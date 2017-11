Ramón Ruiz contradice a Mañanes y dice que el Reina Sofía «sí era una prioridad» Ramón Ruiz durante una visita a la sede del Banco de España / Daniel Pedriza El exconsejero de Cultura desconoce «qué ha podido pasar» en los últimos meses para que el Gobierno no forme parte de un proyecto del que «no quería quedarse al margen» JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Viernes, 24 noviembre 2017, 08:05

Las aguas en torno a la implantación en Santander de la sede del Museo Reina Sofía parecían haberse tranquilizado después del cruce de reproches que se habían enviado durante meses el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) y el Ayuntamiento de Santander (PP). Pero la polémica se ha vuelto a reabrir esta semana después de que el consejero de Cultura, Francisco Fernández Mañanes, asegurara el miércoles en el Parlamento que el proyecto «no era una prioridad» para el Gobierno y que no iba a colaborar económicamente en su financiación, dejándolo todo en manos del Ayuntamiento. Primero fue la alcaldesa Gema Igual quien respondió, criticando que el Ejecutivo regional «incumpla un compromiso» y no sea «capaz de prever el potencial» del centro asociado del Reina Sofía, que albergará los fondos del Archivo Lafuente y colecciones temporales procedentes de la pinacoteca. Y ayer fue el exconsejero de Cultura Ramón Ruiz, cesado en septiembre tras la llegada de Pablo Zuloaga a la secretaría general del PSOE de Cantabria, quien contradijo a su compañero de partido y sucesor en el cargo. «No sé qué ha pasado en estos dos meses desde que salí del Gobierno, pero en agosto la sede del Reina Sofía en Santander era un proyecto de primer orden para la Consejería de Cultura y para el Ejecutivo cántabro, que no quería quedarse al margen del mismo», señaló.

«Han debido cambiar las cosas para descartar ahora formar parte de un proyecto que en su día se consideraba una prioridad», intuye Ruiz, que como consejero en el pasado y personalmente ahora, defiende los beneficios de una infraestructura «tremendamente positiva» para Cantabria, que gracias a su ubicación en el antiguo inmueble del Banco de España, «permitirá hacer sinergias» con el resto de instituciones del denominado anillo cultural de Santander. El exconsejero, afín a Eva Díaz Tezanos, subrayó su «respeto» a la decisión y afirmó que no quiere «entrar en polémicas» con Mañanes, aunque admitió no entender el cambio de postura.

Ramón Ruiz recuerda que el único problema entonces eran las condiciones que «quería establecer» la alcaldesa Gema Igual, «que no tenían soporte legal ni jurídico». Unas diferencias que el exconsejero cree que se resolvían en la propuesta de consorcio que el Gobierno envió al Ayuntamiento, avalada por sus servicios jurídicos, y que determinaba el papel y responsabilidad de cada institución en el proyecto, así como las fórmulas de financiación. Esta propuesta, que lamenta que nunca encontrara respuesta por parte del consistorio, «demuestra», en opinión de Ruiz, el «interés» del Gobierno en formar parte del mismo.

Colaboración

Mañanes fue cuestionado ayer de nuevo por la sede del Reina Sofía durante la presentación del concierto 'El Mesías' que se celebrará el 5 de diciembre en el Palacio de Festivales. El consejero insistió en que el Gobierno «no va a a colaborar» económicamente en el proyecto, porque «no es una prioridad», pero precisó que sí lo va a hacer de otras maneras, como ha empezado a hacer, para facilitar el cambio de uso del Banco de España para convertirse en la futura sede asociada de la pinacoteca.

El consejero admitió que tendrá que ser el Ayuntamiento de Santander el que aporte la financiación y afirmó que además la alcaldesa ya ha trasladado públicamente su deseo de hacerse cargo el proyecto, ante lo cual nosotros «colaboraremos para que no tenga la más mínima dificultad para materializarlo», detalló Mañanes. «En consecuencia, desde Cultura estamos muy satisfechos de que la ciudad de Santander, capital de Cantabria, haga ese proyecto y haya dos nuevos referentes culturales, el Mupac y el Reina Sofía, en la ciudad. Creo que es una noticia que nos debe llenar a todos de satisfacción», indicó. Una vez que se materialice, porque insiste en que él desconoce cuál va a ser el proyecto museístico del Reina Sofía al margen del Archivo Lafuente, Mañanes ha matizado que se podrá hablar «de fórmulas de cogestión».