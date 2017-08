La rebelión que se emboscó en el monte

El Cariñoso, la historia de un maestro del disfraz traicionado

Cuando todo el mundo lo buscaba en la montaña, José Lavín Cobo, ‘Pin el Cariñoso’, uno de los guerrilleros más buscados en la Cantabria de la posguerra, campaba a sus anchas por la capital cántabra. «Tenía una habilidad maravillosa para el camuflaje. Engordó muchísimo y se disfrazaba de cura, tenía documentación falsa...», narra Isidro Cicero. Es uno de los nombres legendarios de los del monte. Su astucia lo llevó a vivir como cualquier ciudadano normal pese a estar perseguido. De no ser porque lo delataron, probablemente nunca lo hubieran encontrado.

Una mujer reconoció al enlace del Cariñoso en Unquera y a éste no le quedó más remedio que delatarlo. El 27 de octubre de 1941 la Guardia Civil acudió a su casa en el número 44 de la calle Santa Lucía. El enlace llamó a la puerta: «Pin, abre que es un asunto muy importante». El Cariñoso despertó de la siesta, entreabrió la puerta y al instante descubrió la trampa: «¡Cabrón, me has traicionado!», exclamó.

«Bajó corriendo detrás de su enlace con las pistolas en la mano, disparando como un loco, y conforme iba bajando las escaleras se abrían las puertas y se asomaban uno, dos, tres, cuatro… Cien guardias, cien policías disparando con sus pistolas, sus metralletas. Solo en el portal le alcanzaron los tiros al Cariñoso […]», narra Isidro Cicero. Nadie ha encontrado ninguna foto suya. «Es lo más parecido a una leyenda, que además significó un golpe muy duro al movimiento rebelde porque sucedió en la ciudad, a plena luz del día, muy lejos de los montes donde nadie veía lo que estaba pasando con ellos».