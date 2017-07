El Reina Sofía estudia ya el perfil de los espacios para su sede en Santander El editor y empresario José María Lafuente, la alcaldesa Gema Igual y Miriam Díaz, concejala de Cultura, antes de la reunión. / Oscar del Pozo En la primera reunión de esta nueva etapa el Ayuntamiento aporta los planos del edificio del Banco de España y el museo se compromete a enviar un plan específico de usos y necesidades GUILLERMO BALBONA Santander Sábado, 29 julio 2017, 08:06

¿Qué actuaciones es preciso abordar en el edificio? ¿Qué usos y necesidades deben ser planteados? ¿Cómo debe ajustarse la futura redistribución de espacios al proyecto? Estas son algunas de las preguntas que asomaron durante la primera reunión técnica mantenida en Madrid en torno a la creación de la sede asociada del Museo Nacional Reina Sofía en Santander. De la incertidumbre y la perspectiva más pesimista, en la que se hallaba inmerso el proyecto hace apenas dos meses, se ha pasado a guiños de complicidad, sintonía y afinidad. Ayuntamiento de Santander y Ministerio de Cultura han tomado las riendas y todo parece definitivamente encauzado. Ante el lógico parón vacacional de agosto, las partes implicadas se reunieron ayer en el propio Centro de Arte madrileño con el objetivo de dar pasos prácticos significativos, mientras en paralelo en lo jurídico se configuran los detalles del convenio.

Este proyecto, destinado al antiguo inmueble del Banco de España, tiene como eje la presencia expositiva de la marca Reina Sofía en Santander y de los fondos del Archivo Lafuente. El encuentro de ayer supone el punto de partida para empezar a perfilar los proyectos museológico y museográfico, sin descartar otras funciones y servicios que puede albergar la futura sede asociada. El primer objetivo es que antes de que concluya el año, esté lista la redacción del anteproyecto del centro. A la reunión asistieron la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el director del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, y José María Lafuente, director del Archivo, y en ella participaron también la concejala de Cultura, Miriam Díaz, y responsables del departamento de documentación del museo.

En esta cita el Ayuntamiento aportó los planos del edificio del Banco de España y el Reina Sofía, por su parte, se comprometió a enviar próximamente un plan específico «en el que se establecerán los usos y necesidades de cara a poder contratar en las próximas semanas el anteproyecto para el centro». Gema Igual apuntó que la reunión se ha centrado principalmente en la distribución del edificio en función de los usos expositivos y la documentación y destacó que se sigue avanzando «con paso firme» para acelerar la llegada del museo a la ciudad.

«A pesar del parón del verano, vamos a seguir trabajando para llegar a septiembre con un documento cerrado» Gema Igual, Alcaldesa de Santander

«A pesar del parón del verano, vamos a seguir trabajando en estas semanas para concretar qué tipo de obras hay que hacer en el Banco de España y cómo se va a distribuir el interior, de forma que podamos llegar a septiembre con un documento cerrado que nos permita encargar de manera oficial el anteproyecto», precisó la alcaldesa quien recordó que el Consistorio cuenta este año con una partida presupuestaria específica para este fin.

Por otra parte, Gema Igual subrayó que espera que el Gobierno de Cantabria colabore y comunique que desiste de la cesión del edificio del Banco de España. «Necesitamos vía libre para que siga adelante el proyecto», insistió la regidora, que recordó que la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno esta misma semana a la concreción de equipamiento solicitada por el Gobierno regional para construir la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac) en Gamazo.

«Mi impresión es que la sintonía es total entre las partes implicadas en el proyecto y me parece que va muy, muy encauzado» José María Lafuente, Editor y empresario

«La cesión del Banco de España para el Mupac no tiene ya sentido por lo que he insistido en solicitar al ejecutivo cántabro que comunique formalmente su desistimiento a utilizar el edificio para que revierta de nuevo al Estado y pueda acordarse el nuevo uso». La alcaldesa, en este sentido, destacó que el presidente Miguel Angel Revilla no ha contestado a la carta que le envió para solicitar la tramitación.

Por último, Igual agradeció la voluntad de trabajo y colaboración que están demostrando tanto el Gobierno Central, a través del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Estado, como los responsables del Reina Sofía El empresario y editor José María Lafuente, por su parte, acompañó a las responsables municipales y acudió a la reunión como invitado, dado que estaba representado por el propio Museo. No obstante, Lafuente dijo a este periódico que «la sintonía es total» y destacó que «se van dando pasos importantes de tal modo que el proyecto está muy, muy encauzado».