Las portadas de los 115 años de historia de El Diario

1945. Miércoles 2 de mayo. Hitler ha muerto. El enunciado no podía ser más claro: ‘Hitler ha muerto’. Ese era el gran titular de primera página de El Diario Montañés en aquella jornada de mayo de 1945. Era la confirmación de la muerte del gran dictador y la noticia previa al anuncio del final de la Segunda Guerra Mundial. A pie de página, en un breve, otra noticia de calado: ‘Ayer fue enterrado Mussolini, en Milán’.

1985. Jueves 13 de junio. CEE, alegría y dolor. España no pudo celebrar como quería la adhesión a la CEE. La firma de la integración significó un antes y un después, tal y como recogió El Diario, pero la banda terrorista ETA se encargó de tratar de empañar y enmudecer la jornada y llenarla del horror con tres atentados. Y ese fatal hecho condicionó la portada del día que llevó por título «ETA ensangrentó la firma del tratado con la CEE».

1987. Viernes 13 de marzo. Los ‘sucesos’ de Reinosa. «Reinosa vivió ayer una jornada de violencia hasta ahora no conocida en Cantabria...». Así iniciaba El Diario el triste relato del conflicto laboral registrado en la capital de Campoo que acabó transformado en una confrontación entre trabajadores y vecinos y efectivos de la Guardia Civil. Se vivieron escenas de extrema dureza e incluso algunos guardias acabaron desarmados. Días después, Reinosa padeció una Semana Santa cargada de dureza con tanquetas recorriendo las calles, enfrentamientos y miedo. Aquellos días quedaron inscritos para la historia como «los sucesos de Reinosa».

1989. Sábado 11 de noviembre. Cae el muro de Berlín. Un día singular, único, para la historia. El muro de Berlín caía derrotado por el futuro y por los acuerdos entre países. Miles de alemanes que habían vivido la separación vergonzante durante 28 años se acercaron hasta la pared y algunos, pico y martillo, iniciaron su particular tarea de ‘demolición’. El Diario lo contó con un gran titular en su primera página y con la foto de uno de los vecinos encaramado sobre la pared, martillo en mano.

1997. Domingo 13 de julio. España llora por Miguel Ángel Blanco. Quizá nunca España había conocido tanto dolor ni los terroristas habían mostrado tanta crueldad y vileza. En aquella jornada, los asesinos de ETA cumplieron su amenaza ‘en plazo ‘ y asesinaron al concejal Miguel Ángel Blanco, al que tenían secuestrado. Durante días, España se había echado a la calle para pedir su liberación. Los asesinos no escucharon llamamiento alguno y perpetraron su barbarie. España fue un grito. Lloró la muerte de Miguel Ángel pero también mostró asco y rabia contra los terroristas. En esa ocasión, nadie fue indiferente ante su locura.

1999. Mércoles 3 de noviembre. Tiembla Valdecilla. El hospital ya preparaba un plan director para remodelarse. No dio tiempo a acometer actuación alguna porque el 2 de noviembre parte de la fachada del edificio de Traumatología se vino abajo. El derrumbe sembró de dolor el hospital. Cuatro personas perdieron la vida y otras quince resultaron heridas.

2001. Miércoles 12 de septiembre. Conmoción mundial: caen las Torres Gemelas. Ni en el peor de los sueños nadie pensó en una barbarie de esa magnitud. Un múltiple atentado terrorista en cadena, perpetrado con aviones utilizados como arma, tuvo como objetivo las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono... Y ellas, las torres, cayeron. El mundo vivió en directo una tragedia sin precedentes, cargada de escenas desgarradoras y llenas de dolor. Tras incendiarse por los impactos del choque de los aviones, las dos grandes moles se desplomaron llevándose tras de sí cientos de vidas. En esas primeras horas no había cifra de víctimas pero sí un mal augurio: «Será terrorífica». La incredulidad dio paso a la conmoción, la rabia, la reacción...

2005. Lunes 26 de septiembre. Mundial para Fernando Alonso. Un joven Fernando Alonso, eufórico, se proclamó en Brasil campeón del Mundo de Fórmula Uno. Un título impensable hasta entonces para un español. El asturiano hizo al tiempo historia al convertirse en el piloto más joven en obtener el título. En el Gran Premio de Brasil, Alonso quedó tercero, fue calculador y no arriesgó en ningún momento.

2013. Sábado 23 de febrero.Un siglo de Racing. La foto en la primera página era hasta habitual muchos lunes y durante decenas de años. También ocurrió ese día, aunque en esta ocasión no fuera inicio de la semana. Era sábado, que no lunes, y El Diario llevó a su primera página una información del Racing, fotografía incluida. No había partido. En esta ocasión el periódico echó mano de una foto histórica: nada menos que la imagen del primer Racing. A la composición visual le acompañaba el titular «Un siglo de pasión» con el que El Diario anunciaba un suplemento especial con motivo del centenario del equipo cántabro.