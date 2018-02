300 pasajeros tirados por la cancelación del vuelo Edimburgo-Santander El temporal en Escocia, con intensas nevadas, ha impedido despegar el avión de Ryanair que debía llegar a Cantabria a las 21.05 horas y el que debía salir desde el Seve Ballesteros a las 21.30 horas ÁLVARO SAN MIGUEL Santander Miércoles, 28 febrero 2018, 18:35

La nieve ha vuelto a provocar la cancelación de una conexión de Ryanair con el Seve Ballesteros. El lunes fue la imponente nevada que cayó sobre Roma la que impidió despegar el avión hacia Cantabria. Y ahora le toca a la conexión con Edimburgo. Escocia está en estos momentos en pleno temporal de nieve y al menos 119 vuelos se han quedado en tierra, uno de ellos el FR 7616 que debía salir a las 17.40 horas y aterrizar en Santander a las 21.05 horas. También se ha cancelado el vuelo que debía operar ese avión desde Santander de vuelta a Edimburgo.

Los dos pasajes cancelados suman unas 300 personas que deberán esperar a que mejoren las condiciones en el aeropuerto escocés. Algo que no parece que pueda ocurrir pronto, ya que las autoridades escocesas han activado hoy la alerta roja, la más elevada, en el centro de la región en previsión de que el temporal de nieve que azota a todo el Reino Unido se intensifique en las próximas horas y aconsejan evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.

«Llamamos a Ryanair y no nos cogen, en la página web no nos deja cambiar el vuelo y estamos aquí tirados» Borja Bustamante | Pasajero

«Somos mucha gente la que nos hemos quedado tirados en Edimburgo y en el aeropuerto no hay ninguna persona que nos ayude de verdad, solo gente que nos da un papel y nos dice que se ha cancelado el vuelo, que intentemos ponernos en contacto con Ryanair. Llamamos y no nos cogen, en la página web no nos deja cambiar el vuelo y estamos aquí tirados», dice Borja Bustamante en un email dirigido a este diario para denunciar la situación de los cántabros atrapados en el aeropuerto de Edimburgo.

En un comunicado, la Oficina Meteorológica británica (Met) informó de que las nevadas que ya afectan a la región escocesa «se intensificarán a lo largo del día y durante la noche» y puede que en algunos lugares «alcancen entre 20 y 30 centímetros y posiblemente hasta 40 en zonas montañosas a media mañana del jueves».

Ante el riesgo que este nivel de alerta supone «para la vida», la agencia instó a la población a evitar los trayectos ante el riesgo de que vehículos y pasajeros queden atrapados en las carreteras que previsiblemente se bloquearán y advirtió de los numerosos retrasos y cancelaciones de vuelos y servicios de autobús y tren.