¿Por qué ha nevado en la costa? El director de Aemet en Cantabria señala que la enorme nube que descargó la precipitación se formó al rozarse dos masas de aire opuestas sobre el norte de la península Alberto Aja TEODORO SAN JOSÉ Santander Jueves, 1 marzo 2018, 07:25

Una nube inmensa, con un frente de varios cientos de kilómetros, cargada de humedad e interactuando con una masa de aire muy frío pegada al suelo han estado en el origen de la nevada que ayer cubrió Cantabria de blanco por los cuatro costados. Lo que para los meteorólogos se trata de un nimboestrato se podría traducir por una capota plomiza que cubre el cielo hasta donde alcanza la vista y difumina la luz en un gris tenue y apagado al tiempo que no deja de soltar nieve. En el episodio que hubo ayer, lo hizo entre cuatro y cinco horas. Pero que nieve en buena parte de la región no tiene nada de excepcional, al contrario; todos los inviernos la nieve acude con mayor o menor presencia, y de eso tienen buena experiencia principalmente en comarcas como Campoo, Soba y Liébana. Ahora bien, que lo haga al nivel del mar, que la nieve tiña de blanco las playas tienen mucho de singularidad dado que no es nada frecuente que los copos cubran los arenales.

Ver la nieve cuajada hasta besar el agua, como sucedió ayer en las playas de El Sardinero, Somo, Comillas, Merón, La Salvé, en Brazomar..., tiene su origen en ‘Emma’, la borrasca que desde Canarias ha ido remontando hasta los Pirineos, y en la masa de aire continental de origen siberiano que desde hace unos días estaba instalada sobre la mitad norte de España. De la interacción entre una, con viento del suroeste y cálido y aportando mucha humedad, con la otra, fría y seca, salió la nevada de ayer.

«El aire del sur ábrego que se ha ido deslizando sobre la península se ha encontrado con una capa de aire muy frío, que cubría sobre todo el tercio norte», explica José Luis Arteche, director de Aemet en Cantabria. «A medida que ese frente asciende sobre esa losa» –ascenso que se asemejaría a como lo hace un coche sobre una carretera en pendiente– «y como consecuencia de ese roce entre un masa y otra se forman nubes de tipo nimboestrato; lo hace de forma continua y no para. Esa nube, ese frente cálido es muy eficiente a la hora de nevar. Y en ese avance del frente cálido hacia el norte el nimboestrato se ha ido espesando, cargando y formando una masa enorme», dice el meteorólogo. La banda ocupaba una línea imaginaria que se extendía centenares de kilómetros en horizontal desde el Cantábrico y la Meseta hasta Aragón y Cataluña; y en vertical, en los sitios de mayor espesor, puede abarcar entre 1 y 5 kilómetros.

Indica Arteche que, en condiciones normales, el agua que cae de las nubes –que suele hacerlo en forma de cristales de hielo o de nieve– llega líquida al suelo porque en ese tránsito, a medida que pierde altitud, atraviesa capas de aire más templadas y se funde. «Pero esta vez», aclara el meteorólogo, «lo que han atravesado era un colchón de aire muy frío, helador, que estaba pegado al suelo, por lo que esos cristales de hielo, esa nieve que caían del nimboestrato no se han fundido y han llegado enteros hasta abajo», hasta la costa y el mismo nivel del mar.

Otros modelos

Recuerda el director de Aemet en Cantabria que en los registros de la Agencia figuran unos cuantos episodios similares de nevadas hasta las playas –los más recientes en enero de 2006 y marzo 1993–, pero debidos a un origen distinto a como se formó la nevada de ayer.

Una de las formas de nevar en Cantabria se produce por los vientos de norte, cuando bajan las temperaturas y se dan precipitaciones de nieve. Generalmente es lluvia de chubascos y tormentas. Arteche apunta que estas nevadas suelen caer de la mitad de la región para arriba, en altitudes medias, quizá hasta la cima de Peña Cabarga, señala gráficamente, pero y muy raramente en la costa.

Otro modelo sería el denominado de circulación ciclónica del este, cuando un frente procedente de Francia y tras un rápido paso por el Cantábrico, trae nubes espesas y puede dejar alguna nevada a nivel del mar.

Arteche cita otro modelo, del suroeste, como el que anticipa que se va a dar en Cantabria este próximo viernes y sábado: el viento ábrego que deja lluvias en Castilla y que aquí dejará nevadas, pero más suaves y en las zonas altas de Picos, Alto Campoo, Peña Labra...