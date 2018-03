El poder de la palabra

Jana Anillo, mejor oradora

Además de los premios grupales, Jana Anillo obtuvo el título de la mejor oradora de la Liga de Debate entre los 26 alumnos de la UC participantes, repartidos en siete equipos. El suyo, ‘Avatar’, quedó el último, lo que no impidió que sus grandes dotes para la dialéctica fueran destacadas por el jurado. El premio que se lleva por ello es una tablet. «Supongo que habré hablado con convencimiento», señala Anillo, que quiso compartir el premio con sus compañeros, «porque me han dado mucho ‘feedback’ a la hora de expresarme». Estudiante de 1º de Derecho, valora del certamen «el hecho de que te obligue a defender posturas diferentes, aunque no sea con la que te identificas personalmente, porque eso te obliga a formarte y a intentar comprender otros puntos de vista».