La nieve complica mucho la circulación en la A-67, que está ya en nivel amarillo Cantabria Los puertos de Lunada, Estacas de Trueba y Palombera están cerrados al tráfico y en once carreteras de Cantabria se necesitan cadenas DM . Santander Domingo, 7 enero 2018, 10:20

La borrasca que recorre la península de oeste a este desde el viernes ha obligado a que esta madrugada Trafico decretase el nivel amarillo en la autovía de acceso a la Meseta, la A-67, que significa que los turismos pueden circular, con dificultad, y se pueden formar retenciones de forma intermitente, como de hecho está ocurriendo en algunas partes de esta carretera. Esta mañana a primera hora, de 7.00 a 8.30, incluso se llegó al nivel rojo ya que se saturó la circulación en algunos de los tramos más complicados de la autovía, en los que hay más nieve.

Al igual que ayer, sigue cerrado el paso a camiones, autobuses y vehículos articulados entre Arenas de Iguña y en Reinosa, así como a todos los turismos que no tengan neumáticos de invierno (con cadenas no se puede transitar en ese tramo por la abundancia de túneles y el problema de seguridad que supone quitar y poner las cadenas en cada uno de ellos). Las autoridades están embolsando camiones -en estos momentos no hay muchos- en los carriles rápidos de la autovía, tanto en Arenas como en Reinosa.

La situación de las carreteras cántabras no es tan caótica como en otras partes de España en las que ha tenido que intervenir incluso la UME, pero la verdad es que desde primeras horas de la madrugada hacen falta cadenas o neumáticos de invierno para circular por once carreteras de la región, casi todas ellas comarcales: por la CA-183, desde Reinosa a Brañavieja; por la N-621, por el puerto de San Glorio; por la CA-633, que va desde San Pedro del Romeral al puerto de la Matanela, por la CA-631, desde Vega de Pas al inicio del ascenso al puerto de Estacas de Trueba; por la CA 643, desde San Roque de Riomiera al comienzo de Lunada; desde Matamorosa a Mataporquera por el alto del Bardal; por la carretera que va desde Selaya a Vega de Pas por el puerto de la Braguía ; por la CA-264, desde Selaya a San Roque de Riomiera; por la CA-184, por el puerto de Piedrasluengas; y desde las nueve de la mañana, por la carretera que une Potes y Fuente Dé, que está cubierta por una gran capa de nieve.

Están totalmente cerrados al tráfico los puertos de Lunada, Estacas de Trueba y Palombera y la carretera CA-263, a la altura de Pandillo, desde el km 5,5 al km 6, en ambos sentidos. Mientras que en la CA-171 (entre Reinosa y Corconte) hay que circular con precaución por hielo y nieve.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido desde las 18.00 horas de este sábado y primeras hotras de esta mañana de domingo 45 llamadas relacionadas con la nieve que está cayendo en la mayor parte de la región. De todas ellas se han atendido 27 incidencias sin que se hayan producido daños en personas.