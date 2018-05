El pediatra Benigno Caviedes será nombrado nuevo gerente del Servicio Cántabro de Salud Benigno Caviedes. / Luis Palomeque Cantabria El sustituto de Julián Pérez Gil es el actual gerente de Sierrallana, que también ocupó este cargo con anterioridad en el Hospital de Laredo ANA ROSA GARCÍA Santander Miércoles, 30 mayo 2018, 12:46

El pediatra Benigno Caviedes, actual gerente del Hospital de Sierrallana (Torrelavega), será quien releve a Julián Pérez Gil al frente del Servicio Cántabro de Salud (SCS).Su nombramiento se hará oficial mañana, jueves, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Este martes, apenas 24 horas después de conocerse la dimisión del gerente y del subdirector de Gestión Económica, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, confirmaba que el jueves se daría a conocer quién tomaría las riendas del SCS. En el ámbito sanitario, enseguida empezaron a sonar nombres de posibles candidatos. Debía ser alguien «de la casa», que ya contara con la confianza de la consejera y que fuera conocedor del funcionamiento del Servicio Cántabro de Salud, para que esa transición fuera ágil y el vacío de poder actual se prolongara el menor tiempo posible.

Así las cosas, según ha podido saber este periódico, la propuesta que María Luisa Real llevará este jueves al Consejo de Gobierno será la designación de Benigno Caviedes, médico especialista en Pediatría –trabajó en el centro de salud de Gama (Bárcena de Cicero)–, que desde septiembre de 2015 gestiona Sierrallana, un cargo que ya había ocupado entre 2007 y 2009. Con anterioridad (entre 2003 y 2007) también fue director gerente del Hospital de Laredo. Además, también tiene experiencia en el ámbito de la Atención Primaria ya que desde mayo de 2002 hasta septiembre de 2003 fue responsable de la Gerencia de Atención Primaria Torrelavega-Reinosa. Un perfil que cuadra con las necesidades que tiene por delante el SCS. Ayer, cuestionado por su futuro nombramiento, el todavía gerente de Sierrallana prefirió no confirmarlo. «Será la consejera la que tenga que anunciar quién ocupará ese cargo, pero desde luego si alguien contara conmigo intentaría hacer que las cosas se normalizaran lo antes posible para que toda la estructura del Servicio Cántabro de Salud, que es un organismo del que dependen muchos trabajadores de Cantabria y la salud de todos los cántabros, vuelva a funcionar bien», señaló el pediatra. ¿Le apetecería ser el nuevo gerente del SCS? «No se trata de si me apetece o no, es una cuestión de responsabilidad y de estar ahí cuando a uno se le necesita».

Como pediatra, Caviedes ha vivido de cerca el reciente conflicto al que se han enfrentado sus compañeros de profesión con la Consejería, derivada de la situación de «hartazgo» generalizada como consecuencia de la falta de pediatras y la sobrecarga laboral que ello genera. Cuando llegue al cargo, uno de los asuntos que sabe que le estará esperando sobre su mesa serán las negociaciones con los trabajadores de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y 061, que llevan meses reivindicando que se complete su equiparación salarial sin haber llegado a un acuerdo con la Administración. El colectivo, que el domingo celebró la última de las tres jornadas de huelga, confía en que el cambio de Gerencia permita aliviar las tensiones y cerrar por fin este conflicto.