Las primarias del PSOE enfrentarán en un debate a Zuloaga y Cortés Javier Cotera El candidato vinculado al 'sector tezanista' había retado en público al secretario general a un «cara a cara», que se celebrará el próximo 25 de mayo, dos días antes de las votaciones GONZALO SELLERS Santander Viernes, 18 mayo 2018, 19:43

Habrá debate entre los dos candidatos del PSOE a liderar las listas electorales en Cantabria en 2019. Pablo Zuloaga y Ricardo Cortés enfrentarán sus programas en un cara a cara que tendrá lugar el próximo viernes, día 25, dos días antes de las votaciones que decidirán quién es el cabeza de cartel en los futuros comicios.

Hoy mismo, Cortés había retado a su secretario general a debatir sus propuestas durante la campaña de primarias. «Un cara a cara de ideas entre quienes pretenden representar a los socialistas cántabros ante la ciudadanía es, sin duda, el mejor ejercicio de transparencia y compromiso con los ciudadanos de Cantabria», señaló.

La respuesta no le llegó por boca de su rival, sino del presidente del comité organizador, Luis Clemente, quien recordó que el artículo 246 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE obliga a organizar un debate entre los candidatos que concurran al proceso de primarias, y que fue el representante del todavía alcalde de Bezana el primero en solicitarlo.

La cita será grabada en la sede del PSOE de Cantabria, en la calle Bonifaz, y emitida a través de la web del partido para que la militancia socialista «pueda acceder al mismo y conocer las propuestas de ambos candidatos», destacó Clemente. Además, el debate será moderado por un periodista «de reputado prestigio en la región para garantizar, de esta manera, la neutralidad y objetividad de las preguntas que se hagan a los candidatos», destacó en un comunicado el presidente del comité organizador.

Cortés concurre a las primarias con el respaldo de los afines a la vicepresidenta y exlíder socialista, Eva Díaz Tezanos, aunque asegura que se trata de «una decisión personal que no está vinculada a nadie». Lo cierto es que la decisión del diputado nacional se hizo pública dos días después de que la propia Tezanos tirara la toalla y decidiese no presentarse. Aislada en el Gobierno por los otros tres consejeros de su partido –Juan José Sota, Francisco Fernández Mañanes y María Luisa Real– y tras una dura batalla interna desde que perdió la secretaría general el año pasado, Tezanos dio el relevo a Cortés como candidato alternativo a Pablo Zuloaga, que ayer no hizo ningún comentario público sobre el debate.

El diputado nacional considera que estamos en un momento «muy delicado» en el que la gente ya no quiere «discursos vacíos y palabras que lo soporten todo». Cortés es consciente de que el PSOE de Cantabria y España se enfrenta a un gran reto, pero «si algo han demostrado los socialistas es que no hay obstáculos suficientemente altos como para frenar nuestro ideal de justicia social. Lo demuestran nuestros alcaldes, nuestros concejales y todas aquellas personas que representan los valores socialistas en las instituciones».

«Sabemos de la exigencia de la ciudadanía, estamos viendo cómo cada vez son más los colectivos que salen a la calle a reivindicar sus derechos y los socialistas tenemos que volver a ser su voz, la voz de pensionistas, la voz que reivindique un feminismo que camine a la igualdad y eso sólo lo podemos hacer desde la unión de los progresistas en la defensa de nuestro Estado de Bienestar», destacó Cortés.