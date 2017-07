El Parlamento aplaza hasta septiembre la decisión sobre Carrancio y Vidal de la Peña Juan Ramón Carrancio y Lorenzo Vidal de la Peña La Mesa de la Cámara encarga un informe jurídico a los letrados para decidir sobre la situación política del diputado que abandonó Ciudadanos ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Viernes, 28 julio 2017, 08:45

La Mesa del Parlamento de Cantabria aplazó ayer hasta septiembre -mes en el que se iniciará el nuevo periodo de sesiones- cualquier decisión sobre la comparecencia de Lorenzo Vidal de la Peña ante sus señorías y sobre el futuro político de Juan Ramón Carrancio. Mientras tanto han encargado a los servicios jurídicos un informe antes de decidir si el diputado puede seguir en el Grupo Mixto, a pesar de haber abandonado Ciudadanos, o pasa a ser no adscrito como ha solicitado la formación naranja.

Alberto Bolado anuncia una reforma del reglamento para que no se repita un caso como el del Grupo Mixto

La Mesa tomó conocimiento del informe jurídico presentado por Ciudadanos y por su portavoz parlamentario, Rubén Gómez, para que Carrancio deje el Grupo Mixto. Sin embargo, para evitar posibles interpretaciones y que no haya dudas, ha pedido uno propio al letrado jefe de la Cámara. No será hasta conocer ese documento cuando los partidos tomen una decisión, que previsiblemente será durante la segunda semana de septiembre.

Para instar a que Carrancio pase a ser un diputado no adscrito, Ciudadanos se basa en el artículo 23, apartados 3 y 4, del reglamento de la Cámara que dicen que los diputados que pertenecen a una misma formación política no pueden formar grupos diferenciados y tampoco constituir grupos con parlamentarios de formaciones políticas que no hayan concurrido a las elecciones con su propia candidatura.

Según estos artículos, no podrán constituir grupo parlamentario separado, ni fraccionarse en grupos parlamentarios diversos los diputados que en las mismas elecciones hayan comparecido bajo un mismo partido, federación, coalición o agrupación de electores.

Los diputados se suben el sueldo un 1% Los parlamentarios cántabros contarán cada mes con más de 20 euros en virtud de la subida de sueldo del 1% aprobada en la Cámara ayer con la oposición de Podemos y la abstención de Ciudadanos. La medida iba unida a una revisión al alza del salario del personal del antiguo hospital de San Rafael. PP, PRC, PSOE y Carrancio dieron luz verde a la propuesta planteada. El diputado morado Alberto Bolado mostró el rechazo «frontal» de su formación al considerar que sus señorías «están más que bien pagadas» con respecto al resto de la sociedad. Precisamente, «nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo», indicó. Los parlamentarios regionales cobran 31.795 euros anuales más dietas por manutención y otros complementos en función del cargo que ocupan. Estas cantidades oscilan entre 12.588 y 26.000 euros. Desde Ciudadanos, Rubén Gómez aseguró que su grupo se abstuvo porque «no es subida representativa». «Si queremos dar ejemplo, no es el mejor», recalcó el diputado naranja, quien lamentó «la celeridad que han tenido para equipar la subida salarial a de los funcionarios y la lentitud con la que están tramitando su petición para sacar a Carrancio de laMesa».

Aunque la mayoría de los grupos guardaron ayer cautela a la espera de conocer la palabra de los jurídicos, el diputado de Podemos Alberto Bolado anunció que, en cualquier caso, su formación va a promover un cambio del reglamento para que esta situación no se vuelva a dar. «Puede darse el caso de que se produzca un resultado injusto y un tránsfuga no pase a ser diputado no adscrito sólo por ser del Grupo Mixto», recalcó el morado. «Acatando lo que diga el secretario general de la Cámara, que será conforme a derecho, hay que introducir cambios para que esto no se repita», recalcó. Carrancio y los ediles de Santander David González y Cora Vielva, abandonaron la formación a finales de junio por «discrepancias insalvables», pero decidieron mantener sus respectivas actas. Ambos se marcharon dando un portazo, arremetiendo contra el actual número uno de la formación en Cantabria, Félix Álvarez, un nombre «decidido por el dedo de Dios» (en alusión a Albert Rivera), y mostrando su disgusto por «el giro» de una formación que se implantó en España ondeando las banderas de la regeneración política y la transparencia, pero que tiene «peores prácticas internas que cualquiera de los antiguos partidos».

La Mesa del Parlamento también calificó en su reunión el escrito registrado en la Cámara por el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Lorenzo Vidal de la Peña, solicitando su comparecencia en el Pleno. Desde el Parlamento indicaron que se ha dado traslado de la solicitud del líder de la patronal a los grupos parlamentarios, que serán los que tomen la decisión sobre esa comparecencia que, no obstante, no está prevista en el reglamento. Existe una fuerte división entre las formaciones al respecto: PRC y Carrancio creen que sería «ilegal» que hable ante el Pleno como ha solicitado, el PSOE aboga porque sea en la comisión parlamentaria correspondiente, Ciudadanos y Podemos creen que debe ir porque es «la casa de todos» y el PP todavía no ha tomado una postura clara. Ahora, como con cualquier otra petición, será uno de los grupos el que tenga que interceder por Vidal de la Peña, aunque parece que los morados y los naranjas están dispuestos a ayudarle.