunque considera que hay «un consenso básico» en que «es absolutamente necesario» intercalar los «intensos» periodos lectivos con otros de descanso, asegura que el debate está ahora en saber «cómo intercalamos» esos descansos y «las fechas concretas», porque el calendario se aplica a realidades «muy distintas». «Desde a los niños de Infantil hasta a personas de 60 años que están en la Escuela de Adultos, desde la ESO hasta la escolarización voluntaria en la Escuela de Idiomas o el Conservatorio de Música», indicó.

El reto es, pues, repartir los 175 días lectivos que marca la ley «de la manera más inteligente» para conseguir los objetivos pedagógicos, algo que, en su opinión, «debe hacerse con el mayor consenso posible y sin generar tensiones que no benefician a nadie», en una nueva alusión a la actitud tomada por los sindicatos desde el anuncio de la realización de la encuesta. Sólo UGT se ha desmarcado de las críticas a Mañanes al opinar que la encuesta «no tendría que atemorizar ni escandalizar a nadie», aunque coincidió con el resto en recordar que «en todo caso, cualquier negociación del calendario debe corresponder a la Junta de Personal Docente».

Tercer descanso

Hoy precisamente arranca el tercer periodo de descanso del curso, en el que los escolares disfrutarán de vacaciones hasta el próximo martes. Durante estos días, la Consejería de Educación convoca 500 plazas, todas gratuitas, en actividades extraescolares para ayudar a conciliar la vida familiar.

La oferta incluye la apertura de tres colegios públicos en Santander (Arce Bodega, Cisneros y Gerardo Diego), que ofrecen actividades lúdicas y comedor escolar; talleres de mitología, artesanía, prehistoria y expresión artística en centros educativos o infraestructuras culturales de Camargo, Polientes, Cayón, Santoña, Los Corrales, Cabezón de la Sal, Santillana del Mar, Castro, San Vicente de la Barquera, Santander y Reinosa; actividades creativas en tres museos (el Prehistoria y Arqueología, el Marítimo y el Etnográfico); y propuestas en torno al esquí y la tecnología en los albergues de Alto Campoo y Solórzano.