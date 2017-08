¿Qué te parece que Jueves Santo sea día laboral? Sane Encuesta Opina sobre el calendario del año que viene en Cantabria DM Santander Viernes, 11 agosto 2017, 12:50

El calendario laboral de Cantabria para 2018 se ha conocido esta semana y la decisión de que Jueves Santo deje de ser un día festivo ha abierto un amplio debate en la sociedad cántabra. ¿Tú que opinas?

El hecho de que Jueves Santo vaya a ser laboral en 2018 es una de las cuestiones que más polémica ha suscitado, máxime cuando el calendario escolar sí mantendrá ese día sin clase para los niños. Para Félix Álvarez, portavoz de Ciudadanos en Cantabria, el calendario laboral de 2018 atenta contra la conciliación familiar: «Te quedas perplejo, no solo como político, sino también como padre, cuando compruebas que los hijos y los profesores disfrutarán de la fiesta de Jueves Santo y los padres y el resto de los cántabros tendrán que trabajar».

Al hilo de esta falta de coordinación entre las vacaciones de padres e hijos, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha insistido este viernes por la mañana que no realizará «ningún cambio» en el calendario escolar del curso 2017-2018, en el que Jueves Santo (29 de marzo) figura como no lectivo, tras conocerse que en 2018 ese día será laborable tras años siendo festivo.

El ataque a la conciliación es un argumento que tambien esgrimen desde las asociaciones de padres y madres. Tanto FAPA como Concapa lo considera «un despropósito». Leticia Cardenal, de FAPA, llama la atención sobre la falta de coordinación entre consejerías (Trabajo y Educación) e ironiza en que el fuerte de la actual Consejería de Educación no es la conciliación. La FAPA tampoco hubiera estado de acuerdo con otro cambio más en el calendario escolar, «siempre somos los perderores». «Desconceertados», dice Monica Haro, que se han quedado en la Concapa, con este calendario que «aún complica más la conciliación», ya enredada con el hecho de que se eliminara la tradicional semana de vacaciones de Semana Santa. Haro advierte que así no pueden pedir implicación parental, cuando no se tiene en cuenta su opinión, y plantea que hay otras fiestas en sábado y con menos arraigo que podían haberse sustituido, como el Día de las Instituciones.

Retraso en las procesiones

En la Junta de Cofradías Penitenciales, la noticia tampoco ha gustado. Primero porque va a obligar a retrasara la salida de la procesión de Jueves Santo, para que quienes trabajan puedan llegar, y segundo, explica su presidenta Teresa Saro, porque «se trata de un paso mas en esta moda de intenar eliminar todo lo que se religioso».

El calendario tambien ha recibido desde el Ayuntamiento de Santander una critica ya habitual: La alcaldesa , Gema Igual, ha lamentado que el Gobierno PRC-PSOE vuelva a dejar el día de Santiago Apostol fuera de las fiestas regionales establecidas para 2018.