La recuperación económica y el descenso del paro, los deseos cántabros para el nuevo año Imagen del interior de la empresa Santander Coated Solutions, en el Polígono de Raos, que entre 2018 y 2019 ampliará su plantilla a 265 trabajadores / Daniel Pedriza 40 personalidades de la sociedad cántabra reflexionan sobre las principales noticias que les gustaría leer a lo largo de 2018 ÁLVARO MACHÍN y JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Martes, 2 enero 2018, 12:45

¿Cuáles son las noticias que les gustaría leer en 2018? Cuarenta personalidades de todos los ámbitos de la sociedad cántabra muestran a El Diario Montañés sus deseos para el año que acaba de comenzar. La mejora de la conexión ferroviaria con Madrid, el cumplimiento de los compromisos del Estado en la financiación de Valdecilla, el ascenso del Racing o la mejora de las inversiones culturales se suceden en esta particular carta a los Reyes Magos. Y por encima de todas las peticiones, las más repetidas son avanzar en la recuperación económica de la región y lograr un significativo descenso del paro a través de la creación de empleos estables y de calidad, lo que redundaría en un descenso de la pobreza y en una mejora de la calidad de vida. Estos son los titulares de las principales noticias que les gustaría leer a lo largo de 2018 a representantes de la política, economía, comercio, sanidad, cultura, educación y deporte.

Miguel Ángel Revilla | Presidente del Gobierno de Cantabria

«Cantabria consolida la recuperación económica»

«Por encima de todas hay dos titulares que me encantaría leer. El primero, 'Cantabria consolida la recuperación económica y la creación de empleo estable y de calidad'. El segundo tendría que ser el paso previo, porque el apoyo de Madrid es fundamental para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Sería 'El Estado paga por fin su deuda con Cantabria e inicia las obras de las infraestructuras ferroviarias'».

Íñigo de la Serna | Ministro de Fomento

«El empleo y la economía continúan creciendo»

«La portada que me gustaría leer en 2018, y estoy seguro de que así será, es que el empleo y la economía continúan creciendo tanto en Cantabria como en el conjunto de España porque ello redundará también en una mejora de la calidad de vida de todos los españoles».

Samuel Ruiz | Delegado del Gobierno

«La mejora de las conexiones ferroviarias con Madrid»

«Me gustaría ver el inicio de los trámites oportunos para la mejora de las conexiones ferroviarias con Madrid. Estoy convencido de ello. Desde que Íñigo de la Serna es ministro de Fomento el impulso que se está dando a todas las infraestructuras pendientes en Cantabria es extraordinario, así que estoy seguro de que, además de las conexiones ferroviarias, el año que viene habrá muchas más portadas en el periódico con anuncios de importantes inversiones del Gobierno de España en Cantabria».

Manuel Sánchez Monge | Obispo de Santander

«El regreso a España de jóvenes obligados a emigrar»

«Me gustaría ver en la portada del periódico que el paro se ha reducido a su mínima expresión y que regresan a España jóvenes bien preparados que tuvieron que buscar trabajo en el extranjero. La mejor portada en el plano religioso sería, en mi opinión, que se multiplican las realidades de nueva evangelización que ya están naciendo en nuestra Diócesis».

Eva Díaz Tezanos | Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria

«La aprobación de los tres grandes proyectos de ámbito social que hemos impulsado»

«Que los tres grandes proyectos legislativos que hemos impulsado en el ámbito social, la Ley de Garantías de los Derechos de la Discapacidad, la Ley de Derechos LGTBI y la Ley de Renta Social Básica sean aprobadas en el Parlamento de Cantabria con el más amplio consenso político y social».

Dolores Gorostiaga | Presidenta del Parlamento

«Ningún cántabro en situación de exclusión social»

«Los buenos deseos deben ser las primeras piedras en la casa del progreso social. Cantabria está reconstruyendo su edificio de solidaridad, y mi deseo para 2018 es que, lo antes posible, no quede ningún cántabro o cántabra a la intemperie de la exclusión social, sino bajo el techo de una sociedad más justa y equitativa».

