Las empresas cántabras que venden sus productos en Amazon se multiplican por seis En 2016 se triplicó el número de pymes cántabras que empezó a vender sus productos en Amazon / DM A las puertas del Black Friday, cada día hay más comerciantes que dan el salto al comercio digital, aunque Coercán asegura que «a la mayoría le cuesta aprovechar estas oportunidades» ANA DEL CASTILLO Santander Jueves, 23 noviembre 2017, 08:56

«Si no tienes una página web y no mueves tu negocio en redes sociales no existes». Así de contundente se muestra el empresario cántabro Rodolfo Canal, propietario de Canal Joyerías, que acaba de rubricar un contrato con el gigante del comercio electrónico, Amazon, la misma semana en la que se celebra uno de los días de mayor consumo masivo en todo el mundo, el Black Friday.

El número de pequeñas y medianas empresas cántabras que venden sus productos a través de Amazon se ha multiplicado por seis, con un crecimiento en sus ventas de un 128%.

Renovarse o morir. Algo que no parece preocupar a una amplia mayoría de comerciantes en la región, a la que todavía «le cuesta investigar o aprovechar estas oportunidades», explica Gonzalo Cayón, secretario general de Coercán, la federación que representa a 3.000 negocios en Cantabria.

Las nuevas tecnologías están obligando a las empresas a cambiar su modelo de negocio. Si antes un comerciante solo podía mostrar los productos más destacados en su escaparate, ahora con la página o plataforma web puede ofrecer todo su stock. Y lo que es más importante, a todo el mundo. Una acción que ya tiene nombre,'glocalización': pensar en global y actuar localmente.

«Los comerciantes cántabros intentan seguir con el método tradicional y algunos se ven obligados a cerrar sin haber probado la venta por la red», añade Cayón. Cuesta entender que estamos ante una nueva generación de clientes que ya no pasa largos ratos entre estanterías, ya no se prueba la ropa antes de adquirirla y ya no quiere hacer cola para pagar en caja. Basta un clic para ahorrarse todo eso.

«Algunos comerciantes se ven obligados a cerrar sin haber probado la venta por la red» Gonzalo cayón | secretario general de coercán

Pero en Cantabria también hay empresas que lo están haciendo «francamente bien», dice Cayón. Un buen ejemplo de emprendimiento en el sector tecnológico es la microdestilería cántabra Siderit, de los jóvenes ingenieros David Martínez y Rubén Leivas. Hace tres meses decidieron dar el salto y promocionar y vender su marca en Amazon. «Las plataformas como ésta son el presente y el futuro. No se puede obviar porque van a ser actores importantísimos. A lo mejor dentro de diez años los supermercados no existen», dice Martínez.

Internet es el gran escaparate, una ventana al mundo que es necesaria abrir para incrementar los ingresos, mejorar los procesos y para que pequeñas y medianas empresas estén a la vanguardia dentro del sector. «Desde que estamos en Amazon duplicamos las ventas cada mes. De momento no supone nada en la facturación, pero irá a más. Lo importante es estar presente», explican desde Siderit.

DM

La era digital está provocando modificaciones de tal calado que prácticamente obliga a las empresas a entrar en mayor o menor medida en la venta y el marketing online. «Actualmente, el 50% de las unidades que vende Amazon en todo el mundo son vendidas por pymes o emprendedores que tienen buenas ideas, buenos productos y que encuentran en Amazon un socio perfecto para exportar y crecer», explica a este periódico Andreu Castellano, responsable de comunicación corporativa de Amazon.

139 euros en el Black Friday

Los consumidores cántabros van a gastar mañana en el ‘viernes negro’ una media de 139 euros, seis euros por encima de la media nacional, según la encuesta realizada por el portal Ofertia.com. «Por lo que estamos escuchando y nos comentan los propios empresarios, gran parte de los comercios se van a involucrar en el Black Friday. Entre un 70-80%», explican desde Coercán.

