La Policía busca al hombre que rompió en Año Nuevo la farola de Cañadío colgándose de ella 01:27 Momento en el que un joven escala por la farola de la plaza de Cañadio, resbala y rompe uno de los faroles. / DM | YouTube «Todos nos hemos divertido, pero no subiéndonos a una farola y rompiéndola», ha dicho la alcaldesa de Santander DM . Santander Martes, 2 enero 2018, 14:15

La Policía Local de Santander está tratando de identificar al hombre que la madrugada de Año Nuevo se colgó de la farola de la plaza de Cañadío y la rompió para reclamarle la reparación de la misma.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, así lo ha detallado este martes a preguntas de la prensa sobre esos hechos, de los cuales hay innumerables vídeos circulando por las redes sociales.

Igual ha manifestado su sorpresa, no por la persona que se subió a la farola, colgándose de una de sus lámparas que cedió y se rompió, acabando el individuo en el suelo, sino por la multitud de gente que lo animaba.

Leer más Detenido con una navaja de 18 centímetros un implicado en una pelea en Año Nuevo en Santander

Así, ha indicado no comprender esa «permisividad» hacia quien está dañando un patrimonio que es de todos los santanderinos y que «todos tendremos que pagar» en caso de que no se localice a esa persona. «Todos nos hemos divertido pero no subiéndonos a una farola y rompiéndola», ha dicho. La plaza fue «cómplice de lo que allí estaba sucediendo» y nadie alertó al joven del peligro que entraña subir a una farola «con tensión eléctrica».

A parte de estos hechos, el párroco de la iglesia de Santa Lucía, José Olano, se ha quejado de la suciedad de los «macrobotellones» que se producen no sólo en Nochevieja, sino «todos los fines de semana».

Frente a ello, la regidora municipal ha asegurado que la Policía Local están realizando diferentes medidas en contra del botellón y ha considerado que el día de Nochevieja «no es significativo» porque «no hay más suciedad que otros días».

No obstante, ha insistido en que desde el Consistorio se trabaja para evitarlo durante todo el año, al igual que para erradicar el botellón y el consumo de alcohol en los menores.