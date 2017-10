Los padres critican el «incumplimiento» de la gratuidad de los libros en Primaria FAPA denuncia que el «compromiso» de Educación, asumido en el acuerdo entre PRC, PSOE y Ciudadanos que permitió la aprobación de los Presupuestos, no se ha hecho realidad este curso JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Martes, 17 octubre 2017, 09:10

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Cantabria criticó ayer «los incumplimientos» cometidos por la Consejería de Educación, entre ellos el compromiso de gratuidad de los libros de texto para todos los alumnos de Primaria que debería haber sido una realidad este curso, así como otra serie de «problemas y desigualdades» en el funcionamiento de los bancos de recursos educativos de los colegios.

«Nuevamente, las familias han tenido que pagar por los libros e incluso comprar algunos», señaló Leticia Cardenal, presidenta del colectivo, que calculó «sólo» en el 15% los centros han aportado todos los libros y material escolar.

«No ha pagado todo el alumnado lo mismo; no se ha respetado el porcentaje del pago máximo del 20% fijado para los becados; en algunos centros no se han incluido los materiales, en otros sólo una parte y en otros ni tan siquiera todos los libros... Y es muy llamativa la diferencia entre los distintos colegios: en algunos, las familias han tenido que pagar 80 euros y en otros, nada. Resulta preocupante que, en un sistema de educación público, se den tales diferencias entre centros que pueden estar separados por sólo unos kilómetros....», enumeró Cardenal.

«Algunas familias han pagado 80 euros, otras nada... Son preocupantes estas diferencias en un sistema educativo público», asegura Leticia Cardenal, presidenta de FAPA Cantabria

Uno de los compromisos de legislatura del departamento que dirigía Ramón Ruiz, anunciado «a bombo y platillo», fue que durante el presente curso se alcanzaría la gratuidad de material para todos los alumnos de Educación Primaria y el próximo, sucedería lo mismo con los de Secundaria. Incluso una de las medidas que recoge el acuerdo que PRC, PSOE y Ciudadanos firmaron el pasado diciembre y que permitió la aprobación de los Presupuestos de 2017 era garantizar la gratuidad de los libros de texto en Primaria, algo que el exconsejero aseguró cuando presentó en enero las cuentas de su administración. «Desde la Consejería y la Inspección Educativa no se ha hecho ningún tipo de seguimiento posterior para que esto se llevase a efecto», criticó la representante de los padres de alumnos de la enseñanza pública , que indicó que ya ha trasladado al nuevo consejero Francisco Fernández Mañanes esta reivindicación en la reunión que mantuvieron hace dos semanas.

Igualmente, la FAPA considera «necesario» una negociación «entre todas las partes» que lleve «al establecimiento de un calendario escolar de forma definitiva, sin tener que asistir al lamentable espectáculo que se ha producido los dos últimos cursos». Así, Cardenal criticó el «incumplimiento» por parte de Educación del acuerdo que firmó con la FAPA en junio de 2016 a raíz del discutido cambio del calendario, en el que figuraba la negociación para ajustar los horarios a las necesidades de conciliación poniendo fin a las jornadas lectivas reducidas en septiembre y junio; un servicio de comedor en esos meses en las mismas condiciones que el resto del curso; el adelanto de los exámenes extraordinarias de septiembre a junio; y la puesta en marcha de un grupo de estudio monográfico sobre tiempos escolares.

Movilizaciones

«Sólo el cambio de fecha de los exámenes, que fue el único punto incluido a solicitud de la Consejería, se ha cumplido totalmente», subrayó Cardenal, que detalló a continuación los incumplimientos cometidos. «Las instrucciones para el comedor en junio y septiembre siguen sin ser lo suficientemente tajantes en su aplicación, lo que ha hecho que varios centros no hayan contado con este servicio en este inicio de curso. Tampoco se han eliminado los horarios reducidos de junio y septiembre, pese a que el anterior consejero se había comprometido públicamente a ello. Y en lo relativo a la creación de la comisión sobre tiempos escolares, más de lo mismo».

Ante esta situación, Cardenal anunció de que «a lo largo del curso» seguirá «exigiendo el cumplimiento íntegro del acuerdo» y «animará» a las familias «a la movilización» en caso de no hacerlo. 'Deberes' que Mañanes ya ha anotado en la agenda. «Nos ha hecho llegar su compromiso para ir poniendo soluciones. Esperamos que así sea», señala la presidenta del colectivo, que fue muy expresiva a la hora de valorar la primera cita mantenida con el nuevo consejero y parte de su equipo. «Estuvo un ratito y luego se marchó. Decirnos, decirnos, no nos dijo mucho, para ser sinceros. Más bien nos escuchó, nos sonrió un poco y se marchó», resumió.

La FAPA recuerda que ya mostró su «malestar» por «el mal momento» escogido para realizar cambios al frente de la Consejería de Educación, coincidiendo con el inicio de curso, y aunque aboga por «mirar hacia adelante», considera que esta transición está provocando retrasos en la implantación de algunas medidas, como la relativa a los comedores escolares y las actividades extraescolares que funcionarán durante las primeras vacaciones -del 30 de octubre al 5 de noviembre-, de las que «todavía no se sabe nada». «Hay decisiones que no pueden esperar por el revuelo interno que tienen en la Consejería, ni los alumnos deben verse afectados por él, porque si no nos cargamos otro curso más».