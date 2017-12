Precoces aprendices de notario María Fernández, estudiante de Bachillerato, conoce de primera mano la profesión | La alumna del IES Santa Clara, que quiere enfocar su futuro profesional al Derecho, participa en la iniciativa nacional ‘Notari@ por un día’ María Fernández escucha atenta las explicaciones del notario Pablo de Torres Gómez-Pallete en su despacho de Muriedas. / Alberto Aja JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Jueves, 14 diciembre 2017, 20:35

Lectura y firma de dos documentos, uno de ellos una herencia «bastante complicada» y el otro una autorización de representación, resolver las dudas de un señor que tiene intención de vender un local comercial que era propiedad de sus padres y ha recibido en herencia... La jornada era frenética en la notaría de Pablo de Torres Gómez-Pallete en Muriedas, una más en una trayectoria profesional de más de 18 años. A su lado, escuchaba atenta, observaba con los ojos bien abiertos, María Fernández García. Para ella, era su primer día de ‘trabajo’, una oportunidad de acercarse al mundo laboral cuando todavía completa sus estudios en el instituto.

La alumna del IES Santa Clara de Santander participó en la iniciativa ‘Notari@ por un día’ promovida por el Consejo General de Notariado y que persigue que, al menos, un joven de cada comunidad autónoma viva la experiencia de acompañar a un fedatario en su notaría durante una jornada completa. Y este miércoles, este proyecto piloto llegó por primera vez a Cantabria. «El objetivo es contar a los estudiantes de Bachillerato el papel de los notarios en la sociedad, y el valor de la seguridad jurídica preventiva, tanto para los que se planteen su futuro universitario en la rama de Derecho o Notariado, como para aquellos que se decanten por otro escenario profesional», recalcan los organizadores.

Desde pequeña y pese a no contar con ningún antecedente familiar, Fernández tiene claro que quiere enfocar su vida profesional al Derecho. El próximo curso, una vez complete sus actuales estudios de 2º de Bachillerato y supere la Selectividad –«por ahora tengo muy buenas notas», reconoce tímida–, comenzará la carrera en la Universidad de Cantabria. Un camino largo, incluidas unas complejas oposiciones, que no la hacen dudar. Su tutor de este miércoles tardó diez años en completar este camino que ella está a punto de iniciar. «Me gusta conocer los requisitos, leyes, normas, necesarias para vivir en sociedad. Aprenderlas, conocerlas y ponerlas en práctica», razona con esa idealización inherente a su juventud. «Siempre he querido hacer Derecho, no sé aún la rama concreta, ya decidiré. Quizás juez, pero tampoco me importaría ser fiscal, abogado o notaria», afirma con seguridad pese a sus precoces 17 años. Y ayer tuvo la oportunidad de conocer de primera mano, de forma personal, una de estas ramas, la mejor manera de entender el día a día de un trabajo. «Es una gran oportunidad», reconoce María Fernández, que no dudó sumarse a la actividad cuando se la presentaron en el instituto.

Ella disfrutó de la experiencia, también su mentor, que la aconsejó laboral y personalmente. «Lo importante es que escoja una carrera que la guste y que lo haga con mentalidad práctica, sabiendo lo que hay después de los estudios. En general enfocamos mal la vida y priorizamos el camino que nos permita ganar dinero. Las personas necesitamos cuidar nuestra alma y esta no se fortifica con dinero, sino haciendo lo que a uno le gusta», reflexiona.

Romper estereotipos

La joven pasó toda la mañana en la notaría de Pablo de Torres, que la mostró y explicó con detalle todo lo que hace, rompiendo además estereotipos relacionados con sus tareas diarias. Las más destacadas, que echar una firma lo hace cualquiera y que ganan mucho dinero. «Al final se trata de una caricatura, pero detrás hay mucho trabajo, mucho más que echar ‘firmitas’ o hacer trámites: donaciones, hipotecas, testamentos, compra-ventas, capitulaciones matrimoniales... El notario da fe de aquello que se ha producido, de que es legal, de que esta persona tiene capacidad para hacer esta u otra operación, de que nadie le apunta con una pistola, de que tiene una consecuencia fiscal...», explica con pasión el profesional ante la atenta mirada de la alumna. ¿Y lo del dinero? «Pues como en todas las profesiones, los hay que ganan más y los hay que ganan menos», responde.

«Es un trabajo muy bonito», asegura el notario, pese a que toda la documentación y papeles que llenan mesas y armarios pudieran hacer pensar lo contrario. «Si te gusta, es muy gratificante. Y muy humano», añade. «Como abordamos básicamente el campo del Derecho Privado, tratamos asuntos personales y económico-patrimoniales. Y nos encontramos con historias muy humanas, llenas de sentimientos, como matrimonios, donaciones de terrenos de padres a hijos donde quieren construir una casa e iniciar una nueva vida, madres que quieren proteger en el futuro las herencias que dejan a hijos que sufren algún tipo de discapacidad...», ejemplifica Pablo de Torres, hijo y nieto de notarios. Por eso, «te tienen que gustar las relaciones y el contacto humano constante», aconseja a Fernández, que salió por la puerta de la notaría de la Avenida de la Concordia «muy satisfecha, ha sido una gran experiencia». Ayer no fue a clase, pero aprendió «mucho». Dentro de unos años, quizás en su propio despacho, recordará este primer día.