María José Sáenz de Buruaga | Presidenta del PP de Cantabria

«Cantabria, tierra con más oportunidades para todos»

«Sin duda, la noticia de 2018 tiene que ser que Cantabria se ha convertido en una tierra con más oportunidades para todos porque hemos sido capaces de impulsar una verdadera recuperación económica y social. Más crecimiento, más empleo y, por lo tanto, más oportunidades para los ciudadanos, con un trabajo coordinado entre administraciones, empresas y agentes sociales. Ese es el mayor reto que tiene pendiente el Gobierno de Cantabria, ser capaz de aprovechar la recuperación que sí está viviendo el resto del país después de un año 2017 en el que, por desgracia, nuestra comunidad autónoma ha crecido menos que las demás y ha destruido empleo».

Pablo Zuloaga | Secretario General del PSOE de Cantabria

«Llega el dinero del Estado para financiar Valdecilla»

«Que finalmente llega el dinero prometido por el Gobierno de Rajoy para la financiación de las obras del Hospital Valdecilla, porque tenemos que garantizar a los cántabros un buen sistema de salud pública y universal y para ello seguir invirtiendo desde todas las Administraciones implicadas en que Valdecilla siga siendo una referencia nacional e internacional por la calidad de los profesionales que trabajan y dan lo mejor de sí mismos para mejorar la vida de la ciudadanía».

Gema Igual | Alcaldesa de Santander

«La liberación de espacios por la reordenación ferroviaria»

«Hay muchos proyectos que van a ver la luz en este nuevo año, pero destacaría la apertura al uso ciudadano y al barrio de Castilla-Hermida del primer espacio liberado gracias al proyecto de la reordenación ferroviaria en Santander».

José Manuel Cruz Viadero | Alcalde de Torrelavega

«El paro en Torrelavega vuelve a los niveles precrisis»

«Mi mayor ilusión sería ver que a lo largo de este nuevo año el desempleo en Torrelavega vuelve a los niveles anteriores a la crisis, es decir, entre un 10% y un 12%. En 2017 se ha reducido en tres puntos respecto al año anterior, pero aún queda mucho esfuerzo para recuperar aquellas cifras. La noticia de que el Gobierno de España declara la comarca del Besaya como Zona de Urgente Reindustrialización, con las consiguientes inversiones, contribuiría en buena manera a lograr este objetivo. Por otra parte, y para complementar este primer deseo, la gran noticia sería que todas las demandas de cobertura social, por parte de personas, familias o colectivos del municipio, están atendidas, de tal forma que ningún ciudadano de Torrelavega se encuentre en riesgo de exclusión. Hay muchos otros proyectos ilusionantes para mejorar este municipio, en todos los aspectos, pero lo primero siempre son las personas».

Ángel Cuevas | Presidente de la Asociación de Hostelería

«El turismo crece y seguimos siendo motor de la economía»

«Que el turismo ha crecido y se mantiene a ritmos constantes y que seguimos siendo motor de la economía y el empleo en nuestra región. Además que los negocios que nazcan se mantengan gracias a una gestión de calidad. Me gustaría ver también que hemos conseguido llegar a un acuerdo con la Consejería de Cultura para poner en alza las cuevas de Cantabria y conseguir que las autoridades cuenten con nosotros con todo lo relacionado con el sector pues nos dedicamos a él en cuerpo y alma».

Ángel Pazos | Rector de la Universidad de Cantabria

«Innovación y sostenibilidad, ejes del modelo de desarrollo»

«Mi deseo para 2018 es que la Universidad de Cantabria contribuya de forma estratégica a que se avance en un modelo de desarrollo socioeconómico para la región, basado en la innovación y en la sostenibilidad. Sería una gran noticia».

José Luis López del Moral | Presidente del TSJC

«Cantabria, líder en creación de empleo, crecimiento económico e igualdad social»

«La noticia que me gustaría ver en la portada del periódico en 2018 es la de que Cantabria es líder en crecimiento económico, en creación de empleo estable y de calidad y en igualdad social».

