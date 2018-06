La Policía alerta de una estafa a través de un presunto corte de la luz por un falso recibo sin pagar JR Ladra Se recomienda desconfiar de «técnicos inesperados», no hacer pagos sin ver un recibo oficial y dirigirse sólo a los teléfonos que vienen en las facturas VIOLETA SANTIAGO Santander Viernes, 8 junio 2018, 12:11

Llaman por teléfono y reclaman el pago de un recibo de la luz que no se abonó en su día al tiempo que exigen que se le haga frente bajo la amenaza de cortar el servicio. Pero quien llama diciendo que es un empleado de una compañía energética no es tal. Es un estafador. Y se están dirigiendo, sobre todo, a establecimientos de hostelería, empresas y establecimientos comerciales, a los que el corte de suministro haría especial daño.

La Policía Nacional de Cantabria alertó ayer sobre este nuevo timo. Según informaron fuentes policiales, los estafadores se hacen pasar por técnicos de una empresa del sector y, para dar veracidad a la llamada, comunican al cliente que le pasan con un departamento al que denominan de 'corte de suministros', donde otro individuo confirma todo lo explicado anteriormente: que existe una factura de elevado importe pendiente de abono y que hay que pagarla en breve plazo de tiempo, requisito para no quedarse sin el suministro eléctrico.

Desde la Jefatura de Policía de Cantabria se avisó a los ciudadanos para que -ante cualquier situación de este tipo- se pongan en contacto con su compañía eléctrica para verificar los datos. Este paso ha de darse siempre llamando al teléfono que figure en facturas anteriores o por un canal distinto al que le ofrezcan desde la llamada telefónica intimidante.

Otro timo llega por correo electrónico: avisan de una devolución de dinero, aunque es un engaño

Además, se recomienda no firmar nada, ni hacer pagos de forma no oficial y desconfiar de «técnicos inesperados», ya que las empresas eléctricas no formulan este tipo de exigencias y los pagos se hacen mediante recibo oficial. Asimismo, invitan a ponerse en contacto con la Policía ante cualquier sospecha.

Otra estafa por correo

En los últimos tiempos se ha detectado otro timo del que están siendo víctimas la compañía Endesa y sus clientes. En este caso, el usuario recibe un correo electrónico en el que se le dice que ha pagado por error dos veces una misma factura. En el mismo mail se adjunta como gancho un enlace para iniciar el proceso de reembolso de la cantidad que supuestamente se va a devolver.

Pero al pinchar en ese enlace, el receptor del mail es redirigido a una falsa página de Endesa con una pasarela de pago, cuyo objetivo es conseguir los datos de su tarjeta de crédito/débito para hacerle un cargo indebido. Y no, Endesa no le va a reintegrar ningún dinero cobrado de más: es, simplemente, que alguien intenta desplumarle.