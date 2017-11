«La protección de la naturaleza debe ser algo horizontal y cotidiano»

Roberto González (Santander, 1983) sueña con un mundo armónico, en el que el ser humano, la sociedad, ha aprendido a convivir con la naturaleza y respetarla. Pero como ese escenario todavía no ha llegado, y se ignora cuándo lo hará, trabaja como conservacionista en una ONG ambiental y difunde a través de la fotografía todo el potencial y la belleza de la naturaleza de Cantabria. Una de esas instantáneas se ha convertido en una de las 100 finalistas del prestigioso concurso internacional ‘Wildlife Photographer of the Year' del Museo de Historia Natural de Londres: más de 50.000 fotos recibidas desde 92 países. Un sueño hecho realidad.

–Felicidades, por lo menos...

–Para mi siempre ha sido un sueño para mi formar parte de ese acontecimiento. Estar con los fotógrafos que siempre has admirado gracias a publicaciones como National Geographic, Smithsonian, BBC Wildlife, Discover… Sólo formar parte de eso ya es un sueño hecho realidad. Y ya si te dicen que tu imagen viajará por seis continentes y que servirá para crear conciencia sobre la belleza y la vulnerabilidad de nuestro mundo natural, pues ya ni te lo crees.

–¿Por qué esa foto de El Astillero? ¿Cómo la logró?

–La imagen finalista es el resultado de dos inviernos fotografiando el dormidero de garcillas bueyeras más importante de todo el norte peninsular, localizado en la Reserva Ornitológica de las Marismas Blancas de El Astillero. Muchas jornadas, siguiendo las entradas y salidas de estas fabulosas aves. Se trata de un dormidero que, dependiendo de muchas condiciones (temperatura, viento, mareas, etc.), va cambiando de ubicación, y esa semana me las tope junto a los astilleros, el marco ideal para lo que buscaba. Luego tuvieron que pasar días diferentes, esperando la marea adecuada, la hora perfecta antes de que levantasen el vuelo y, por supuesto, la actividad industrial que con esas luces artificiales llena de vida humana la toma. Quizás lo más importante era la marea, que fuese subiendo para empujar a las garcillas, dispersas por el intermareal, hasta la orilla. Pero esto dificultaba el asunto, ya que yo debía estar en la orilla dentro del agua, con la marea subiendo, de noche…

Ver más Londres premia a la naturaleza cántabra

–¿Qué ha supuesto este reconocimiento?

–Para mi es un orgullo enorme que un jurado de ese nivel. Y, sobre todo, me enorgullece mucho que sea una fotografía tomada en Cantabria, este pequeño rincón en el que vivo.

–¿Cómo fue la ceremonía de la final en Londres?

–La experiencia de estar allí es algo único, especialmente para alguien a quien le apasionan la conservación de la naturaleza y la fotografía. Pero no sólo si eres un apasionado. Se trata de evento lleno de creatividad e inspiración, y de personas que con sus historias te trasladan a otros lugares del Planeta, y que llevan años trabajando en ello. Las explicaciones del resto de fotógrafos te empequeñecen por su mensajes conservacionistas y por lo que hay detrás de cada imagen. Por desgracia también te das cuenta de cómo estamos acabando con todo.

–Cantabria es la gran protagonista de sus trabajos fotográficos. ¿Por qué?

–Básicamente porque es el lugar en el que he nacido y que conozco. Además, tenemos la suerte de vivir en un lugar con una elevada riqueza natural. Mucha de ella a la puerta de nuestra casa y no somos conscientes. El principal reto al que se enfrenta la naturaleza de Cantabria no se ciñe a un lugar concreto, a una especie concreta o a una presión puntual sobre la naturaleza. El principal reto es mucho más amplio y sobrepasa los límites de nuestra propia ccomunidad: la sociedad tiene que entender que la naturaleza es la única salida digna para la sociedad que queremos construir. Y que la protección de la naturaleza debe ser algo horizontal, algo cotidiano de nuestras vidas. Y que nuestra vidas y formas de vida tienen implicaciones sobre ella. Sin duda, hay que cambiar profundamente nuestro estilo de vida.

–Profesional de la conservación, pero fotógrafo por afición.

–Soy ambientólogo y tengo la suerte de dedicarme a ello desde una ONG ambiental como es SEO/BirdLife. La relación con la naturaleza es obvia, especialmente con los humedales y ríos, al trabajar en política de aguas. El tema de la fotografía viene de mi tío, quién me dejaba su cámara y me ensañaba las fotos que él hacía. Eso, junto a la pasión por la naturaleza y las aves que le debo a mi madre, han sido las piezas fundamentales para evolucionar hasta aquí.

–Acaba de lanzar la web WildLight Cantabria, donde expone algunas de sus imágenes de Cantabria. ¿Cómo ha surgido?

–Por un lado me apasiona el simple hecho de fotografiar la naturaleza. Creo que la naturaleza tiene una estética que aún somos incapaces ni siquiera de imitar. Pero por otro lado, existe un profundo deseo de contar historias, de mostrar más allá de aquello que se ve a primera vista. La naturaleza está llena de curiosidades, de comportamientos asombrosos, y muchas veces muy ligados a nuestras vidas. Mi único objetivo con WildLight Cantabria es ese, que la gente disfrute de la belleza de la naturaleza de Cantabria y a su vez, con algunas de esas imágenes, contar historias sobre la naturaleza que nos rodea.

–¿Con qué expectativas lo pone en marcha?

–La única expectativa de WildLight Cantabria es, al menos, la de despertar cierta admiración por la naturaleza de Cantabria, por su propio atractivo visual, y que en parte esto ayude a promover la conservación de la vida salvaje de Cantabria. Que veamos la naturaleza desde un enfoque menos utilitarista o mercantilizado. Necesitamos que la sociedad mire a la naturaleza con conocimiento, y saber que estamos en un momento en el que es necesario pararse a reflexionar sobre la importancia de conservar una tierra más salvaje. Si este proyecto pone un pequeño grano de arena a ello…

–¿Cómo ha sido recibido?

–La verdad que muy bien, lo cual me sorprende por la gran cantidad de imágenes que vemos a diario.

–Se le ve preocupado por la naturaleza, la de Cantabria y el resto...

–Nuestra sociedad se ha desconectado del mundo natural. Esto es un proceso que ya han sufrido otros países, y debemos de ser conscientes de ello, aunque sólo sea por justicia social.