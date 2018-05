Puertos rechaza la petición de pactar un modificado de obra para Raos 9

Una infraestructura estratégica

Raos 9 es un muelle clave para el futuro del Puerto de Santander, según el presidente de la Autoridad Portuaria , Jaime González. La nueva infraestructura incrementará el tráfico 'Ro-Ro' (embarcaciones que transportan automóviles y camiones) e intentará posicionar a Santander en el mercado europeo de contenedores, una histórica asignatura pendiente de la comunidad. La ampliación permitirá que dos buques transoceánicos (los nuevos Panamax, adaptados a las dimensiones del Canal de Panamá tras su ampliación) atraquen al mismo tiempo en la rada cántabra (ahora sólo puede hacerlo uno) y también añadirá espacio para almacenamiento y para la llegada de nuevas líneas de coches, un negocio en el que la ciudad quiere mantener y acrecentar su liderazgo, que le ha convertido en un centro de referencia del norte del país en el tráfico de vehículos por mar tras batir año tras año sus registros.

Pero esos resultados corren peligro en los próximos años si no se soluciona esa falta de espacio. Según aseguró el presidente de la Autoridad Portuaria al iniciarse las obras, «la exportación de automóviles en líneas Ro-Ro transoceánicas (destino Sudáfrica, Australia, América), exige cada vez más longitud de atraque para prestar servicios a buques de gran eslora (superior a 200 metros). Con el nuevo atraque en el muelle Raos 9 aumentará la oferta actual y el Puerto de Santander mantendrá la calidad de servicio sin provocar pérdidas de tiempo por fondeos en buques de línea regular».

Se da la circunstancia además de que este proyecto será uno de los últimos que aborde el Puerto en este sentido, es decir, en el de ir ganando espacio a la bahía de Santander.

Al menos así quedó claro a comienzos de este mes después de que la Autoridad Portuaria diera carpetazo oficial a la que fuera su brújula principal en la última década y que se guardó en un cajón desde 2016 ante el rechazo generado. El Consejo del Puerto aprobó el desistimiento definitivo del expediente de evaluación ambiental de la propuesta del Plan Director, que se inició en 2009, en el que se proponía el relleno de 75 hectáreas como solución para garantizar la ampliación en Raos Sur y tener una vía para el crecimiento de la instalación. No obstante, de dicho planteamiento sólo se había aprobado el inicio de tramitación del expediente ambiental y nunca se había obtenido la resolución favorable del Ministerio, por lo que no pudo prosperar más allá de este primer paso. Ya desde el plan de Empresa de 2016 no se preveía la continuación de la tramitación de dicho expediente y ahora se ha hecho oficial.