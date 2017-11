El polémico voto de los ex de Ciudadanos David González y Juan Ramón Carrancio / DM . Cantabria PP, PRC y PSOE usan una doble vara de medir en función de los apoyos que necesiten en cada institución ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Jueves, 23 noviembre 2017, 16:00

«Se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista o grupo -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad». Esta es la declaración de tránsfuga que recoge el Pacto Antitransfuguismo que PP, PSOE, IU, PNV, CIU y Coalición Canaria suscribieron el 23 de mayo de 2006.

El texto no deja lugar a duda, no así su cumplimiento. Tanto el PSOE como el PP -el PRC no lo firmó al no estar en el Congreso de los Diputados, aunque Miguel Ángel Revilla ha llegado a decir que «los tránsfugas son peores que los narcotraficantes»- han hecho oídos sordos al acuerdo que firmaron con Jordi Sevilla como ministro de Administraciones Públicas. Las tres fuerzas políticas -los populares en el Ayuntamiento de Santander, y PRC-PSOE en el Parlamento- han recurrido a los votos de David González, concejal en la capital cántabra, y Juan Ramón Carrancio, diputado regional, que fueron elegidos cargos electos por Ciudadanos en las elecciones de 2015, si bien ambos decidieron abandonar voluntariamente la formación a la que representaban por «discrepancias ideológicas». Sin embargo, los dos, junto a Cora Vielva, decidieron mantener su acta.

Todos los grupos políticos han protagonizado en las últimas jornadas importantes cruces de acusaciones por el incumplimiento del acuerdo, pero todo quedó en descalificaciones recogidas por la prensa, puesto que las mismas formaciones que critican a su adversario político por apoyarse con un «tránsfuga» en el Ayuntamiento de Santander para aprobar el Presupuesto en cambio no alzan la voz cuando respaldan una iniciativa de su grupo políticos en la Cámara. Y viceversa. Eso explica la doble vara de medir en la que se han instalado PP, PRC y PSOE en función de las necesidades que requieran en cada momento.

Los socialistas tratan de llegar a un acuerdo con Podemos para evitar el trago y las críticas de pactar con Carrancio

El ejemplo perfecto es la posición del Partido Popular cántabro. La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, lleva semanas alertando de que el bipartito «engaña porque va a negociar con un tránsfuga -en relación a Carrancio- y no con partidos». Incluso su mano derecha, la diputada Isabel Urrutia, acuñó en una sesión parlamentaria el término 'diputado 18' para referirse al apoyo del exintegrante de Ciudadanos a los 17 escaños que suman regionalistas y socialistas, lo que ha permitido al ejecutivo sacar adelante todas las cuestiones importantes.

«El chistecillo», como lo califica el propio Carrancio, se ha vuelto como bumerán contra el PP, pues no critica que su alcaldesa en Santander, Gema Igual, se apoye en David González, que se encuentra en la misma condición que Carrancio, para sacar adelante sus cuentas. El caso municipal incluso es más llamativo porque el Consistorio tildó al edil Antonio Mantecón de «tránsfuga» cuando abandonó Ganemos y justifica ahora el apoyo en que «los concejales son totalmente libres para votar».

La otra cara

La otra cara de la moneda, el PRC-PSOE, tampoco está libre de pecado. Cuando David González levantó su mano el pasado lunes junto al PP para aprobar el Presupuesto de Santander, la oposición en bloque saltó a la yugular de Igual. El más beligerante fue el portavoz socialista, Pedro Casares, quien se dirigió sin reparos al exconcejal de Ciudadanos y le dijo: «Es usted un tránsfuga de libro, de cómo hacer transfuguismo en la política municipal». Y acusó a la regidora de «simular un vergonzoso diálogo ficticio con la oposición». Más tibio, el regionalista José María Fuentes-Pila hizo lo propio en la cuenta de twitter de su formación.

Sin embargo, las duras críticas del socialista chocan frontalmente con que su partido y el PRC hayan salvado últimamente muchas votaciones previo pacto con Carrancio, e incluso él ya se ha ofrecido a «apoyar las cuentas a cambio de unos retoques en la reforma fiscal».

Aunque todos daban por hecho que sería Carrancio la llave, el PSOE trata de acercarse a marchas forzadas a Podemos con el fin de llegar a un acuerdo para evitar el «trago», según confirman desde el partido, de pactar con él. El secretario general, Pablo Zuloaga, ha tomado las riendas de la negociación con los morados aprovechando su buena relación con Luis del Piñal, responsable de política municipal de Podemos y uno de los integrantes de su equipo en Bezana. Ambas formaciones han mantenido ya un primer encuentro y han destacado la buena sintonía.

Superada la línea roja del cese de Salvador Blanco, los morados apuestan por incluir su Ley de Renta Social Básica algo a lo que, a priori, los socialistas aceptarán porque «va en nuestro ADN». Y más si supone quitarse el lastre de que la oposición les acuse a diario de aprobar la ley más importante con un «tránsfuga». Una alianza con Podemos también sería ideal para los regionalistas, que evitarían los ataques a Revilla, ya que él ha sido uno de los más críticos con el transfuguismo. No obstante y llegado el caso, el PRC jugará con la baza del vacío legal del reglamento para defender el apoyo de Carrancio. Ciudadanos sólo consiguió dos diputados y no pudo formar un grupo propio, lo que le obligó a integrarse en el Grupo Mixto, por lo que el parlamentario no puede pasar a ser 'no adscrito'.