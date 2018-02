«La nieve es muy blanca... y muy negra» En zonas de montaña los ganaderos son los grandes perjudicados:«Por lo demás no pasa nada, estamos acostumbrados» 01:25 SANE DANIEL MARTÍNEZ Santander Miércoles, 7 febrero 2018, 07:44

«La nieve es muy blanca... y muy negra. Depende desde donde la mires y en qué posición te pille. Pregúntale a esta mujer, ya veras como te dice que es verdad», comenta Tomás Mantecón, un jubilado de San Pedro del Romeral, señalando a su vecina Luisa Pelayo. Habitualmente, el trabajo de esta mujer en la cocina de un restaurante de la localidad no interfiere lo más mínimo con los cuidados del ganado. Cuando termina su jornada laboral se sube al coche, aparca delante de la cabaña y en poco más de hora y media ha acabado de limpiar y alimentar a sus vacas. Desde hace casi una semana, el temporal de invierno le obliga a cambiar la rutina: «Con la capa de nieve que hay es más complicado. Están los caminos cubiertos y hay que ir andando. Y no puedes esperar hasta última hora. Igual se te cubre, se pone imposible y los animales no pueden estar un día sin comer. Es verdad que es muy bonita, pero para los que tenemos labor...». Así que ayer no le quedó otra que pedir un día de vacaciones.

Desde Bustaleguín, una pedanía de este mismo municipio, Nino Gutiérrez se encuentra con los mismos inconvenientes. Porque los ganaderos son los grandes perjudicados por esta situación. «Por lo demás no hay problema, estamos acostumbrados», asegura. Es más, reconoce que está con ganas de llegar a casa y ponerse a mirar un rato la lumbre y otro por la ventana, algo que le resulta «mucho más divertido que la televisión». Se da toda la prisa que puede para acabar antes de las seis de la tarde, ya que afirma que aunque por el día en las carreteras no hay problemas gracias a las quitanieves, por la noche la situación se complica.

En las localidades altas de Cantabria, donde con mayor o menor fuerza no deja de nevar desde hace seis días –y la previsión dice que la situación no sufrirá grandes cambios hasta finales de semana–, los que tienen vacas no son los únicos que sufren las consecuencias del temporal. Aunque las máquinas de la Consejería de Obras Públicas mantienen despejada las carreteras autonómicas y una cuadrilla municipal se encarga de hacer lo propio en los caminos y las calles, cada propietario tiene que despejar los 20 centímetros que se acumulan delante de sus casas de San Pedro. «Además de estar con las máquinas y echar la sal para el hielo, a la gente mayor sí que le echamos una mano», apunta Javier Sainz, uno de los operarios.

En los últimos días han trabajado diez personas de forma casi simultánea, algo poco habitual en los últimos años. Porque si bien en este municipio la nieve no asusta, sí es cierto que en los inviernos precedentes apenas había hecho acto de presencia. Este, aunque las acumulaciones no han sido ni mucho menos extraordinarias, lo que sorprende es que han sido muy regulares y continuadas. Carlos Ortiz, otro ganadero de la zona, subraya que allí el peor mes no es ni diciembre ni enero, sino febrero:«Hasta marzo puede venir muy malo. De momento parece que el tiempo no cambia y sigue la nieve».

La Aemet prevé hoy hasta 2 centímetros de nieve a nivel del mar Cantabria seguirá durante la jornada de hoy en alerta por nevadas, que podrían alcanzar incluso el litoral. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avanza que durante el día se pueden acumular dos centímetros de espesor a nivel del mar. Será a última hora de la jornada, en concreto entre las 21.00 y las 00. 00 horas. El aviso por bajas temperaturas y nevadas será amarillo en el sur y la costa, mientras que en la zona centro, Liébana y Valle de Villaverde subirá hasta naranja. Allí, está previsto que se alcancen los 18 centímetros a lo largo de 24 horas y que comiencen a verse copos a partir de los 300 metros de altitud. Para hacer frente a esta situación, además de los medios municipales, el Gobierno de Cantabria cuenta con una veintena de máquinas quitanieves, a las que hay que sumar las que aportará el Ministerio de Fomento. Durante la jornada, el Ejecutivo central movilizará 709 máquinas que se repartirán, además de por la región, en Asturias, Castilla y León, Cataluña y Valencia, las cinco comunidades autónomas en la que se esperan mayores problemas. A partir de mañana, la situación tiende a mejorar levemente. Además, el litoral estará además en aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 08.00 horas de hoy y las 00.00 horas del jueves, tiempo durante el que se prevé mar combinada del noroeste con olas de cuatro a cinco metros.

