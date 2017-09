«Si hubiera querido matarle lo habría hecho» El acusado, de espaldas, durante el juicio. / Antonio 'Sane' Cantabria El acusado de intento de homicidio por los disparos en la Nochevieja de 2015 en La Albericia reconoce su autoría y acepta una condena de cinco años y medio de cárcel DM SANTANDER. Sábado, 23 septiembre 2017, 08:34

El acusado de intento de homicidio por disparar tres tiros a otro en la Nochevieja de 2015, para el que inicialmente la Fiscalía pedía una condena de 12 años de cárcel, ha aceptado un acuerdo por el que se rebaja la pena a cinco años y medio de prisión. El acusado, tanto al comienzo del juicio como en su declaración final, ha hecho hincapié en que disparó a la víctima «sin ninguna intención de matarle», porque, según insistió «si hubiera querido matarle, le hubiese matado».

La Audiencia Provincial juzgó este viernes a este hombre después de que el juicio fuera suspendido anteriormente en dos ocasiones al renunciar los abogados a defender al acusado. Este viernes se celebró el juicio, con un acuerdo por el que el acusado ha reconocido ser el autor de los disparos y ha aceptado una condena de cuatro años y medio de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa y un año más por otro delito de tenencia ilícita de armas, informa Efe

«Le disparé donde quería y si le hubiera disparado a la cabeza le hubiese dado», dijo el acusado, rechazando así que la víctima evitara recibir un disparo en la cabeza o el pecho cubriéndose con el brazo.

«Primero disparé al aire para que se parara y si fuera un poco inteligente se hubiera parado, al menos es lo que yo haría», ha añadido el acusado, para explicar a continuación que, al no detenerse la víctima, le disparó en un gemelo, en el muslo de la misma pierna a la altura de la ingle y en el brazo.

Por su parte, la pareja de la víctima, que declaró por videoconferencia, relató que tras buscar a su pareja lo encontró por la zona de Cazoña discutiendo con el acusado y que, escondida en unos soportales, vio como éste le disparaba un tiro. Además, dijo que, al estar acompañada por su hija de tres años, no intervino y huyó del lugar porque «tenía miedo por la niña». También testificó que, según luego le contó su pareja, el acusado «le echó un pitbull».

«No sé por qué era el enfrentamiento», declaró la pareja de la víctima, descartando que el motivo fuera el hecho de que el agresor «estaba casado con su exmujer». No obstante, uno de los policías que acudió a Valdecilla cuando se estaba curando a la víctima ha declarado que la joven afirmó que la discusión había sido «por un tema de celos».

Al término del juicio, cuando el magistrado concedió la palabra al acusado, éste preguntó si sus palabras podían hacer que se anulara el acuerdo; y, tras asegurarse de que la condena no iba a variar, ha intervenido para explicar lo ocurrido.

«Quiero desahogarme», dijo. Comenzó opinando que «el perro del que hablan es mejor que él y ella juntos. Tiene más corazón. Yo he salido de prisión de pagar 15 años y soy un hijo de puta con clase, pero no la clase de hijo de puta que es él», añadió el acusado, para quien la víctima «pensaba que Cantabria era suya y lo que le pasó es que se encontró conmigo y le pegué tres tiros. Tenía muchos motivos para matarle y no lo maté, que dé gracias a Dios», concluyó.