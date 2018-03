pioneras populares de la igualdad

El Partido Popular de Cantabria ha sido pionero en romper el techo de cristal que limitaba la participación de la mujer en la vida política. La primera cántabra elegida como diputada al Congreso fue Elena García Botín en 1986; la primera senadora, Gema Díaz Villegas en 1995; la primera consejera de un Gobierno de Cantabria, Sofía Juaristi, también ese año; la primera ministra de Medio Ambiente de la historia de España, Isabel Tocino en 1996. Asimismo, en 1983 María Teresa Fernández fue la primera de nuestras afiliadas en ocupar escaño en el Parlamento regional. Hoy nuestro partido se distingue por sus alcaldesas, desde Gema Igual en Santander a Belén Ceballos en Los Tojos, pasando por regidoras como María Jesús Susinos en Entrambasaguas. Ellas siguen la estela de otras pioneras, como fueron en su día Nieves Marina en Valdeprado del Río y Carmen Polidura en Ruiloba.

El primer gobierno paritario de la historia de Cantabria fue el del Partido Popular en 2011. Otros llevan dos décadas en el poder y no han sido capaces de nombrar ni una consejera todavía, pero hacen concursos por la igualdad y se suman a huelgas por la igualdad. Frente a la demagogia de unos y la falta de militancia de otros, nosotros presentamos los hechos eficaces: las mujeres de nuestro partido que han alcanzado importantes responsabilidades muestran que en nuestra organización la igualdad es un valor que se cumple y se practica desde hace muchísimo tiempo, mientras que para otros es todavía un reto que parece insuperable.

El PP ha tenido presidentas autonómicas en Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón. Una de nuestras mujeres fue la primera española en ejercer como comisaria en Bruselas: Loyola de Palacio llevó la cartera de transportes en la Comisión que presidía Romano Prodi.

Por tanto, los que intentan dar ahora la imagen del PP como un partido antifemenino están simplemente falseando la historia y dedicándose a eso tan de moda que es la posverdad. Ningún otro partido ni en Cantabria ni en España puede presentar un balance como el nuestro en el trabajo por la igualdad. Ninguno de ellos ha roto tantos techos de cristal en la sociedad como el Partido Popular.

Fue un Gobierno regional del PP el primero en establecer ayudas económicas a la maternidad para facilitar la conciliación de vida laboral y familiar (pues aquella ayuda servía prácticamente para financiar la guardería y que las madres pudieran continuar con su libre desarrollo profesional). Hemos luchado siempre contundentemente contra todo tipo de discriminación de hecho.

Hoy existen retos muy importantes en relación con la igualdad. Cantabria crece menos que España porque está peor gobernada, y esas menores oportunidades dañan especialmente a las mujeres, con desempleo crónico o con sueldos precarios, a pesar de su elevada formación media. Las mujeres rurales están abandonadas por un gobierno regional que no reacciona ante el drama demográfico y económico de nuestros pueblos. Los recortes de PRC y PSOE en dependencia perjudican sobre todo a las mujeres que tiran heroicamente de padres o cónyuges que ya no se valen por sí mismos. Pero queda mucho. Ya va tocando que haya una primera rectora de la Universidad de Cantabria, una primera presidenta de la Autoridad Portuaria, una primera directora gerente de Valdecilla, una primera presidenta de Cantabria. Tenemos claros nuestros principios igualitarios, pero además sabemos cómo hacer que pasen de declaraciones a hechos reales. Eso queremos las mujeres: hechos, no soflamas.