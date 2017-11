El PP planta al Gobierno en la reunión de presupuestos tras la aparición de Zuloaga Según el PP, el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, no puede negociar los presupuestos porque «ni siquiera tiene acta de diputado» / Alberto Aja El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha dicho que no se presentará a la reunión con los grupos parlamentarios del Gobierno PRC-PSOE porque han convocado al Grupo Mixto, en el que también está el exdiputado de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio JOSÉ CARLOS ROJO y ÁLVARO SAN MIGUEL Santander Viernes, 24 noviembre 2017, 13:56

La negociación de las cuentas públicas para 2018 sigue el guión previsto, salvo por sorpresas como la de hoy. El Gobierno PRC-PSOE y el grupo parlamentario del PP se sentaban esta mañana para buscar un acuerdo, imposible por otra parte, de cara a la aprobación de las cuentas públicas. Los populares han presentado la habitual enmienda a la totalidad de los presupuestos, que significa que rechazan todo el documento, aunque la diplomacia parlamentaria exige que al menos se sienten a negociar con el Ejecutivo. Pero la cortesía política ha durado lo que ha tardado en llegar a la reunión el secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, que no es diputado ni miembro del Gobierno regional. En cuanto el nuevo líder socialista ha entrado por la puerta, los representantes del grupo parlamentario del PP se han levantado de la mesa y se han marchado.

Todo estaba previsto para las 9.30 horas pero la reunión no ha llegado a celebrarse porque el portavoz del PP en el Parlamento, Eduardo Van den Eynde, y la diputada y portavoz de Economía del PP de Cantabria, Cristina Mazas, se han levantado de la mesa al advertir que Zuloaga iba a participar en el encuentro. Una presencia que han considerado «de todo punto inconveniente» porque la reunión «era entre grupos parlamentarios o de los grupos con el Gobierno, no una reunión de partidos», ha zanjado Van den Eynde.

La llegada de Zuloaga «nos ha sorprendido». Según los populares, cuando el portavoz del PRC ofreció mantener este encuentro, en ningún momento se refirió a la presencia de Zuloaga. «Me están transmitiendo que quien tiene capacidad de decisión sobre el presupuesto es el secretario general del PSOE», lo que para el portavoz del PP es una declaración muy clara de quién gobierna en Cantabria, el secretario general del PSOE, «que por no tener, no tiene ni acta de diputado», ha aclarado Van den Eynde.

«Excusas para no hablar del presupuesto»

En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, Sota y el portavoz del grupo parlamentario regionalista, Pedro Hernando, han mostrado su «sorpresa» por la reacción de los populares, que consideran que es una «excusa para no hablar del Presupuesto» y que, según el consejero, denota que por parte del PP «no hay alternativa» a las cuentas que el Ejecutivo ha presentado. El portavoz del grupo regionalista ha censurado el «veto» a Zuloaga en esta reunión y cree que lo ocurrido «denota» que el PP «sabe» que el proyecto de Presupuestos del Gobierno es «un buen presupuesto».

La denuncia de la secretaría general de los socialistas ha llegado más lejos. Pablo Zuloaga asegura que esta acción «les retrata y les sitúa fuera del espacio de diálogo que la ciudadanía reclama para resolver los problemas y aportar soluciones». Según el dirigente del PSOE, el PP «ha buscado una excusa» para no sentarse a negociar «y buscar puntos de encuentro » porque no comparten un proyecto «que se centra en seguir protegiendo la Educación, la Sanidad y la Dependencia». Zuloaga profundizó aún más en su análisis: «Pretender huir es totalmente irresponsable». «No comparten una reforma fiscal que grava las rentas más altas, ya que prefieren seguir castigando a las clases medias».

Si los presupuestos salen definitivamente adelante, sumarán una cuantía de 2.729 millones de euros, una cifra que asciende un 4,9% respecto al año próximo.

Otro problema con el Grupo Mixto

A medida que avanza la negociación de los presupuestos se habla menos de políticas económicas y más de relaciones entre siglas y políticos. Poco después de la espantada del PP, el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, avisaba de que no tiene intención de sentarse a la mesa en la reunión del próximo lunes a la que le ha convocado el Gobierno a través de sus grupor parlamentarios. Según ha explicado Gómez, se ha enterado de que no le convocan como portavoz de Cs en la Cámara, sino como miembro del Grupo Mixto, junto al otro miembro, su excompañero y ahora diputado no adscrito Juan Ramón Carrancio.

El diputado de Ciudadanos ha dicho que no piensa sentarse a la mesa «con un tránsfuga» y se ha preguntado si también irá a la reunión Zuloaga. «¿Qué dirá el secretario general del PSOE de sentarse a la mesa con un tránsfuga?».