Un paraguas o un chubasquero, "por si las moscas"

Los próximos días vienen grises, aunque parece que nos darán un respiro para poder ir a dar algún paseo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias débiles y los chubascos ocasionales van a aparecer y descargar algo de agua, sobretodo en la zona más al suroeste de la región.

El sábado las temperaturas mínimas van en descenso en Campoo, donde Reinosa se coronará con la temperatura más fría del día, 14 grados. Por lo que no olviden sacar una 'rebequita' si deciden ir a dar algún paseo. No obstante, no sólo allí notarán las bajadas de temperatura, en general, éstas van a descender ligeramente. La temperatura máxima se dará en Potes, donde los termómetros alcanzarán los 26 grados.

Además, acompañando el día, el cielo se mantendrá cubierto y el agua cobrará cierto protagonismo en forma de chubascos dispersos por toda Cantabria. Si bien, localmente en el extremo sur, pueden convertirse en tormentas ocasionales que pueden ser fuertes.

En cuanto al viento, en el interior soplará flojo variable que será predominantemente norte. En cambio, en el litoral, se manisfestará de manera más intensa.

No habrá grandes cambios

En cuanto al domingo, no se apreciará casi ninguna alteración. El tiempo será prácticamente el mismo. El día se presentará nuboso o cubierto, con lluvias débiles en toda Cantabria y más intensas en el interior occidental. De modo que en la zona de Liébana, Saja-Nansa y Campoo, serán las que posiblemente 'reciban' más agua.

Está claro que este fin de semana, sí o sí, el mejor aliado va a ser un paraguas o un chubasquero. No vaya a ser que llegue el 'chirimiri' o la lluvia cuando menos se le espera.

Las temperaturas... sin cambios. Puede que experimenten una ligera bajada. Asimismo, en el litoral, el viento será del oeste y noroeste (amainando a flojo desde el oeste). Mientras que en el interior, se manifestará con predominio de la componente norte, pero será flojo variable.