Picos de Europa celebra el centenario de su reconocimiento como Parque Nacional Visitantes, con la estampa rocosa de fondo, tras subir en el teleférico de Fuente Dé. / Andrés Fernández Un consorcio prepara un programa de actos en las tres comunidades que abarca el territorio ÁLVARO MACHÍN Santander Domingo, 17 junio 2018, 07:53

Fue, en principio, Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Así se recoge en el documento que firmó Alfonso XIII en julio de 1918 desde su retiro veraniego de San Sebastián. En el artículo dos. Un acto incluido entre los festejos para conmemorar que doce siglos antes empezó la Reconquista en esas montañas y tratar de tocar con ello la fibra en una España con el sentimiento patrio algo dormido desde 1898 y sus desastres. La declaración, como había sucedido con la primera Ley de Parques Nacionales, fue promovida por Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa y figura clave en la historia de un territorio que, desde 1995, pasó a tener el nombre que ha llegado hasta hoy. El que abarca los tres macizos y los territorios de tres comunidades autónomas. El de Fuente Dé, los Lagos o la Ruta del Cares. El que celebrará su centenario entre el próximo mes de julio y el julio de 2019. El Parque Nacional de los Picos de Europa.

Para organizar el 'cumpleaños' se ha creado una comisión de la que forman parte los tres directores generales de Medio Natural de las comunidades que toca. Cantabria, Asturias y Castilla y León. Junto a ellos, los tres codirectores del Parque (también uno de cada territorio) y el director del organismo autónomo que gestiona los Parques Nacionales en el Ministerio -ahora- para la Transición Ecológica. El grupo lo completa un asesor externo, un jurista experto en patrocinios y colaboraciones en grandes eventos. Él hará de intermediario con las empresas que quieran unir su nombre al de un acontecimiento declarado como «de excepcional interés público». Eso, en la práctica, supone importantes ventajas fiscales para los que aporten apoyos.

En la agenda, por ahora -Congreso Internacional sobre Cuevas Heladas. La octava edición de esta cita que se organiza cada dos años (la anterior fue en Eslovenia) se ha celebrado esta misma semana (del 11 al 16) en Potes. -Jornadas en el Parador de Fuente De. Centradas en los hosteleros lebaniegos, para debatir sobre las relaciones (y las posibilidades) entre el sector y los Parques Nacionales. Serán en Cantabria el 26 de junio y, al día siguiente, en el Parador de Cangas. -Sorteo de la Lotería. Previsto para el 21 de julio. Los décimos llevarán el logo del centenario y el sorteo se celebrará en Cangas de Onís. -Cupón de la ONCE. Centrado también en el aniversario del Parque Nacional y con el sorteo previsto para el próximo 19 de agosto. -Exposición sobre cartografía. A cargo del Instituto Geográfico Nacional repasará la historia de la cartografía de Picos de Europa. Será en septiembre, en la Biblioteca Central de Santander. Además, el año se aprovechará para elaborar un nuevo mapa actualizado de Picos. -Un viaje de intercambio. Un grupo de vecinos de los municipios incluidos en Picos viajará a Torla, junto al Parque Nacional de Ordesa, que también celebra su centenario. Desde esa localidad de Huesca también viajarán aquí. Está previsto para la primera semana de octubre. -Día del Parque. Fiesta (mercado, gastronomía, actividades...) pensada para los vecinos de los municipios de cada comunidad autónoma. En Cantabria podría celebrarse (en otoño) en Camaleño o Cillorigo. Vendrían de Asturias y León (que celebrarían también su fiesta) en autobuses. -Homenaje a los trabajadores. Previsto en Caín para honrar a todos los que han trabajado por el Parque en sus cien años. Sin fecha. -Exposición de fotografías al aire libre. Durante el verano, pero sin fecha. Se trata de una muestra de imágenes de Picos de gran formato que estará en el Botánico de Madrid en julio y que posteriormente pasará por Cantabria (Santander), Asturias y León. -Feria de productos agroalimentarios. Con las Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas Protegidas que aglutina el Parque. Aún sin fecha ni localización.

«Mira, en el calendario de Parques Nacionales de 2018 hacen referencia al centenario de Picos y al de Ordesa y Monte Perdido (que se celebrará también desde agosto)», dice Ángel Serdio mientras señala una de las paredes de su despacho. Él es jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza en Cantabria y uno de los tres codirectores de Picos. Junto a Antonio Lucio (director general de Medio Natural), la representación regional en la comisión del centenario.

