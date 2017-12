Rajoy graba un vídeo para felicitar la Navidad al PP de Cantabria 00:34 El presidente del Gobierno se dirige a los populares en su cena de ayer: «El año que viene ya veréis cómo será mucho mejor que este» ÁLVARO SAN MIGUEL Santander Sábado, 16 diciembre 2017, 13:24

La estrella invitada a la cena de Navidad del PP no fue el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sino su jefe, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que sorprendió a todos con un vídeo casero en el que felicitaba la Navidad a los 'populares' cántabros.

Rajoy se disculpó por no poder asistir a la cena: «Por desgracia para mí no puedo estar en toda España a la vez». E insistió en que «aunque no físicamente, estoy con vosotros».

El presidente no aludió directamente a la ruptura interna del PP cántabro, aunque el gesto del vídeo, por inusual, apunta a que fue una muestra de apoyo a Buruaga y los suyos frente al sector afín al expresidente del PP cántabro, Ignacio Diego. «El año que viene ya veréis cómo será mucho mejor que este», se despidió Rajoy de los populares cántabros.