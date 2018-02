La nieve vuelve a la carga

Alto Campoo recibió este fin de semana a 2.000 esquiadores

Las instalaciones de Alto Campoo recibieron el fin de semana a un total de 2.000 esquiadores, de acuerdo con el balance ofrecido ayer por el director de la estación, Joan Anton Font, que piensa que el número de visitantes podría haber sido mejor, puesto que nieve hay en abundancia, «pero las previsiones meteorológicas, al final, han acabado desanimando a muchos usuarios». Según Font, a la estación se acercaron 500 esquiadores el sábado y cerca de 1.500 ayer, domingo, cifras que espera que mejoren «a lo largo de los próximos días». No es el único objetivo a la vista. El director de Alto Campoo quiere sumar cien días de apertura, «una meta que no es difícil considerando que ya llevamos 68», recalcó Font, que no descarta incluso que se supere el centenar. Para ello, dice, «lo ideal ahora sería que nevara entre semana y que los fines de semana fuesen soleados y sin viento».