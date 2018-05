Dos PSOE para un solo candidato Pablo Zuloaga, en primer término, y Ricardo Cortés, durante el debate previo a las primarias que mantuvieron el viernes. / Alberto Aja Las cuartas primarias que los socialistas viven en un año vuelven a enfrentar a sus dos facciones, esta vez por quién será el candidato autonómico | Los socialistas eligen hoy entre Zuloaga y Cortés, obligados a mejorar en 2019 sus cinco escaños GONZALO SELLERS Santander Domingo, 27 mayo 2018, 08:10

Todavía recuerda la portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, aquel día de hace ocho años cuando Cristóbal Montoro, entonces solo un diputado, le pidió que no respaldara los recortes presentados por el PSOE de Zapatero, a sabiendas de que España sería intervenida si no salían adelante. «Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros», le dijo. Una frase que un sector de las bases socialistas cántabras, el más cercano a Eva Díaz Tezanos, ha recuperado ahora para explicar las decisiones tomadas por la nueva dirección de Pablo Zuloaga durante el último año: «Que caiga el PSOE, que ya lo levantaremos nosotros». Una frase que también revela el estado de ánimo en las filas socialistas tras doce meses negros. No sólo vive sus horas más bajas en el Parlamento, con cinco escaños -la mitad que hace diez años-, sino que lleva un curso entero desangrándose por una guerra que ha quebrado el partido en dos, saturado por cuatro procesos de primarias en ese mismo tiempo.

En este contexto se celebrarán hoy las elecciones internas para decidir quién será el candidato del PSOE cántabro en los comicios autonómicos de 2019: Pablo Zuloaga, el actual secretario general y protegido de Pedro Sánchez en Cantabria, o el diputado nacional Ricardo Cortés, enviado por el 'tezanismo' para que no se apague la llama de la resistencia. Gane quien gane, será una cita clave para el futuro incierto del PSOE, que se salvó del 'sorpasso' nacional de Podemos en 2016 y ahora ya tiene en el retrovisor a Ciudadanos en Cantabria.

HISTORIAL DEL PSOE EN ELECCIONES CÁNTABRAS - 1983 15 diputados. - 1987 13 diputados. - 1991 16 diputados. - 1995 10 diputados. - 1999 14 diputados. - 2003 13 diputados. - 2007 10 diputados. - 2011 7 diputados. - 2015 5 diputados.

Los dos candidatos llegan en condiciones muy distintas a las urnas. Muchos 'sanchistas' cántabros todavía no han perdonado a Ricardo Cortés que formara parte de la gestora que sucedió al secretario general tras aquella noche de cuchillos largos en Ferraz. Como también saben que el diputado nacional sólo se ha lanzado a la pelea de las primarias porque Eva Díaz Tezanos decidió arrojar la toalla y no presentarse. Basta con echar un vistazo a los dirigentes socialistas que le respaldaron en su presentación como aspirante, todos ellos muy cercanos a la vicepresidenta del Gobierno: la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga; la directora general de Política Social, Ana Isabel Méndez; el director de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio; la directora de la Mujer, Alicia Renedo; los alcaldes de Laredo (Juan Ramón López), Santoña (Sergio Abascal), Rasines (Jaime Bonaechea) y Peñarrubia (Secundino Caso); la exdirectora general de MARE Rosa Inés García y el exconsejero de Educación Ramón Ruiz.

Ver más Los reproches mutuos marcan el cara a cara de Zuloaga y Cortés previo a las primarias

Sin alfombras rojas

Cortés juega ahora, precisamente, un papel similar al que Ruiz tuvo en las primarias de Santander el pasado noviembre, cuando Pedro Casares le derrotó con el doble de votos. La intención del exconsejero de Educación nunca fue ganar -sabía que no tenía opciones-, sino incomodar a la nueva dirección y no ponerles una alfombra roja en la agrupación local de la capital. Un objetivo muy similar al que los 'tezanistas' buscan ahora con Cortés, al que muy pocos dan opciones de victoria hoy.

«Si fuere militante cántabro, desde luego mi voto iría a Zuloaga, representa al nuevo PSOE» Pedro Sánchez, Secretario general del PSOE

Zuloaga, por su lado, llega muy reforzado tras los últimos resultados, aunque las decisiones tomadas por su Ejecutiva le han granjeado muchos enemigos dentro del partido, sobre todo entre el núcleo duro que ha dirigido el PSOE las dos últimas décadas y con el que ha decidido romper bruscamente. Su empeño en relevar a Ramón Ruiz -mano derecha de la vicepresidenta- como consejero y sustituirlo por Francisco Fernández Mañanes -eterno 'outsider' del partido y que ya se había enfrentado antes a Gorostiaga y Tezanos por la secretaría general- avivó todavía más el conflicto. También que sólo dejara 48 horas de margen a sus rivales para presentar las candidaturas de unas primarias exprés.

Sánchez señala a Zuloaga

El principal valedor del alcalde de Bezana ha sido, sin duda, el propio Pedro Sánchez, que durante un acto en Cartes y en un gesto inaudito en este tipo de procesos, le señaló como su favorito. «Si yo fuera militante socialista de Cantabria, desde luego mi voto iría a Pablo Zuloaga. Representa al nuevo PSOE. Tiene experiencia de gobierno -es alcalde de Bezana- y todas las características para ser candidato. Tiene mi apoyo personal y el de la Comisión Ejecutiva Federal. Todos debemos contribuir a que el partido esté unido y él lo está haciendo», dijo.

«Jamás cuando fui secretaria general intenté dirigir las decisiones de los militantes» Eva Díaz Tezanos Exsecretaria del PSOE cántabro

Unas palabras que hicieron torcer el gesto a más de un crítico y que, incluso, provocaron la reacción de Eva Díaz Tezanos, muy prudente siempre a la hora de juzgar en público cuestiones internas del partido. «Jamás mientras fui secretaria general del PSOE intenté en ningún momento dirigir o mandatar lo que tenían que hacer los militantes cuando había que tomar decisiones», le reprochó al mismísimo Pedro Sánchez.

Los militantes socialistas votarán durante todo el día de hoy hasta que las urnas cierren a las ocho de la tarde. Sólo podrán hacerlo los afiliados al partido, ya que Zuloaga y sus afines se encargaron de cerrar la puerta a unas primarias abiertas durante el pasado Comité Regional, cuando Tezanos y sus acólitos pidieron abrir las urnas a todos los ciudadanos. Una fórmula que el propio alcalde de Bezana defendía de forma vehemente hace menos de un año y que utilizaron los socialistas franceses en 2011 para movilizar a más de 2,8 millones de electores y elegir a François Hollande como candidato al Elíseo.