Lorenzo Vidal de la Peña | Presidente CEOE-Cepyme Cantabria

«Cantabria necesita estrenar un nuevo Gobierno regional»

«Como comunidad autónoma, necesitamos estabilidad y no la vamos a conseguir con un Gobierno adicto a los líos. Cantabria necesita estrenar un nuevo Gobierno regional, precisa un equipo gestor que ofrezca algo más que esperanzas raquíticas en forma de Años Jubilares que se quedan en fuegos artificiales. Como tejido empresarial aspiramos a hacer crecer Cantabria en número de empleos y en salarios. Mientras haya casi 40.000 personas que quieren trabajar y no pueden, la prioridad no puede ser otra. Y como organización, para CEOE-Cepyme, el objetivo para el próximo año es ocupar un espacio cada vez mayor como fuerza social. Hemos afianzado nuestra situación económica y reforzado nuestra estructura interna para conseguirlo. Estamos preparados».

Alberto Gavín | Coordinador general de Podemos Cantabria

«La aprobación de una Ley de Renta Básica Universal»

«La noticia que me gustaría ver es la aprobación de una ley de Renta Básica Universal, que sin duda significaría, por un lado, garantizar que a ningún cántabro y cántabra se le abandona y que la sociedad cántabra se convertiría en una sociedad más equitativa y fraternal; y, por otro, que la economía cántabra volvería a tener un dinamismo generador de empleo y de reparto de riqueza».

Rubén Gómez | Diputado y portavozde Ciudadanos en el Parlamento

«Crear un proyecto de futuro estable, con independencia de quien gobierne»

«Los datos del mercado laboral en Cantabria arrojan que el paro desciende, pero sin embargo lo hace a costa de crear más empleo precario y estacional. Por ello, la región necesita un proyecto de futuro que marque un horizonte más allá de una legislatura, que no se modifique con los sucesivos cambios de Gobierno. Un gran pacto donde se involucre toda la sociedad civil y los representantes políticos, como ha ocurrido en comunidades autónomas vecinas como País Vasco, Navarra o La Rioja».

Julio Pascual | Gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

«Cantabria genera tejido productivo innovador»

«Tanto a nivel general como a nivel del ámbito sanitario, me gustaría ver que hayamos sido capaces de generar tejido productivo innovador que en mi opinión es la única salida consistente a la crisis en Cantabria. Y en particular, que Valdecilla tiene una situación envidiable en cuanto a conocimiento sanitario que deberíamos intentar potenciar y aprovechar».

Javier Hernández de Sande | Presidente del Colegio de Médicos

«Mejoras laborales y sociales para los médicos»

«Desde el punto de vista sanitario, la mejor portada sería que se han logrado recuperar las mejoras laborales, sociales y profesionales para los médicos, tras todos estos años de crisis».

Rocío Cardeñoso | Presidenta del Colegio de Enfermería

«Los enfermeros escolares llegan a los colegios»

«Que los enfermeros escolares ya están en los centros educativos de Cantabria. Esta sería una gran noticia profesional, y también de interés general, pues aportaría un gran valor a toda la sociedad cántabra».

Pablo Diestro | Presidente de la Federación de Municipios de Cantabria

«La reapertura de la mina de Reocín con 2.000 empleos»

«La reapertura de la mina de zinc en Reocín y la comarca del Besaya con la creación de 2.000 nuevos empleos directos. El impacto para la economía y la industria de la zona y de toda Cantabria va a ser de gran magnitud».

Ángel Viadero | Entrenador del Racing

«El ascenso del Racing a Segunda División»

«Sin duda, me gustaría ver en la portada de El Diario Montañés, allá por el mes de junio, la noticia del ascenso del Racing a Segunda División, para que el club vuelva al fútbol profesional, lo que de forma paralela contribuiría a estabilizar definitivamente a la entidad».

Pilar Fatás | Directora Museo Altamira

«El aumento de inversiones en infraestructuras culturales»

«La noticia que me gustaría ver en la portada del periódico en 2018 tendría que ver con algunos de los principales problemas de nuestra sociedad: el paro, el cáncer y otras enfermedades, la violencia de género… Su disminución o erradicación serían por supuesto deseables por todos. Pero si tengo que pensar en el área cultural, una buena noticia sería un aumento considerable en la inversión en las infraestructuras cántabras, ya sean museos, bibliotecas, archivos, centros de interpretación (como el del Arte Rupestre en Puente Viesgo), por supuesto la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), e incluso las mejoras en el propio Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira».

