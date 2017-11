«El público pagará por el marketing» Javier Sánchez Lamelas compartió su experiencia profesional en la jornada 'Marketing for Change' celebrada en Cesine. / Javier Cotera Javier Sánchez Lamelas, CEO de Top Line, protagonizó la cita de conferencias que impulsa El Diario y Cesine MARTA GUTIÉRREZ SANTANDER Sábado, 4 noviembre 2017, 07:55

«La felicidad consiste en currarse la vida todos los días para que merezca la pena disfrutarla». Javier Sánchez Lamelas, CEO (Chief Executive Officer, en español consejero delegado o director ejecutivo) de Top Line, es consecuente con lo que dice y hace.

En torno a la mayoría de edad se marchó de Santander para estudiar en Navarra. El Derecho parecía ser el camino a seguir en su vida pero el destino le esperaba en Barcelona con un máster en Dirección de Empresas. Así fue como el cántabro escogió la felicidad, aquello que le hacía feliz, y que curiosamente se convertiría en el eslogan -'escoge la felicidad'- de una campaña en la que participaría años más tarde para Coca Cola, la compañía para la que ha trabajado cerca de 20 años y en la que ha llegado a ocupar los cargos de vicepresidente de marketing de la multinacional para América Latina, Europa y los países desarrollados, primeramente, llegando a ser después responsable global del marketing de Coca-Cola en Atlanta.

Su paso por la firma fue un punto y seguido en una carrera que comenzó en la multinacional Procter&Gamble (Fairy, Ariel, Gillette, Ausonia...). Amigo de los retos, desde el pasado año 2016 se encuentra cumpliendo con una asignatura pendiente: fundar y dirigir Top Line Marketing Consulting Group -su propia consultora con sede en Londres que se encuentra inmersa actualmente en un traslado a Madrid- para ofrecer marketing a las compañías.

La expectación era máxima en la cita del ciclo de ponencias de 'Marketing for Change', la iniciativa que organiza El Diario Montañés y Cesine, en las instalaciones del centro universitario. Las jornadas están pensadas para conocer las claves a la hora de realizar un marketing efectivo, así como descubrir las causas y el origen de su evolución para impulsar una marca. El objetivo es el de intercambiar experiencias y compartir conocimientos para impulsar resultados de negocio y mejorar la posición en cuanto a indicadores competitivos. Marta Mena, jefa de Marketing de Marca de El Diario Montañés, fue la encargada de moderar una mesa redonda en la que junto a Javier Sánchez Lamelas, también participó Luis García Moncó, director académico del Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing de Cesine.

Javier Sánchez Lamelas argumentó que «el cambio que se vive en la actualidad no está vinculado a internet, la tecnología o las redes sociales sino tiene que ver con quién tiene el control ahora». Sobre esta afirmación matizó que «el control de los contenidos ha dejado de estar en poder de los medios para estar en manos de la audiencia». Con las nuevas plataformas y canales es el público el que elige que quiere ver y paga por ello. Esos contenidos van intrínsecamente vinculados al marketing, que, según incidió, «ha pasado de constar en la cuenta de resultados, a modo de gastos de una empresa, a aparecer en el balance y ser considerado como una inversión y fuente de beneficios».

«Evitar repeticiones; usar el contexto; no pedir imposibles, y entretener a la audiencia» fueron los consejos que Javier Sánchez compartió con los asistentes. En especial se dirigió a los estudiantes para animarles a ejercitar la creatividad y la mejor forma de hacerlo es con la lectura. Esta recomendación nunca es baladí pero en su caso tiene un especial sentido al ser el autor del libro 'Martketing: The Heart and Brain of Branding' (Marketing: El corazón y el cerebro de la marca). Que el título esté en inglés no es una casualidad sino la advertencia de que es el idioma en el que está escrito. Por el momento su lectura también será la práctica de la lengua de Shakespeare ya que no está prevista una edición en castellano pero sí en chino, por cuestiones de la editorial. La lectura del libro es más que recomendable ya que se encuentra «entre los cinco mejores, ahora mismo, sobre marketing», según el autor.

Sánchez pidió a los jóvenes encarecidamente que «no tirasen ideas buenas a la basura porque pueden ser maravillosas». Les transmitió que ahora mismo la oportunidad que tienen ante si es enorme pero también les advirtió una cosa: «Ojo con incumplir las promesas, no prometáis nada que no podáis cumplir».