El nombre original fue Montaña de Covadonga y desde 1995 tiene ya su denominación actual

Cuenta que están en pleno proceso. Que van cerrando actos del programa y que, por ejemplo, la parte que se organiza desde Madrid, con el cambio de Gobierno, está ahora pendiente de retomarse. En este sentido, se había barajado organizar una visita por parte de una delegación del Senado y se esperaba también la presencia de algún miembro de la Familia Real en Covadonga. De eso habrá noticias, pero hay que esperar. Y, mientras, seguir cerrando fechas para otras actividades, ya sea, en general, para las tres comunidades o en cada uno de los territorios.

«Independientemente de mecenazgos o patrocinios, el Parque es de la gente que vive en él. Queremos transmitir que Picos es un lugar muy especial porque es el único Parque Nacional en el que vive gente dentro. Gente que come, duerme, respira y trabaja sin salir de allí. Hay veinte pueblos y tres municipios enteros. Y una actividad asociada a ese modo de vida que es importante que se mantenga. La declaración de Picos como Parque, más allá de paisajes y fauna, reconoce también esos modos de vida. Eso, con los años, ha quedado algo abandonado y tanto con la gestión diaria como con este centenario, es algo que queremos poner en valor. Que vivir aquí, con todas sus dificultades, se vea como una oportunidad y no como una traba. Que se pueda vivir del Parque, no a pesar de él». Serdio habla de los principios que les motivan a la hora de diseñar el programa.

El programa está aún sin cerrar y se desarrollará entre julio de 2018 y julio de 2019

En mayo, por ejemplo, la fecha se aprovechó para acoger el Congreso Esparc 2018, con las instituciones implicadas en la planificación y gestión de los espacios protegidos en España. También una edición de Geodolia, que pretende acercar a la ciudadanía el trabajo de los geólogos y que incluyó excursiones en la cabecera del río Duje (Cantabria), el valle de Valdeón (León) y los Lagos de Covadonga (Asturias). La web de Picos informa, además, de unas conferencias que se celebran durante estas semanas los martes «en lugares emblemáticos o con una relación singular con la historia o la gestión del Parque».

Lo que viene

Pero no se adelanta mucho más. No se cuenta, por ejemplo, que en Potes (en el Centro de Estudios Lebaniegos) se ha celebrado durante los últimos días un Congreso Internacional de Cuevas Heladas que ha reunido a equipos de trabajo procedentes de Rusia, Alemania, Estados Unidos o Noruega. Está prevista una presentación conjunta cuando se aproxime julio en la que se enumeren todos los actos previstos para el año completo que comprende el centenario. Pero ya hay algunos eventos cerrados. Serdio adelanta que la editorial Lunwerg trabaja en la edición de un libro actualizado con fotos de gran formato o que el Instituto Geográfico Nacional (que organizará en septiembre una exposición en la Biblioteca Central de Santander para resumir la historia de la cartografía de Picos) está preparando un nuevo mapa a escala 1/50.000.

Un décimo especial de la Lotería, un cupón conmemorativo de la ONCE o un sello de Correos pendiente aún de confirmar son algunos de los aspectos que ya se han puesto sobre la mesa en las reuniones que la comisión celebra cada quince días (este martes, día 19, se verán en Santander). Ese protagonismo que quieren darle a los vecinos se verá reflejado en unas fiestas bautizadas como Día del Parque y que servirán para 'hermanar' a los habitantes de los municipios asturianos, cántabros y leoneses. Una fiesta en cada territorio a la que se desplazarán desde el resto de provincias en autobuses. Mercado, gastronomía, costumbres... También en el intercambio viajero con los que viven en Torla (Huesca), junto a Ordesa (el otro Parque que está de centenario). En esa idea de potenciar lo propio, también se prepara una feria de productos, de 'etiquetas' autóctonas reconocidas. Denominaciones de Origen (Queso de Cabrales, Picón Bejes-Tresviso, de Gamoneu, Quesucos y Miel de Liébana...) o Indicaciones Geográficas Protegidas (Queso de Los Beyos, de Valdeón, Ternera Asturiana o Carne de Cantabria). 'Made in Picos'.

Más actos

Habrá jornadas con los hosteleros a finales de junio en los Paradores Nacionales de Fuente De y Cangas de Onís, sobre espeleología en Posada de Valdeón (León) en octubre y una exposición de geología en el Museo Jurásico de Asturias durante el mes de julio.

Actos pensados mirando hacia dentro -como el homenaje que se celebrará en la localidad Caín (León) a los trabajadores que ha tenido el Parque a lo largo de estos cien años- y también con la idea de transmitir hacia fuera lo que supone este lugar. Por ejemplo, con la exposición de unas fotografías de gran formato al aire libre en un escenario urbano -podría ser la Plaza Porticada, en Santander, y más tarde otros dos escenarios similares en las otras dos comunidades- tras mostrarse en el Jardín Botánico de Madrid. Imágenes de un lugar cargado de postales. Y de historia.