Roberto Ontañón | Director del Mupac

«El inicio de las obras de la sede definitiva del Mupac»

«Que el mundo avanza a buen paso en la dirección que indica el lema oficial de la República francesa: ‘Libertad, igualdad y fraternidad’. Y, siendo un poco más realista, que comienzan las obras para la construcción de la sede definitiva del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac). Ya que estamos en fechas de peticiones a los Reyes Magos…».

Ana Rosa Martín | Directora de la sede de la UNED en Cantabria

«Cantabria, comprometida con la Ley de Dependencia»

«Me gustaría leer que Cantabria ocupa un lugar destacado por su compromiso con la Ley de Dependencia. Y a nivel particular, que el Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la UNED en Cantabria, constituido recientemente, consigue sus primeros logros en su lucha por erradicar la discriminación de los colectivos más vulnerables».

Carlos Sánchez | Secretario General de CC OO en Cantabria

«Cantabria lidera la creación de empleo estable»

«La noticia que querría ver en la portada del El Diario Montañés en 2018 sería que Cantabria lidera la creación de empleo estable y la mitad de los nuevos contratos ya son fijos».

Mariano Carmona | Secretario general de UGT en Cantabria

«La derogación de la reforma laboral»

«La mejor noticia sería que se recuperase la conciencia de clase como mejor manera para generar un punto de inflexión en toda esa precariedad y pobreza laboral y social creciente; que se derogara de una vez por todas la reforma laboral y se afrontase una nueva regulación de las relaciones laborales para mejorar salarios, empleos y seguridad en el trabajo».

Mercedes Martínez | Secretaria general de USOCantabria

«Gran pacto social para definir el modelo de región»

«Habría muchas relacionadas con la reducción del desempleo, con la estabilidad política o la reducción de la exclusión social pero me quedo con una: ‘Cantabria logra un gran pacto social que pone las bases para definir el modelo futuro de región’. Creemos que el comienzo de la solución a nuestros problemas pasa por acabar con el sectarismo y abrir espacios a un diálogo con la participación de todos».

Eva Fernández | Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias

«Tendencia positiva de crecimiento en las empresas»

«Deseo que las empresas creadas en Cantabria mantienen una tendencia positiva de crecimiento a lo largo del 2018 y que la igualdad sea una realidad».

Ana Cabrero | Presidenta de la Asoc. de Trabajadores Autónomos

«Cantabria avanza en igualdad de género»

«Me gustaría ver que Cantabria cuenta con un Plan específico del Trabajo Autónomo, o al menos, que este ha comenzado su elaboración... Y también me gustaría leer un titular positivo que destacara que Cantabria logra avances significativos en materia de igualdad y equidad de género».

Adán Musi | Presidente de ARCA

«La aprobación del Plan de Ordenación del Territorio»

«La noticia que deseo ver en 2018 es la aprobación del PROT, el Plan Regional de Ordenación del Territorio. Cantabria es la única comunidad que no tiene ordenación de sus espacios verdes, sus ‘praos’, y la zonificación donde se instalarán los parques eólicos. Llevamos catorce años luchando por ello».

Bernardo García | Ecologistas en Acción

«Disminuyen la pobreza y las personas en exclusión social»

«La mejor noticia que podríamos esperar en 2018 es que el número de personas en situación de pobreza y exclusión social se reduzca de forma sustancial en Cantabria. También que se dé una solución satisfactoria a la depuradora de Vuelta Ostrera, la gestión del saneamiento y que se acometan planes de descontaminación de la ría de San Martín».

El Alvia, a su paso por Arenas de Iguña. Mejorar la conexión con Madrid es una de las reivindicaciones. / A. F.

Raúl Guillarón | Asaja Cantabria

«Los partidos políticos aparcan sus diferencias»

«Nos gustaría ver en las portadas de los periódicos que los partidos políticos aparcan sus diferencias internas y se ponen a trabajar conjuntamente para impulsar la economía y el bienestar de los ciudadanos de la región».

