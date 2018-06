«Rajoy se ha enrocado y habrá elecciones en un breve plazo»

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, aseguró ayer que Mariano Rajoy «se ha enrocado» con su decisión de no dimitir y cree que ha dejado a España en «una situación de gobernabilidad muy complicada», que obligará a Pedro Sánchez «a convocar elecciones en un breve plazo de tiempo». El regionalista se manifestó así tras escuchar a la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, decir que su jefe de filas no iba a abandonar motu proprio la Moncloa, porque «sería un ejercicio estéril y no beneficiaría en nada al interés general de España y del PP, que van de la mano en este caso».

Horas antes de hacerse público el apoyo del PNV al PSOE, Revilla había apuntado que tras la salida de Rajoy el PP optará como candidato a la Presidencia, tras un periodo de interinidad de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, por «otro gallego», en alusión al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

«Yo creo que al final probablemente el PNV la vote, con lo cual va a salir la moción, pero antes de que ocurra eso, que lo va a saber Mariano Rajoy esta noche (por ayer), probablemente dimita», relató Revilla a media mañana a preguntas de los periodistas a la salida de un acto en La Magdalena, aunque horas más tarde rectificó. Sin embargo, tampoco quiso dar por seguro nada. «¿Quién conoce a Mariano? ¿No sé si le conocerán en casa. Yo no», remachó a la espera de lo que ocurra hoy.

El presidente de Cantabria ya dijo hace días que el Gobierno de Mariano Rajoy tendría que dimitir tras darse a conocer la sentencia del caso Gürtel, en la que «hay cárcel para mucha gente vinculada al PP». Revilla aseguró que ante «tal evidencia» y con una sentencia «demoledora» la dimisión sería lo habitual «en cualquier país de Europa». «Esto es un escándalo, los ciudadanos ya no sabemos lo que vamos a ver mañana en los medios de comunicación», manifestó. El líder del bipartito PRC-PSOE aseveró que «todavía no ha salido ni una parte mínima» de la corrupción del país.

Pablo Zuloaga, secretario general del PSOE en Cantabria «Pedro Sánchez devolverá la estabilidad y restaurará la legalidad»

El líder del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, dijo ayer que ve al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, como el presidente del Gobierno de España que «restaurará la legalidad», «devolverá la estabilidad» y convocará elecciones. «Sánchez ha sido absolutamente coherente; el que no lo ha sido es el PP», subrayó el jefe de filas de los socialistas cántabros en una rueda de prensa en la que pidió el apoyo de partidos como Podemos y Ciudadanos en Cantabria para que salga adelante la moción de censura contra el presidente, Mariano Rajoy (PP), impulsada por el madrileño.

María Gil

Zuloaga, que acudirá hoy al Congreso de los Diputados para asistir a la votación, explicó que la «demoledora» sentencia del caso Gürtel «implica directa y políticamente a Rajoy y al PP», además de que «ha manchado la imagen de España», por lo que sus consecuencias políticas son «inevitables». «El tiempo del PP se ha agotado», sentenció.

En este sentido, trasladó su apoyo y el del PSC a una moción de censura que antepone «los intereses de España a los intereses de partido», ya que es un paso «bueno, valiente y necesario para terminar con la corrupción y los corruptos» en las instituciones y con quienes «les amparan y protegen», por lo que llamó a «cerrar filas» para que salga adelante.

El secretario general del PSC insistió en que el PSOE «ha hecho lo que tenía que hacer». Y como ejemplo de coherencia puso el hecho de que Sánchez haya anunciado que mantendrá los Presupuestos Generales del Estado aprobados hace una semana con su voto en contra porque «el Gobierno tiene que seguir funcionando».

«Si Rajoy hace lo que debe y dimite, la moción acaba aquí; en caso contrario, debe prosperar», sostuvo el futuro candidato del PSOE a la Presidencia de Cantabria, para quien, tras nueve años, «se ha demostrado que Gürtel es el PP y el PP es Gürtel». Un partido «en entredicho» tras «probar» la justicia que hubo caja B de la que se lucraron «responsables muy importantes» de la formación.

María José Sáenz de Buruaga, presidente del PP cántabro «Están en grave riesgo todas las inversiones previstas en la región»

La presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, aseguró ayer que la aprobación de la moción de censura es «muy injusto para Mariano Rajoy, el presidente que ha sacado a España de la mayor crisis económica de la historia reciente» y aseguró que «están en grave riesgo todas las inversiones previstas en los próximos años, fundamentalmente en materia de infraestructuras, que se pueden quedar en nada».

Javier Cotera

Buruaga explicó que «el mandato de un presidente que ha puesto por encima de todo el interés general de España va a terminar de una manera muy injusta por la ambición y el interés personal de Pedro Sánchez, que quiere ser presidente con quien sea y a costa de lo que sea sin pasar por las urnas, sin haber obtenido nunca el apoyo de los españoles».

Buruaga destacó que es «un gravísimos error poner ahora el país en manos de gente que ya ha demostrado que no sabe gestionar ni siquiera en época de bonanza económica». Fue un paso más allá al considerar que «Pedro Sánchez no está en condiciones de formar un gobierno estable, no tiene proyecto para España y es un riesgo para la economía».

La dirigente popular insistió en que «no sabemos en qué pactos se fundamenta y a qué acuerdos ha llegado Pedro Sánchez con los independentistas para sacar adelante una moción de censura destructiva e irresponsable, que va a dejar la estabilidad de España en manos de los caprichos de los independentistas».

«Puede ser una catástrofe para Cantabria», resaltó la líder del principal partido de la oposición, quien dejó claro que «queda en el aire uno de los mayores ciclos de inversión de la historia de la comunidad autónoma».

Sobre el rechazo de Rajoy a dimitir, Buruaga cree que «da igual que el presidente dimita o no dimita, porque Sánchez tiene el apoyo de 180 diputados que le dan la mayoría con una moción de censura o presentando su candidatura tras la dimisión de Rajoy. Otros partidos están lanzando el bulo de que es necesaria la dimisión por intereses partidistas».