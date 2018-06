Las rebajas de verano se adelantan en Cantabria DM El Corte Inglés, Inditex o Tendam prevén grandes descuentos antes de que termine junio ANA DEL CASTILLO Santander Martes, 19 junio 2018, 14:02

Las rebajas de verano se adelantan a junio, en concreto al viernes 29, dos días antes de lo habitual. El Corte Inglés, el grupo Inditex, la marca H&M, Tendam (Cortefiel, Springfield y Women'secret) o Kiabi ya lo han avisado: los grandes descuentos este año se aplican antes. ¿Por qué? «Porque no venden, y todo lo demás es maquillaje propagandístico», explica Miguel Rincón, presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales de la Distribución y el Comercio en Cantabria (Fediscom). Según El Corte Inglés, no se trata de un 'adelanto', sino que estaba previsto en el calendario desde el inicio. «Ya el año pasado comenzamos las rebajas de verano el día 30 de junio», explican. ¿Y por qué este año el arranque 'oficial' cae en 29? «Pues para que sea en viernes», añaden fuentes de la gran superficie.

Los grandes no venden -o lo hacen menos que años atrás- y los pequeños aún menos, lo que ocurre es que «las grandes superficies tienen muchos compromisos», añade Rincón. La falta de ventas sumada a la ausencia de días soleados -la gente no se ha visto obligada a renovar el armario- ha hecho que las cuentas este año no cuadren de ninguna de las maneras: «Llevamos unos meses en el sector textil de bajada de ventas con respecto a otros años. También a nivel nacional con un descenso en mayo de un 10% con respecto a 2017», explica Gonzalo Cayón, secretario general de la Asociación de Comerciantes Coercán.

Por lo tanto, el viernes 29 de junio se puede decir que comenzarán oficialmente las rebajas en Cantabria. La mayoría de comercios minoristas -«no les va a quedar más remedio», según Fediscom-, adelantarán los grandes descuentos, al igual que las grandes superficies. Aunque no todos, porque desde que hace unos años se liberalizó el periodo de rebajas está todo «descontrolado, desorganizado y no hay manera de tener una coordinación global», afirma Rincón.

El tirón publicitario de las grandes marcas como Zara, H&M, Kiabi, Cortefiel, Springfield o Women'secret obligará al comercio minorista, de cara a sus clientes potenciales, a rebajar también sus productos. Según Cayón, incluso hay establecimientos que ya tienen cartelería y grandes oportunidades en sus escapartes: «En algún comercio ya se pueden ver descuentos. La palabra rebajas se utiliza después de Reyes y en verano, pero estos meses ya hay comercios con precios más bajos».

Tiempo más estable

Lo bueno es que la fría primavera en Cantabria va dando paso a temperaturas mucho más agradables, con máximas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que llegarán a alcanzar en los próximos días incluso los 34 grados en Liébana. «El tiempo se va estabilizando de forma definitiva y a partir de este fin de semana tendremos tiempo soleado y estable», explica José Luis Arteche, delegado territorial de Aemet.

Esta previsión no quiere decir que los cielos vayan a estar despejados todos los días, porque además todavía tendremos temperaturas templadas, «pero será un tiempo con más carácter de verano que lo que hemos tenido hasta ahora en Cantabria», apunta Arteche.