Manuela Ruiz y Pedro Gómez, que junto a la lumbre no pasan frío, no tienen prisa por que se vaya la capa blanca. Cada temporada gastan unos 10.000 kilos de leña de roble. Ellos, de momento, no se plantean bajar a pasar los inviernos a Santander o Torrelavega, como hacen otros en el pueblo. A dos kilómetros de su vivienda se encuentra el Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora del Roble; ayer, aunque no fue el día más conflictivo, sólo pudieron llegar seis alumnos. Es cierto que la cifra tiene truco, porque no hay matriculados más de diez menores. En cualquier caso, el 40% se tuvo que quedar en casa porque las dificultades que se encontró el transporte escolar. Azucena Escudero, que además de alcaldesa es directora del centro, cuenta que desde el viernes hay problemas con el autobús, no tanto por la nieve como por el hielo. Y los que están en el aula han podido llegar andando, en tractor o todoterreno.

Los menores pasiegos no fueron los únicos que se quedaron sin ir al ‘cole’. Si el lunes la cifra de ausentes en toda cantabria fue de 30, ayer se elevó hasta los 400, según confirmó la Consejería de Educación. Las comarcas más afectadas volvieron a ser las del sur y especialmente Campoo. También se tuvo que suspender el transporte escolar en Soba, Ramales de la Victoria, Polaciones, Mataporquera, Polientes y Paracuelles, así como en el alto Miera.

140 intervenciones del 112

La nieve no llegó al litoral como había anunciado Aemet, pero se quedó cerca. Por ejemplo, se vieron algunos copos en Muriedas. En general, nevó a partir de aproximadamente 300 metros, así que en Los Corrales de Buelna se quedaron con las ganas. También una granizada cubrió de blanco durante la noche Torrelavega, donde el ayuntamiento tiene preparada una máquina por si la situación se complica. En cualquier caso, el 112 confirmó a última hora del día que no se produjeron problemas relevantes. A lo largo del martes se realizaron 140 intervenciones, la mayoría para facilitar información. Los bomberos auxiliaron a un coche que quedó atascado en Valdeolea, una salida en la que participó el parque autonómico de Reinosa.

No fue la única. También atendieron a varios vecinos para retirar las viseras generadas por la acumulación de nieve en sus viviendas de la capital campurriana. Lo hicieron en edificios de las calle Peñas Arriba, Mayor, Mallorca, Burgos, Gerardo Diego, la Plaza Mayor o en la travesía Los Estudios. Además, también liberaron los tejados del colegio público Rodríguez de Celis en la Hermandad de Campoo de Suso.

En cuanto al tráfico, durante buena parte del día estuvieron cerrados los puertos de La Matanela (CA-663), La Sía (CA-665), Lunada (CA-643), Estacas de Trueba (CA-631), Palombera (CA-280), así como el acceso a la estación de esquí de Alto Campoo (CA-183), donde se registró la temperatura mínima regional con -8,1 grados. Además, se prohibió circular a camiones y autobuses y fue obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para los turismos en el puerto de San Glorio, en la N-621, de la red nacional. A última hora volvieron los embolsamientos de forma esporádica en la A-67 hacia la Meseta.

En la red autonómica también se necesitaron cadenas para transitar por los puertos de Piedrasluengas (CA-184) y el Alto del Caracol (CA-264), así como en la CA-281, a la altura de Polaciones, y en la CA-730, entre Bolmir y Bimón. Puntualmente, se cerraron vías secundarias en Valderredible y otras zonas de Campoo y Liébana, incluida la subida a la estación inferior del teleférico de Fuente Dé desde Potes.