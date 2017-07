El PSOE de Zuloaga será un partido «coherente» y «creíble»

El secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, ha pedido este domingo, en el que ha sido su primer discurso como número uno del partido en Cantabria, construir un PSOE «coherente» para que sea «creíble» mañana, en el que ha remarcado que «espera» a todos para «dar lo mejor». El nuevo líder socialista ha hablado así durante el acto de clausura del 13 Congreso que el PSC-PSOE ha celebrado este fin de semana, con el lema «Cambiar para ganar», en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria y que, entre otras cosas, ha servido para renovar los órganos de dirección regional.

Zuloaga ha agradecido a su antecesora y vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, haber liderado el proyecto socialista en los últimos cinco años y su trabajo «serio», su esfuerzo y dedicación, para a continuación destacar la presencia de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, «demostrando que es un orgullo» tener ese cargo, en alusión a la polémica surgida tras su ofrecimiento a Díaz Tezanos de la presidencia en Cantabria, que finalmente ocupara Eduardo Echevarría.

También ha considerado que hoy es «un día importante» y que se abre «una nueva etapa» en el PSOE cántabro, en la que se ha hecho «historia», ha dicho, eligiendo por primera vez al secretario general por primarias. «Al igual que soy el alcalde de todos los vecinos de Santa Cruz de Bezana, tengo claro que soy el secretario general de todos los militantes del PSOE de Cantabria», ha manifestado en su intervención.

Sobre su nueva Ejecutiva, Pablo Zuloaga ha asegurado que es «el mejor equipo posible», formado por 32 hombres y mujeres y un «ejemplo de compromiso, de trabajo e ilusión», que «va a dar lo mejor» de sí mismo y, sin citarlo explícitamente, se ha referido a la ausencia en la dirección del sector afín a Díaz Tezanos. «Hoy me acompañan todos los que he querido, pero no todos los que he pretendido. Dos no bailan si uno no quiere. Os puedo decir que a mí me gusta bailar y sé que dentro de poco seremos muchos más en la pista de baile», ha aseverado.

Zuloaga ha aprovechado su intervención para reclamar a Mariano Rajoy que «deje de asfixiar» a los ayuntamientos y para pedirle que cumpla el compromiso de la financiación del Hospital de Valdecilla. Además, ha reconocido que el PSOE cántabro necesita «remontar» los resultados electorales, «recuperar desde mañana la calle» y mostrarse «orgulloso» del reto que los socialistas han asumido este fin de semana.

«Estamos aquí para mejorar la vida de la gente. Por eso nos comprometemos y para eso necesitamos un partido más fuerte. Así que cambiemos, cambiemos para ganar», ha enfatizado al terminar su intervención.

Para finalizar el XIII Congreso del PSC-PSOE, delegados, invitados y nueva dirección y órganos regionales de los socialistas cántabros han cantado La Internacional.

Por su parte, Eva Díaz Tezanos ha declinado hacer ninguna valoración sobre el Congreso o la nueva dirección del partido, al no considerarlo «conveniente» por ser hoy «el día» del secretario general del PSC-PSOE.