El Parlamento de Cantabria se une para pedir a Fomento que vuelva a 'encender' las autovías

El Parlamento de Cantabria ha instado, por unanimidad, al Ministerio de Fomento a volver a iluminar las autovías de la comunidad autónoma. Los grupos se han puesto de acuerdo para pedirle que estudie el «impacto» en la seguridad vial de mantener sin iluminación y por ello reclaman que «de manera inmediata» se tomen las medidas para 'encender' las entradas y salidas, los carriles de aceleración y desaceleración, los pasos cercanos a núcleos urbanos y las conexiones e intersecciones con otras carreteras o vías urbanas por las que transitan peatones y ciclistas, «donde en numerosas ocasiones la visibilidad se ve reducida por cuestiones climatológicas».

Este acuerdo del pleno se ha logrado a través de una enmienda transaccional a una propuesta del PRC en la que se se pedia que en el plazo de tres meses se homologuen los sistemas de bloqueo que eviten la entrada en las autovías en sentido contrario.

PP, Podemos y PRC, que entre los tres suman 28 de los 35 diputados de la Cámara regional, han transaccionado en el Pleno de este lunes -el primero del nuevo periodo de sesiones- una iniciativa sobre este asunto que inicialmente habían presentado los regionalistas y que, en la votación en el Pleno, ha recibido el apoyo del PSOE y los dos diputados del grupo mixto Rubén Gómez (Cs) y Juan Ramón Carrancio (ex de Ciudadanos).

En la iniciativa aprobada se llama al Ministerio a revisar la orden sobre los criterios de iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles que permita establecer iluminación viaria en Cantabria bajo nueva tecnología eficiente para el refuerzo de la visibilidad y seguridad vial. También se insta al Ministerio a «evaluar y revisar» las condiciones lumínicas para mejorar la seguridad y visibilidad para el resto de las carreteras del Estado que quedaron afectadas por la aplicación del Real Decreto de 2008 por el que se aprobó el reglamento de eficiencia energética e instalaciones de alumbrado exterior. Además, se llama al Gobierno de Cantabria a que estudie y evalúe el impacto de la falta de iluminación en las carreteras, en especial, de los pasos cercanos a los núcleos urbanos y las conexiones e intersecciones con otras carreteras.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado esta iniciativa menos de un mes después del accidente ocurrido la noche del 12 de enero en la A-8 a la altura de Caviedes en el que fallecieron tres personas por una colisión frontal entre dos vehículos, uno de ellos que iba en dirección contraria. De ahí también la iniciativa pidiendo sistemas antikamikazes en las autovías.

Pese a la unanimidad existente en la Cámara, varios de los diputados, como el 'popular' Francisco Rodríguez Argüeso o Carrancio, han reconocido que estos sistemas de bloqueo en las entradas no servirán para aquellos conductores que «quieren» ser kamikazes, aunque sí para los «despistes» y «confusiones».

«El Gobierno defenderá la mejor alternativa para Vuelta Ostrera» La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, ha subrayado hoy que el Gobierno regional defenderá la mejor alternativa para la nueva depuradora de Vuelta Ostrera, siempre que esté «motivada», y rechazará todas las opciones que considere «barbaridades». Díaz Tezanos se ha manifestado así en el pleno del Parlamento regional a una interpelación del diputado popular Jose Manuel Igual, que le ha pedido que explique los criterios del Ejecutivo cántabro para elegir la ubicación de esa nueva depuradora y ha acusado al Gobierno regional de no querer «mojarse» en esa elección. La vicepresidenta ha rechazado estas acusaciones y ha explicado que ya expuso al Ministerio de Medio Ambiente su preferencia por el puerto de Requejada, una opción que ha recordado que ha desaparecido del último listado de opciones planteadas por ese departamento. De todos modos, Díaz Tezanos ha recalcado que su consejería está estudiando las 14 alternativas planteadas por el Gobierno de España para levantar la nueva depuradora y ha asegurado que cuando tenga un informe se lo trasladará al Ministerio. Sin embargo, José Manuel Igual ha criticado la actuación del Gobierno de Cantabria en el proceso de elección del lugar para construir esa depuradora y le ha pedido que plantee nuevas alternativas si no está de acuerdo con las propuestas por el Ministerio o que digan «cuál es su ubicación ideal».

El diputado de Podemos ha considerado una «barbaridad» que las farolas de las autovías estén apagadas es y ha advertido de que la ausencia de luz en la carreteras genera «muertos y heridos». Por su parte, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha criticado que el ministro, al ser preguntado por la iluminación de las autovías hace una semana en el Foro de la Ser, no contestara qué va a hacer el Ministerio y ha opinado que no lo hizo porque «no tiene ninguna intención de iluminar las autovías».

«Va a enviar un mana de 3.000 millones de euros para obras pero no va a iluminar nuestras autovías», ha ironizado el regionalista, que ha confiado en que, tras la aprobación este lunes de la iniciativa en el Parlamento por unanimidad, De la Serna anuncie en su «próxima presencia en Cantabria» -donde «e pasa la vida», ha añadido- que va a cumplirla.

El Gobierno vota separado en la prisión permanente

Otro de los asuntos abordados hoy ha sido una proposición no de ley del PP para que la Cámara regional muestre su rechazo a la derogación de la prisión permanente revisable. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de Juan Ramón Carrancio, la abstención de PRC y Ciudadanos y el voto en contra de PSOE y Podemos. La popular Isabel Urrutia ha subrayado que esta reclamación está apoyada por «la mayoría de la sociedad». «Aquí no vale el no por el no, porque viene del Partido Popular, o la tibieza», ha advertido la diputada popular, porque lo importante es, a su juicio, «no defraudar» a las familias de las víctimas con la aplicación de una pena «proporcionada y constitucional», que ha recalcado que está en «sintonía» con la legislación de los países del entorno de España.

Por el contrario, PSOE y Podemos han rechazado esta iniciativa, que, según han asegurado, cuenta con la oposición »fronta» de la «mayoría» de los expertos españoles en materia jurídica y que, a su juicio, va en contra de la Constitución, y han acusado al PP de «usar el dolor de las víctimas» para obtener «réditos electorales».

Circulvalación en el área de Buelna

El Pleno del Parlamento ha rechazado la moción presentada por el PP que instaba al Gobierno a aprobar lo antes posible el proyecto y licitar las obras de la circunvalación del área de Buelna antes de finalizar la legislatura, y a ampliar el suelo industrial del valle previo consenso con los ayuntamientos de Los Corrales y San Felices sobre su ubicación.

El PP únicamente ha recibido el apoyo del diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, mientras que PSOE y PRC han votado en contra, y se han abstenido Podemos y Juan Ramón Carrancio, exdiputado de Cs.

Todos los portavoces han defendido la necesidad de la circunvalación para eliminar el tráfico pesado del casco urbano, pero Podemos ha cuestionado la conveniencia de crear más suelo industrial y ha pedido que se haga «con planificación y sentido común».

Desfibriladores

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, negociada con el PSOE y el PP, que insta al Gobierno a introducir mejoras en la iniciada regulación de la instalación y la utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario, así como la formación y autorización de las entidades formadoras para este uso.