los cántabros recogen firmas en internet para... Acabar con el nuevo carril-bus de Santander, montar un Ikea en Cantabria o solicitar con guasa la llave de oro de la ciudad para Enrique Iglesias son algunas de las peticiones planteadas en la plataforma digital Change.org ANA DEL CASTILLO Santander Jueves, 26 octubre 2017, 07:57

Change.org, la mayor plataforma de peticiones del mundo, donde puedes solicitar apoyo en forma de firmas para absolutamente todo -dentro de la legalidad- recoge también las demandas de numerosos cántabros que han reclamado a lo largo del presente año desde la devolución de las entradas del concierto de Enrique Iglesias, con más de 2.500 firmas, hasta la supresión del nuevo carril-bus de Santander, petición que acaba de aterrizar en la página web.

Hay quien quiere una tienda Ikea en Santander y así lo manifiesta en la plataforma: «Ya que hay un número alto de clientes de Cantabria que se desplazan al centro de Ikea Baracaldo, realizando una facturación alta, que en mi opinión no está nada mal. ¿Por qué no se puede ubicar una tienda en Cantabria, adecuada a la población, y que así los cántabros no tengamos que desplazarnos a otras comunidades?», escribe Francisco Javier Fernández Trueba.

Por pedir que no sea. Eso debieron pensar los alumnos de 4º de la ESO del colegio Calasanz cuando dirigieron un 'Change.org' a la dirección del centro para solicitar poder salir de las instalaciones educativas durante el recreo. La petición no tuvo mucha fuerza, solo consiguió 15 firmas, a pesar de los comentarios de «es una injusticia» que aparecían junto a la demanda juvenil.

Asuntos menos triviales pasaron este 2017 por Change.org, como la petición de 'Traer al surfero español, Cristian Bosco de la Mora , enfermo de Leucemia para tratarlo en el Hospital Valdecilla'. Firmaron 16.376 personas. El joven, que pasó dos semanas atrapado en un hospital de Bali después de que su compañía aseguradora lo abandonara a su suerte tras ser diagnosticado de leucemia, consiguió regresar a Santander para someterse a tratamiento. «Gracias, gracias de verdad, a todos los que me trajeron hasta aquí, a toda esa gente que de una manera o de otra me apoyó y me ayudó a salir de aquella situación, porque, de no ser por todas esas personas, posiblemente hoy todavía estaría atrapado allí», dijo el joven a su llegada a la capital cántabra.

El nombramiento del nuevo jefe superior de Policía, Héctor Moreno, también generó una URL en Change.org. 'Libres', la Asamblea Cántabra por las libertades y contra la represión de las protestas, pidió al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la destitución de Moreno, «que fue indultado por el Gobierno de Aznar tras una condena por torturas». La solicitud tuvo el apoyo de 454 personas.

Una de las peticiones con mayor número de firmas este año ha sido la formulada por 'Acción para el respeto Animal', cuando exigieron al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Voto prohibir la denominada fiesta de 'La gata negra' que se celebra cada año en la localidad de Carasa (Junta de Voto). Un total de 154.059 personas firmaron la petición, aunque el evento resultó más multitudinario que nunca por las críticas de los animalistas. Eso sí, todo el ritual fue supervisado con lupa. Dos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) comprobaron que tanto la gata como el poni que tiraba del carro en el que fue transportado el felino estuvieran en regla.

Enrique Iglesias, llave de oro

Sin duda, el más mentado este año en Change.org por los cántabros ha sido el cantante Enrique Iglesias, que dejó huella -para bien o para mal- en Santander tras su concierto del pasado 15 de julio.

Algunos firmaron para que el propio artista devolviera el dinero de las entradas «tras su lamentable actuación en Santander. Ni cantó, ni bailó, ni se veía el concierto en las pantallas. No se presentó y tampoco se despidió. Lamentable». Lo escribió el mismo día del concierto en Change.org 'Tallarín Veloz' y 2.595 personas le apoyaron.

Otros (pocos), firmaron: 'Enrique iglesias estafa en Santander'. Junto a la petición -esta vez dirigida a El Corte Inglés- aparecía (en la misma línea que el anterior) el siguiente texto: «Nos sentimos estafados por la bochornosa imagen que dio Enrique Iglesias en su actuación en Santander, por el menosprecio que hizo a todas aquellas personas que habíamos pagado una entrada para verlo cantar y no fue así, sino que hizo playback y del malo. No se despidió de los asistentes y nos dejó allí con un mal sabor de boca como si fuéramos colillas en un cenicero, por eso y por mucho más, le pedimos a El Corte Inglés y a Enrique Iglesias que nos devuelvan el precio íntegro de la entrada». Se quedó a gusto Pablo Manzano cuando subió la petición un día después del concierto a la plataforma.

«Pedimos a El Corte Inglés y a Enrique Iglesias que nos devuelvan el precio de la entrada»

Y con mucha guasa, Alberto Zaldíbar creó un Change.org para solicitar la «llave de oro» de la ciudad por la «promoción incansable de Santander como lugar que aglutina la clase y el buen gusto que él -en referencia a Enrique Iglesias- y su familia desprende», por ejecutar «el mejor espectáculo musical que se ha visto en la capital sin ayudas externas (playback, auto-tune...)» y «por su sencillez, cercanía, simpatía...». Y con aún más sorna, Zaldíbar escribe que la mayoría de santanderinos cree que una calle de la ciudad -«en el futuro reordenamiento urbano»- debería llevar el nombre del artista.

Relacionadas con la música hay también varias peticiones para poner una estrella de la fama a Los Carabelas. Insisten los seguidores del grupo. «Sería importante que la banda sea galardonada con una estrella en Tetuán por su trayectoria y por su entrega a Cantabria a través de su música y actuaciones por todo el mundo. Desde el año 1966 el grupo ha llevado Cantabria en sus letras, en su música y en sus corazones, sin que hasta el momento se les haya reconocido tal labor».

Y en Santander...

«Cuando las cosas funcionan bien es mejor no tocarlas». Es lo que escribió hace unos días Almudena Gándara en Change.org refiriéndose al «nuevo carril exclusivo para autobuses de Santander». Está descontenta y se nota. «¿Alguna vez habíais visto un atasco? Pues ahora por desgracia los hay», dice. Por el momento, la solicitud tiene 56 firmas.

Retirar las «farolas del suelo» del parque de las Llamas o cerrar el mini zoo del Palacio de la Magdalena son otras dos de las peticiones registradas también este año. Esta última tiene 3.320 firmas.

«No más barbacoas canceladas, ni gente corriendo porque se pone a llover en mitad de un día de playa, ni pobres gentes que vienen en el tren playero usando la sombrilla de paraguas, ni casetas de feria vacías... Sería maravilloso!», escribía tirando de humor a comienzos de verano Belén LS. Pedía a Maldonado y Brasero -«los señores del tiempo»- una «ola de calor en Santander que dure todo el verano».