Eduardo Quintana | Restaurante La Bicicleta, nueva Estrella Michelin

«Tres estrellas Michelin para algún restaurante cántabro»

«Que la gastronomía cántabra siga adelante con su actual progresión, que a la sociedad le podamos servir de ejemplo de cómo se pueden conseguir las cosas a base de esfuerzo y determinación y, por pedir, que algún compañero alcance las tres estrellas Michelin para la tierruca. Sería fabuloso, ¿no?»

Ignacio Villamor | Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria

«El fin de la crisis en el sector de la construcción»

«La mejor noticia que queremos ver es que la crisis del sector de la construcción ha pasado, que la Ley del Suelo se ha aprobado, que creo que es factible que ocurra a corto plazo. También la aprobación del PROT, el Plan Regional de Ordenación del Territorio, y, por supuesto, salud y trabajo para todos».

Javier Fernández | Presidente de Cruz Roja en Cantabria

«Descienden las personas que necesitan ayuda»

«Sería muy gratificante leer que el número de personas que necesitan de nuestra ayuda fuera mucho menor, porque eso significaría que hay muchas menos personas sin trabajo, menos personas sin recursos para enfrentar su día a día, menos niños y niñas en situación de vulnerabilidad; significaría que no llegan personas inmigrantes, o no tantas, o que no hay necesidad de acoger personas refugiadas y un largo etcétera. Sería un sueño de portada».

Rulo | Músico

«La lista de desempleados baja en Cantabria y España»

«Lo que me gustaría ver en la portada del periódico durante este nuevo año es que realmente baja la lista de parados en Cantabria y España».

Marcos Díez | Poeta, escritor y director de la Fundación Santander Creativa

«Un año de lluvias abundantes y de empleos de calidad»

«Me gustaría que 2018 fuera un año de lluvias abundantes y que no tuviésemos que hablar de sequía. También que siga bajando el paro, pero no con contratos precarios sino con empleos que permitan que una persona se pueda plantear tener un proyecto de vida digno en Cantabria. Y más centrado en mi ámbito, me gustaría que la cultura ayude a que la vehemencia, tan común en la vida pública, dé paso a la duda, a la capacidad para escuchar críticas no desde la trinchera sino desde un espacio en el que haya un verdadero intercambio de ideas».

Berta Betanzos | Regatista Olímpica

«Que los deportistas logren los objetivos marcados»

«Que a nivel deportivo se consigan los objetivos que se propongan los deportistas y los clubes de Cantabria y, en general, que mejore la situación económica para que las personas que están en el paro tengan la oportunidad de conseguir un empleo digno».

Pablo Lago | Entrenadorde la Gimnástica

«El ascenso de la Gimnástica a Segunda B»

«Sin duda, el ascenso de la Gimnástica a Segunda B, que por historia, afición y dimensión social se merece. Ojalá podamos hacer este ‘regalo’ en 2018 a todos los aficionados y simpatizantes gimnásticos».

Miguel Rincón | Presidente de Fediscom

«Que los políticos conozcan la realidad de las pymes»

«Me gustaría que los políticos regionales y locales fueran obligados a trabajar en microempresas o pymes para que supieran cómo es este sector, lo que lucha y lo que aporta a la sociedad y la economía. Porque su desconocimiento es absoluto, no saben lo que cuesta empezar desde cero, no saben lo que cuesta sobrevivir en el día a día, no saben nada de lo que es jugarse el dinero. Por eso debería ser obligatorio que tuvieran una empresa a su nombre, sabrían lo que es luchar y sufrir».

Agustín Ordejón | Presidente de la Federación de Pymes del Comercio de Cantabria

«Que ni un solo comercio más se vea obligado a cerrar»

«Que los políticos apuesten de verdad por las pymes, que somos el 97% de las empresas del país y mantenemos la economía; que ni un solo comercio más se vea forzado por las circunstancias a cerrar sus puertas; que se luche de forma eficaz contra las falsificaciones y ventas ilegales; crear una marca de Cantabria Turística y Comercial; y construir un parking vertical en la plaza de la estación de autobuses de Santander».