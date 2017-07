El retraso acumulado impedirá abrir las 33 nuevas farmacias cántabras este año Cantabria cuenta en la actualidad con 256 farmacias, más ocho botiquines, y el concurso prevé la apertura de 33 más. / Javier Rosendo Los aspirantes envían otra carta al Colegio de Farmacéuticos para que «retire su recurso. Ya son cinco las sentencias desestimatorias. No tiene sentido frenarlo más» ANA ROSA GARCÍA Santander Miércoles, 5 julio 2017, 12:31

La apertura de las 33 nuevas farmacias previstas en Cantabria se da por descartada para este año, tanto desde la Administración, que optó por congelar el proceso a la espera del resultado de los siete recursos presentados –se han resuelto ya cinco, todos en la misma dirección (rechazados)–, como entre los farmacéuticos pendientes de estrenar botica, que ven con «impotencia» cómo se les escapan los meses «sin poder hacer nada». «Llevamos más de un año de retraso y, a este paso, se nos pasa otro más sin abrir. Esto es horroroso. ¡Es nuestro futuro el que está en juego!», lamentan.

La prueba de que se les está «agotando la paciencia» es la nueva carta remitida a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, Marta Fernández-Teijeiro, en un intento «desesperado» porque «se desbloquee la situación de una vez».

La petición es la misma que ya hicieron en abril: la retirada del recurso contencioso-administrativo presentado desde la institución colegial contra la orden SAN/20/2015 en la que se convocó el concurso público. Pero con una diferencia sustancial.A estas alturas ya son cinco las sentencias desestimatorias publicadas por el TribunalSuperior de Justicia de Cantabria (TSJC). Concretamente, las relativas a Suances, Noja, Santillana, Miengo y Castro Norte, aunque de esta última la Consejería de Sanidad aún no tiene comunicación oficial, como señala Luis Cabanzón desde la Dirección General de Ordenación Sanitaria: «Sólo tenemos constancia de cuatro resoluciones, que están saliendo con cuentagotas».

En su escrito, el colectivo de aspirantes que se ha ganado una licencia de apertura expone que «esta semana o, como tarde, la siguiente conoceremos el dictamen de las dos sentencias pendientes» (la de Castro Norte, cuyo resultado a ellos sí les consta, y la de CastroSur), puestas a título individual por farmacéuticos de esas zonas. Con lo cual, añaden los afectados, el «único obstáculo lo representaría el recurso del Colegio. No tiene sentido frenarlo más».

«Innecesario»

También Cabanzón admite que para la Consejería supuso «una sorpresa» esta impugnación: «Nunca lo hemos entendido, y así se lo hemos trasladado a la presidenta. El Colegio debe defender los intereses de todos los farmacéuticos, no sólo los de una parte». En la misma línea, los profesionales perjudicados por este estancamiento expresan en la carta su «convencimiento» de que «la tardanza en la resolución de dicho recurso está motivada por una pretensión de dilatar el proceso de una manera innecesaria». Una recriminación en la que ponen de manifiesto que, «a pesar de que el Acuerdo de la Junta de Gobierno hace más de dos años dejaba constancia de que no tenían como finalidad dificultar el concurso, lo cierto es que en estos momentos es lo que impide reactivarlo». De ahí que los futuros adjudicatarios que completarán el mapa sanitario –hasta ahora hay 264 farmacias, más ocho botiquines– interpreten que «dicho acuerdo no era sino una cortina de humo para esconder las verdaderas intenciones de la Junta, quien habría adoptado esas decisiones en función de intereses particularísimos que benefician a alguno de sus miembros». Un extremo que en todo momento y de forma tajante niega Fernández-Teijeiro. Sin embargo, la crítica de los aspirantes es contundente: «Hay una dilación torticera de cada fase del procedimiento, que cualquier observador puede llegar a percibir».

Cuando se anunció el concurso, en 2014, se cumplía una década del anterior. Y fueron 326 los aspirantes de toda España que pugnaron por los 33 negocios a la vista. Unos para abrir su propio negocio y otros con el deseo de cambiar de destino. La comisión de valoración, encargada de evaluar a los candidatos, terminó su trabajo en septiembre del año pasado.«Si no se ha publicado aún la lista definitiva ha sido por los recursos», señala Cabanzón. «La Consejería optó por la prudencia, no estábamos dispuestos a correr riesgos como ha ocurrido en otras comunidades, donde se siguió adelante con el proceso y después se declaró nulo y hubo que cerrar farmacias recién estrenadas, con la responsabilidad patrimonial (indemnizaciones) que conlleva».

Partiendo de esa premisa, «estamos atados de pies y manos hasta que los jueces decidan», aclara. En cualquier caso, se muestra «casi seguro» de que «no daría tiempo a abrir las farmacias este año». Una vez se despeje la vía judicial, se tiene que publicar en el BOC la relación definitiva de farmacéuticos y, a continuación, convocar el día de la elección de destinos, una de las novedades de este concurso. «Precisamente, para que fuera más ágil se decidió fijar un único acto para proceder a elegir por orden de puntuación», explica. Una vez designado el reparto, se abriría el plazo para buscar y acondicionar los locales que cumplan con los requisitos exigidos. «Pero por ahora nos toca más de lo mismo, esperar», se quejan los afectados.