Así que mientras unos comerciantes preparan los carteles con descuentos para pegarlos este viernes en sus escaparates, otros tienen el interés puesto en las plataformas de comercio digital, donde también se llevan a cabo importantes rebajas. «Amazon me estaba tanteando desde julio porque les gustaba nuestro catálogo de relojes y hemos acordado firmar esta misma semana», explica Canal, el propietario de la joyería cántabra que se acaba de sumar a la plataforma para vender sus productos.

La cama plegable

Cantabria es la octava provincia que más compra por habitante en Amazon.es. ¿Y qué compramos? La respuesta es sorprendente. El producto estrella este año ha sido una cama plegable de color verde con un precio de 27, 22 euros. ¿Y qué vendemos? Según el responsable de comunicación corporativa de Amazon, «sobre todo productos de belleza, hogar y cuidado personal».

El producto más comprado por los cántabros en Amazon. / DM

Según el responsable de comunicación corporativa de Amazon, «las pymes cántabras venden en la plataforma sobre todo productos de belleza, hogar y cuidado personal». El laboratorio cántabro de cosmética ecológica y natural Taller Madreselva, ubicado Ramales de la Victoria, tiene dos de sus marcas -Kimera Biocosmetics y Cosmética Madreselva Natural- en Amazon. «Ahora mismo estamos en un momento en el que el comercio tradicional se mantiene, y se va a mantener, porque dejaríamos de ser humanos si perdemos el contacto y las relaciones personales, pero las ventas online están cogiendo mucha fuerza debido a la comodidad que aportan», explica Julián Marcilla, director gerente de Taller Madreselva.

Los diez productos más comprados por los cántabros en Amazon Cama plegable De color verde y con medidas 190 x 64 x 41 cm. Película fotográfica Fujifilm Instax Mini Brillo (2 x 10 hojas), color blanco. Tarjeta de memoria SanDisk Ultra - microSDHC UHS-I de 32 GB con adaptador SD, velocidad de lectura hasta 80 MB/s, Clase 10. Protector de pantalla Iphone 6 6S 4.7" Cristal Vidrio Templado Premium, Electrónica Rey. Almohada antiácaros de 90 cm. Memoria USB 2.0 de 32 GB, Toshiba Hayabusa - color blanco. Disco duro externo de 1 TB Toshiba Canvio Basics - (2.5", USB 3.0, SATA III), color negro. Ebook E-reader Kindle Paperwhite, pantalla de 6" (15,2 cm) de alta resolución (300 ppp) con luz integrada, wifi (Negro). Raspberry Pi 3 Modelo B Placa base (1.2 GHz Quad-core ARM Cortex-A53, 1GB RAM, USB 2.0). Xiaomi Mi Band2 Smartband cuantificadora - Sensor de ritmo cardíaco - Resistente al agua IP67 - Bluetooth 4.0 compatible con IOS y Android.

Para otra marca nacida en Cantabria, Bathco, internet se ha convertido en una potente herramienta para la competitividad empresarial. A estas alturas no solo basta con tener presencia en el mundo digital, hay que invertir tiempo y esfuerzo. «Es importante rodearse de los profesionales adecuados que puedan asesorarte a la hora de adoptar una estrategia en social media o realizar determinadas acciones en marketing digital», apunta el director general de la firma, José López Cortés. Las nuevas tecnologías «han transformado la forma de relacionarnos con nuestros clientes, han simplificado al máximo la gestión de los procesos de compra y nos han brindado muchas más posibilidades para posicionarnos a nivel internacional».

A falta de un día para el Black Friday, y a unas semanas de la campaña de Navidad, el comercio y las pequeñas y medianas empresas cántabras deciden de nuevo hacia dónde quieren ir. Los que trabajan con gigantes como Amazon se frotan las manos sabiendo que la gran plataforma digital volverá a batir récords de ventas y ellos tendrán un potente aliado para competir con las grandes superficies. Pero muchos más seguirán haciendo lo que mejor saben: dar un trato cercano al cliente, sonreír y mirar a los ojos cada vez que un comprador pregunte: ¿Será de mi talla?